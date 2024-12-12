尹錫悅再為自己辯護 執政黨呼籲彈劾總統

政治韓國
尹錫悅再為自己辯護 執政黨呼籲彈劾總統2024年12月12日
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（德國之聲中文網）周四（12月12日），尹錫悅再度針對戒嚴決定發表談話，強調宣佈戒嚴的正當性，主張戒嚴屬於統治行為，與行使赦免權、外交權沒有什麼不同。他拒絕自行辭職，同時表明將積極應對彈劾和調查。
根據韓聯社報導，尹錫悅在演說中稱，在國政癱瘓的緊急狀況下，為捍衛國家、實現國政正常化，總統依法行使職權採取緊急戒嚴措施。這是總統作出的高度政治性判斷，僅受制於國會的解除要求。
他還說，他還說，將救國的緊急措施視為害國的內亂，是將憲法和法制體系推向危險深淵的行為。
尹錫悅批評在野黨憑多數優勢實施"議會獨裁"，迫使他必須透過宣佈戒嚴維護民主和憲政秩序，並反問道，"總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為怎麼能夠成為內亂？"
執政黨也支持彈劾尹錫悅
尹錫悅發布演說後，他所屬的國民力量黨黨魁韓東勳也召開了記者會，稱他對尹錫悅周四發表談話一事毫不知情，稱尹錫悅的說法對於當前的情況"無悔意"，而是堅持戒嚴正當，呼籲黨內議員"支持彈劾尹錫悅"。
韓東勳向媒體表示，他已確認尹錫悅無意接受執政黨提出的"提早辭職"方案，因此彈劾是令總統停職的唯一途徑。
韓國國會即將在本周六（12月14日）針對總統尹錫悅進行第二次彈劾表決。
（路透社、韓聯社等）
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