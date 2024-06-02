對抗孤獨！德政府發布「孤獨晴雨表」

作為「聯邦政府對抗孤獨策略」的一部分，德國家庭部發布「孤獨晴雨表」。其中一大核心發現是：新冠疫情及相關限制措施對孤獨感產生了巨大影響。

（德國之聲中文網）德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）本周發布了一份有關德國人的「孤獨晴雨表」。它是「聯邦政府對抗孤獨策略」的一部分。聯邦內閣於去年年底批准了這一策略，旨在採取具體措施來對抗德國人的孤獨感。

這份「晴雨表」包含了30年間的數字和發展情況，研究了不同年齡、性別和居住地的人的孤獨感。綠黨籍的鮑斯介紹，數以百萬計的德國人感到孤獨，這種感覺在新冠疫情期間明顯加重。

對症下藥

根據「孤獨晴雨表」，德國成年人的孤獨感在1992年至2017年間呈下降趨勢，但隨後因新冠疫情而急劇上升。研究中提出的「孤獨負擔」在2017年佔總人口的 7.6%。2020年，即新冠疫情爆發的第一年，這一比例上升到28.2%。2021 年，這一比例降至11.3%，但仍高於疫情前的數字。

此外，研究顯示，女性比男性更容易感到孤獨，而且年輕群體中的孤獨感上升幅度比老年群體更大。單親父母、失業者、低技能者、慢性病患者以及有移民和難民經歷的人尤其受到孤獨的影響。城鄉居民之間以及德國東部和西部各聯邦州之間幾乎沒有差異。

德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）:已經掌握了「必要的數據，以便採取更有針對性的措施」 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

鮑斯補充道，他們現在已經掌握了「必要的數據，以便採取更有針對性的措施」，其中包括加強公眾教育和擴大援助服務。

德國第一常見病？

其他國家的政府早在幾年前就採取了對抗孤獨的措施。例如，英國和日本已分別任命了「孤獨大臣」，處理相關問題。德國患者保護基金會也堅持認為，應該比以前更加重視這個問題。該基金會董事布裡施（Eugen Brysch）坦言：「孤獨影響著每一代人。這也許是德國第一常見病。孤獨不僅影響人的心理，而且 常常會導致身體不適。」

本周三，德國聯邦人口研究所（BiB）也公佈了一項有關孤獨感的研究結果。據此，德國每三人中就有一人至少在某些時候感到孤獨。這些數字涉及18至 53歲年齡組。聯邦人口研究所的迪亞巴特（Sabine Diabaté）介紹，在2013年的一項抽樣調查中，僅有14.5%的受訪者表示他們至少在某些時候感到孤獨。而2022年底，這一佔比上升為36.4%，17%的受訪者表示非常孤獨。

上網可以對抗孤獨，但也要適度，畢竟「現實世界不應被虛擬世界所取代」 圖片來源： Cavan Images/IMAGO

孤獨或導致激進化

聯邦家庭事務部的「孤獨晴雨表」只收集到直至2021年的數據，而聯邦人口研究所的相關研究則涵蓋了2022至2023年冬季，這段時間內已幾乎沒有任何疫情限制措施。

聯邦人口研究所最新孤獨研究報告的聯合作者迪亞巴特表示，隨著新冠疫情的爆發，被調查人群中的孤獨率上升到了46.7%。她補充道，在新冠疫情後期階段，儘管解除了接觸限制，社會的孤獨感仍處於較高水準。

迪亞巴特另外強調，孤獨感也使人們更容易變得激進。聯邦人口研究所副所長布雅爾（Martin Bujard）解釋道，孤獨的風險因素包括缺乏就業、獨居和疾病。而保護因素則包括教育、良好的收入和每天使用網路等。然而，他強調，這一切都取決於是否適度，現實世界不應被虛擬世界所取代。

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