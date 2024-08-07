"就像一座紙牌屋"：摩澤爾河畔旅館坍塌致2人死亡

在德國摩澤爾河畔小鎮克勒夫（Kröv），一家旅館發生坍塌，造成兩人死亡。救援人員成功救出四人，仍有至少三人被困廢墟中。

（德國之聲中文網）德國當地時間周二（8月6日）晚，萊茵蘭-普法爾茨州的一家旅館發生部分坍塌。據當地警方最新消息，該事故造成至少四人被困，兩人死亡。

救援人員在周三（8月7日）上午進行的發布會上表示，遇難者為一男一女。

此前，救援人員表示，有四名被困者成功從廢墟中救出，其中包括一名2歲的孩童及其父母。

據悉，仍有三人被困且傷勢嚴重。

當地消防和災難控制監測員約克‧托舍（Jörg Teusch）向記者透露，整個建築就像一座紙牌屋。他還提到，救援人員使用鑽機在倒塌的建築物上鑽孔，以便利用麥克風與被困者取得聯繫。

救援工作異常困難

現場救援工作仍在繼續。

250名救援人員參加了救援工作 圖片來源： Harald Tittel/dpa/picture alliance

坍塌旅館所在地為克勒夫（Kröv），是位於法蘭克福以西約100公里摩澤爾河畔附近的小鎮。警方於周二晚10：55分收到當地居民的報警聯繫。

德國警方周三上午表示，事故發生時旅館建築物內有14人，其中5人安全無恙可自行離開。

警方還表示，現場建築物結構很不穩定，導致救援工作異常困難。現已投入約250名緊急救援人員。

德國公共廣播公司SWR稱，當地消防隊最初無法進入到建築物內，因為會有完全坍塌的隱患。 為安全起見，周邊建築物內約30名人員已被緊急疏散。

警方疏散了坍塌房屋周邊建築裡的人員 圖片來源： Christian Schulz/Foto Hosser/dpa/picture alliance

目前尚不清楚事故原因。

德國摩澤爾地區以其風景如畫的葡萄園區和城堡而聞名，是夏季旅遊的熱門地。

（美聯社、路透社、德新社）

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