對中國電動車徵收特別關稅 歐盟各國意見不一

在是否應對來自中國的電動車徵收特別關稅的問題上，歐盟各國顯然意見不一。歐盟周二進行的一次前期表決中，12個國家投了贊成票，4國反對，11國棄權。

（德國之聲中文網）路透社援引消息人士的話報導稱，周二歐盟各國就是否對中國電動車徵收特別關稅一事，進行了前期表決。儘管此次表決結果並不具有約束力，但勢必會對歐盟今後的決策產生影響。

如果布魯塞爾切實要引入這項特別關稅，則需最遲在11月初進行正式的表決。如果屆時反對國不超過15個，其所代表人口不超過65%，則特別關稅將獲通過，也就是說，如果屆時的表決結果同周二前期表決的結果類似，徵收特別關稅將成為現實。前期表決中投棄權票的十一國，屆時會做出怎樣的抉擇，將會成為關鍵。

儘管歐盟方面並沒有公佈周二的表決結果，但路透社仍獲悉，法國、義大利和西班牙支持引入特別關稅，而德國、芬蘭以及瑞典則投了棄權票。

七月四日，歐盟委員會宣佈將對來自中國的電動車徵收特別關稅的計劃。不過，徴税事項需要由歐盟各成員國表決通過後於十一月開始生效。特別關稅一旦獲得通過，也將追溯適用於今年七月之後進口歐盟的中國電動車。針對不同品牌的電動車，徴税比率也不相同，稅率高低取決於汽車製造商是否在反補貼調查過程中同歐盟採取合作態度。例如，上海一汽就需在針對所有進口車10%的關稅基礎之上，繳納37.6%的最高特別關稅。

歐盟方面認為，由於中國汽車製造商獲得國家補貼，使其電動車在歐盟市場上獲得低價優勢。歐盟期望以特別關稅的方式彌補不公平競爭造成的劣勢。德國汽車廠家對徵收特別關稅的計劃表示反對，認為此舉一方面可能會引發北京的反制措施，另一方面也會殃及特斯拉和寶馬等在中國生產電動車的廠家。

寶馬在中國生產的電動Mini有望被減免部分特別關稅。 圖片來源： Tolga Akmen/AFP/Getty Images

歐盟可能會對寶馬大眾網開一面

路透社援引消息人士的話報導稱，有跡象顯示，歐盟有可能會降低針對寶馬和大眾的特別關稅。據稱，歐盟已經表達了將寶馬和大眾從「不合作企業」定性為「合作企業」，從而使上述兩家企業在中國生產的兩款電動車只須繳納20.8%的特別關稅。路透社報導稱，歐盟尚未就此做出最終決定。截至目前，大眾和寶馬也未對相關報導發表評論。

（路透社，經理人雜誌）

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