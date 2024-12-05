尹錫悅戒嚴風波 將面臨國會彈劾

韓國反對黨議員周四（12月5日）表示，他們將於本周六投票彈劾總統尹錫悅。彈劾案能否獲得執政黨部分議員支持而得以通過，仍是未知數。提出戒嚴建議的韓國國防部長已宣佈辭職。

（德國之聲中文網）韓國反對黨民主黨發言人告訴媒體記者，該黨和其他幾個在野黨的議員計劃爭取在周六晚上7點左右就彈劾總統尹錫悅舉行投票。

"尹錫悅政權宣佈的緊急戒嚴令在民眾中造成了極大的混亂和恐懼"，民主黨議員金勝元（Kim Seung-won）早些時候對國會說。

尹錫悅周二夜間出人意料地突然宣佈實施戒嚴，引發國會和民眾的激烈反彈。首爾民眾走上街頭示威，國會緊急投票推翻總統戒嚴令。迫於壓力，尹錫悅在頒布戒嚴令數小時後即宣佈解嚴。但這一戲劇性事變在韓國引起了一場憲政危機。

韓國國會緊急投票推翻總統戒嚴令 圖片來源： Kim Hong-Ji/REUTERS

執政黨仍挺總統

執政黨國民力量黨在處理危機問題上存在分歧，但表示在黨內動蕩不安、政府任期還有兩年的情況下反對彈劾。該黨國會領袖邱慶鎬(Choo Kyung-ho) 在周四的一次黨內線上會議中指出："國民力量黨共108名議員將團結抵制總統彈劾案。"

在擁有300個席位的國會中，108名執政黨議員中至少要有8名議員倒戈支持反對黨，才能以三分之二多數通過總統彈劾案。

據中文媒體引述韓國民調機構"真實計量器"當地時間12月5日公佈的民意調查結果，73.6%的受訪民眾贊成彈劾總統尹錫悅，24%的受訪者表示反對。

首爾民眾集會要求尹錫悅辭職 圖片來源： Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

面對"叛國"指控

尹錫悅周四已接受了國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）的辭職，並任命驻沙烏地阿拉伯大使崔秉赫（Choi Byung-hyuk）接任防長一職。根據韓國內政部長和彈劾申請書稱，金龍顯於本周二建議尹錫悅宣佈戒嚴。此外他還下令向議會部署軍隊。

據韓聯社周四報導，金龍顯現在面臨旅行禁令，檢察署正在對其實施戒嚴令的企圖進行調查，並指他涉嫌"煽動叛亂"。此外尹錫悅和內政部長李相民也正在接受調查。主要反對黨民主黨還宣佈對總統提出"叛國罪"指控。

如果彈劾案在國會獲得通過，尹錫悅將被停職，韓國憲法法院將決定是否支持彈劾案，這一過程最多可能長達180天。如果尹錫悅被暫停行使權力，將由韓國總理韓德洙代理總統職務。如果尹錫悅辭職或被免職，將在 60 天內舉行新的選舉。

自從周三凌晨最後一次在國家電視台發表講話，宣佈解除前一天晚上宣佈的戒嚴令以來，尹錫悅就沒有公開露面。

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盟國關切東亞安全

韓國宣佈解除戒嚴後，華盛頓在第一時間對這一決定表示了贊賞，支持以和平和法治原則解決分歧。

美國國務卿布林肯周三又對路透社表示，美國事先並不知道尹錫悅的戒嚴計劃。副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）則說，尹錫悅對事態的判斷嚴重失誤。

駐韓美軍司令保羅-拉卡梅拉將軍（Paul LaCamera）警告駐韓美軍保持警惕，避開有抗議活動的地區，並將旅行計劃告知上司，以防"意外情況 "發生。美國在韓國駐軍 28,500 人。

日本首相石破茂表示，鑑於首爾局勢不穩定以及北韓持續的軍事威脅，日本的安全形勢"可能會發生根本性變化"。他補充說，尹錫悅為改善與東京的關係所做的努力 "絕不能遭到破壞"。

北韓方面尚未就韓國局勢做出反應。

（路透社、法新社）

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