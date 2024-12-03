尹錫悅宣佈解嚴 議員要求「立刻彈劾」

韓國戒嚴後，總統尹錫悅4日凌晨召開國務會議，並於清晨4點30分審議通過解嚴議案，宣告這場約6小時的戒嚴解除。此前，尹錫悅宣佈戒嚴的數小時後，韓國國會深夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

（德國之聲中文網）據韓聯社報導，尹錫悅周三（12月4日）在全國演說中表示，他已接受國會要求解嚴，撤出投入戒嚴事務的兵力，同時再度譴責在野黨單獨處理預算和不斷提出彈劾案，要求國會立即停止以彈劾、立法、預算為手段，讓國家陷入癱瘓。韓國聯合參謀本部也證實，早前投入戒嚴的兵力已歸隊，戒嚴司令部解散。

儘管事件落幕，但尹錫悅的政治前途危在旦夕。美國智庫史汀生中心專家湯恩（Jenny Town）指出，此舉讓尹錫悅顯得「絕望且危險」，「他已經不受歡迎了，這可能是推動彈劾程序的最後一根稻草。」

此外，韓國總統室也發出消息指，受尹錫悅實施和解除緊急戒嚴的影響，總統辦公室首席秘書級別以上的高級幕僚4日集體請辭。

韓國國會4日召開會議表決取消戒嚴令 圖片來源： Kim Hong-Ji/REUTERS

韓國祖國革新黨、共同民主黨、社會民主黨等在野黨周三組成「彈劾尹錫悅國會議員聯盟」，主張尹錫悅的行動已構成「叛亂罪」，必須立即通過總統彈劾案。

尹錫悅所屬的執政黨「國民力量黨」最高委員會委員金正赫受訪時表示，黨內多數人都認為，包括國防部長在內的責任人應該受到譴責，也有不少針對內閣總辭的討論。

金正赫也透露，國民力量黨當天上午召開的會議中，「對於要求總統退黨的必要性進行了多次討論」。

另外，國民力量黨議員金相旭在接受韓媒MBC採訪時也指出，「我認為除了討論彈劾之外別無選擇」，並稱尹錫悅想「正常履行總統職務是不可能的」。

國民力量黨黨魁韓東勳周三凌晨透過聲明向大眾致歉，並要求尹錫悅必須做出解釋、國防部長金龍顯應立即被撤職，並嚴格追究相關人責任。韓東勳稱，「作為執政黨，我們將盡我們所能，將經濟和外交損失降到最低」，並補充說，「我們將詳細瞭解導致這一情況的整個過程，並採取必要的措施」。

韓國民眾4日凌晨走上街頭抗議尹錫悅宣佈戒嚴 圖片來源： Kim Soo-hyeon/REUTERS

國會緊急開會解除戒嚴

在韓國總統尹錫悅12月3日晚間宣佈實施緊急戒嚴的數小時後，韓國國會深夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

報導稱，190名國會議員出席了全體會議，以全票贊成通過決議案。國會議長辦公室方面稱，隨著該決議案獲得國會全會通過，戒嚴令無效。

周二晚間10時許，尹錫悅首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，「以剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」。

韓聯社報導稱，尹錫悅在發表緊急談話時表示，通過實施緊急戒嚴，將重建並捍衛自由大韓民國，以防國家走入亡國之路。「為此，我必將剿滅將國家推向亡國邊緣的元兇、反國家勢力」。

他表示，將「盡快剿滅反國家勢力，並實現國家正常運轉。實施戒嚴恐將給國民帶來不便，我將致力於將不便降到最低」。

尹錫悅還強調，「為確保自由大韓民國永久發展，實施戒嚴是不可避免之舉」。

尹錫悅表示將「盡快剿滅反國家勢力」 圖片來源： Sem van der Wal/ANP/picture alliance

韓國戒嚴司令、陸軍大將朴安秀稱違反戒嚴令者可被直接拘留。

韓國最大在野黨共同民主黨在尹錫悅突然宣佈「緊急戒嚴」後已召集緊急議員會議。黨首李在明呼籲韓國民眾前往國會，保護國會。

韓國會大樓入口已被封，議員出入都遭禁止。

白宮發言人周二表示，拜登政府正與韓國政府保持聯繫，並密切關注局勢。

中國駐韓國大使館提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發布的政令。

尹錫悅任內爭議

尹錫悅自就任以來爭議不斷。外交方面，他擴大與美國為首的民主國家合作，與中國、俄羅斯等獨裁政權保持距離，但在國內的支持度卻不斷下跌。

去年11月，尹錫悅否認在涉及他與妻子金建熙的貪腐醜聞中存在不當行為。另外，尹錫悅在今年初推動重大醫療改革計劃，每年將增加2000名醫學生以彌補醫生短缺問題。但該計劃引發醫師公會不滿，實施大規模罷工抗議，尹錫悅方面則採取強硬立場回應。

周二的戒嚴令也強制要求醫生返崗值勤。

瑞典哥德堡大學「多元民主中心」發布「2024年民主報告」指出，自從尹錫悅上任以來，韓國的民主出現倒退，除了以尹錫悅針對前朝政府人士提出的法律案件為例之外，還包含他過去攻擊性別平等相關論述。

尹錫悅過去多次將媒體的批評稱作「假新聞」，除了限制媒體採訪外，也多次提出誹謗告訴。在無國界記者組織今年公佈的全球新聞自由指數中，韓國則從此前的第47名下降至第62名。

（韓聯社、法新社）

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