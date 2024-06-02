對中國電動車加關稅 德車企：並非上上選

歐盟或在美國之後，也對進口的中國電動汽車徵收關稅。有德國大型車企認為關稅並非上策，中國政府或祭出反制措施，反而傷及本土業務。而歐盟若是徵收關稅，關稅多高才能產生影響？

（德國之聲中文網）去年 10 月，歐盟宣佈就中國電動車政府補貼問題展開調查，預計，歐盟將於今年 6 月公佈一份對中國電動汽車加徵關稅的臨時清單。歐盟委員會表示，已有「充分證據」表明，自調查啟動以來，中國電動汽車數量的進口增加了14%，其中許多進口車輛獲得了政府補貼，形式包括稅收減免或資金補貼。

如果歐盟要徵收關稅，徵收多高的關稅才能產生明顯的影響，給中國電動汽車出口商湧入市場形成阻力？

榮鼎咨詢（Rhodium Group）發布的一項研究表明，關稅在 40-50% 的範圍內才能產生效用。然而，歐盟正在根據世貿組的規則評估潛在的應對措施，關稅的範圍在 15%至30%符合WTO的規定。榮鼎集團（Rhodium Group）稱，中國進口到歐盟的電動汽車從2020年的16億美元（合約15億歐元）猛增至2023年的115億美元，佔歐盟所有電動汽車進口量的37%。

這對德國汽車製造商意味著什麼？

德國汽車製造商高度依賴中國市場，他們也強烈反對歐盟徵收關稅，因為擔心這些措施可能會引發中國的迅速報復。

寶馬公司首席執行官齊普斯（Oliver Zipse）最近接受媒體採訪時表示：「可能很快就會自食其果。」 寶馬在歐洲銷售中國製造的Mini和iX3電動汽車，並依賴中國市場。中國是寶馬最大的單一市場， 2024年第一季度銷售額佔總銷量的近三分之一。齊普斯在一次會議上表示：「我們不認為我們的行業需要保護，」並補充說，在全球範圍內的營運給大型汽車製造商帶來了產業優勢。「而徵收進口關稅很容易給這種優勢帶來負面影響。」

寶馬的本土競爭對手大眾和賓士也都十分依賴中國業務的收入。大眾警告說，關稅會帶來一定的風險。

產能過剩是問題所在嗎？

寶馬公司首席執行官齊普斯認為中國產能過剩並不是問題的核心：「對中國的反補貼調查與我們的期望背道而馳。在歐洲銷售的中國汽車中，有一半以上來都不來自中國公司。保護性措施的關稅，卻在根本上損害了我們的利益。中國製造商在德國和歐洲的市場份額不到1%。歐洲並沒有被中國產品淹沒，而我們出於恐懼正試圖關閉大門。」

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德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭（Beatrix Keim）（Beatrix C. Keim）也認為，產能過剩並非問題所在。她接受德國之聲採訪時表示：「中國汽車市場仍未飽和，現在隨著向新能源汽車（NEV）的轉變，生產能力將從傳統燃油汽轉型到新能源汽車。「她指出，中國政府已採取措施，限制生產許可證的發放，此外，一些NEV初創公司的消失也表明，「政府正在清場。」

貿易戰？

歐洲汽車製造商越來越擔心，針對中國的懲罰性措施可能會引發中方以牙還牙的惡性循環。鑑於對中國的依賴以及伴隨而來的風險，歐盟領導人似乎面臨著越來越大的壓力，需要仔細權衡，避免事態升級。

奧地利經濟研究所（Wifo）所長費爾伯梅爾（Gabriel Felbermayr）接受《世界報》採訪時表示：」從利弊的角度來看，歐盟傾向於不對中國的電動汽車徵收關稅，因為中國可能會採取報復行動。」

針鋒相對的博弈似乎已經開始。在歐盟的中國商會在社群網站X上發出警告，已收到消息，中國政府或將祭出反制措施，對歐美出口的大排量汽車徵收最高25%的關稅。高關稅將打擊向中國出口豪華 SUV 和轎車的寶馬和賓士。

不過德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭指出，中國的反制措施不一定會針對歐洲汽車，而可能是針對「汽車零件或其他工業敏感領域」，比如機械。

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