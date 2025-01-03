山西一醫院涉嫌買賣兒童遭調查

（德國之聲中文網）央視等中國官媒的報導中均強調，「對發現的違法違紀問題，將依法依紀嚴肅處理」。但報導中並未就事件本身披露更多細節。

英文版《南華早報》報導稱，事件最先是由一名專事打擊人口買賣的民間志願者最先披露的。這位名叫上官正義（音）活動人士從山西大同第一人民醫院的一名清潔工處獲得了該醫院存在買賣嬰兒現象的線索。

此前，中國媒體《南方窗》報導稱，去年11月南風窗記者曾同上官正義一起前往大同實地探訪，並同提供線索的醫院清潔工線下見面。這位王姓女子坦承自己介紹買賣孩子的事實，並將其稱為「做好事」。同時她還表示，大同第一人民醫院一位王姓婦產科主任也曾參與買賣嬰兒的事情，並曾因此被公安調查。

2024年12月27日，上官正義在大同第一人民醫院婦產科見到這位王姓主任，其當面承認確有此事。但她表示具體情況同王姓清潔工的描述不符，她在其中沒有獲利，只是介紹雙方認識，而且司法機關對此已有定論，其被免於公訴，不追究刑事責任。

根據中國刑法，拐賣婦女兒童者，可被判處五年至無期的刑罰，而情節特別嚴重者，則可判處死刑。而買家也將被判處最高三年監禁的刑罰。去年九月，《新蘇黎世報》發表評論稱，儘管中國政府不斷發起打擊嬰幼兒買賣問題的專項行動，但收效並不顯著，原因之一就是相關法律過於寬泛。「在中國，購買嬰幼兒的買家，面臨最高三年的刑期，而販賣珍惜動物物種則面臨終身監禁甚至死刑。」

「在中國，購買嬰幼兒的買家，面臨最高三年的刑期，而販賣珍惜動物物種則面臨終身監禁甚至死刑。」 圖片來源： Marco Ugarte/AP Photo/picture alliance

《南華早報》報導稱，根據上官正義提供的線索，2023年，河南三名官員被判刑入監，因為他們參與了一起售賣五千份出生證明的案件。上官正義稱，這些出生證明被買到其他省份，以方便一些人為其來路不明的子女登記戶口。

在中國，擁有戶口是獲取公共服務的先決條件，只有擁有戶口的兒童，才能接種疫苗以及辦理入學等手續。

中國《南方網》周五發表評論稱，「醫院相關人員參與買賣嬰兒，是對法律的公然踐踏、對生命尊嚴的極大漠視，傷害了無數家庭的心，造成的社會影響及危害更為嚴重。山西大同市第一人民醫院相關人員涉嫌參與嬰兒買賣一事快速成為熱點、熱搜，足以印證這一點。」

（綜合報導）

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究