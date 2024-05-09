尼加拉瓜收回給與中國企業的運河特許經營權

尼加拉瓜議會通過了一項由總統奧爾特加提出的廢除特許權的提案。12年前該國曾給與中國商人王靖經營的信威集團長達100年的特許權，建設和營運連接太平洋和大西洋的「尼加拉瓜運河」。這一項目在中國國內被戳穿為讓無數中國投資者損失了數百億人民幣的「騙局」。

（德國之聲中文網）中美洲國家尼加拉瓜議會周三（5月8日）廢除了一項法律，該法律曾在12年前給予一位名不見經傳的中國投資者長達100年的特許權，建設和營運連接太平洋和大西洋的「尼加拉瓜運河」。

這項法律當時也是在奧爾特加（Daniel Ortega）政府的支持下獲得通過，一度被吹捧為是一項可以帶領中美洲國家擺脫貧困的偉大項目。

按照原計劃，這項「世紀工程」原本應該於2019年完工，但是承接這一項目的信威集團在2021年中國整頓資本市場期間已被摘牌退市，而且這一項目的建設從未啟動過。

這一項目在中國國內被戳穿為讓無數中國投資者損失了數百億人民幣的「騙局」。

2013年6月14日，尼加拉瓜總統奧爾特加和信威集團董事長王靖在馬那瓜簽署建設國際大運河的框架協議 圖片來源： Getty Images/Afp/Inti Ocon

根據富比世「富豪排行榜」，信威集團董事長王靖的財富在2015年達到峰值69億美元，但次年就下滑至19億美元，然2019年更是降至10億美元以下。

「尼加拉瓜運河」項目計劃建設耗資500億美元，從一開始就遭到當地農民和環保人士的反對。

流亡美國的尼加拉瓜運河項目反對派領導人邁雷納 (Medardo Mairena) 表示：「（尼加拉瓜總統）奧爾特加在做出沒收農民土地的安排10年之後才意識到自己的失敗，真是令人感到遺憾。」

周三早些時間，奧爾特加向議會提交了廢除特許權的提案，該提案幾乎獲得一致通過。

尼加拉瓜運河曾被視為巴拿馬運河的競爭對手，由於乾旱導致80公里長的水道水位下降，近幾個月巴拿馬運河的通行受到限制。

雖然取消了中國投資者的特許權，但尼加拉瓜仍留下了一項要求修建運河的法律，儘管目前尚不清楚誰將為這樣的項目提供資金。

（路透社）

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