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專題報導：2024年美國總統大選
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即時新聞
2024年7月16日
2024年7月16日
川普正式獲共和黨提名 副手萬斯是誰？
2024年7月15日
2024年7月15日
中國請求WTO設專家組解決與美國貿易爭端
2024年7月14日
2024年7月14日
川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上
2024年7月13日
2024年7月13日
中國強烈反對美國涉藏法案 誓言捍衛自身利益
2024年7月8日
2024年7月8日
選戰團隊準備好問題 拜登媒體採訪引爭議
2024年7月5日
2024年7月5日
收受百萬珠寶未申報 "巴西川普「被起訴
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深度報導
事實核查：川普遇刺未遂，槍手到底是誰？
事實核查：川普遇刺未遂，槍手到底是誰？
美國前总统川普在賓夕法尼亞州的一次競選集會上遭遇未遂暗殺。這一事件在社群網站上引發了大量虛假訊息的傳播。
政治
2024年7月15日
2024年7月15日
川普遇刺受傷 全球震驚
川普遇刺受傷 全球震驚
美國前总统川普7月13日在賓夕法尼亞州的一次競選集會上遇襲受傷。1名現場觀眾被打死，兩人受重傷。槍手被安全人員擊斃。該事件是自1981年雷根遇刺以來美國發生的最嚴重的政治襲擊。
政治
2024年7月15日
2024年7月15日
12 張圖
川普遇襲可能引發政治暴力不斷升級
川普遇襲可能引發政治暴力不斷升級
美國前总统川普遇襲事件發生後，對美國政治暴力繼續升級的擔憂也變得更為普遍。事實上，學術研究一直在對美國政治暴力抬頭的趨勢提出警告。美國社會的分化和對立，還能被阻止嗎？
政治
2024年7月15日
2024年7月15日
社媒上熱搜 官媒低調處理——川普遇刺在中國的反應
社媒上熱搜 官媒低調處理——川普遇刺在中國的反應
川普遇刺的消息在中國公眾中引起極大關注，其當選概率增加成為社群網站談論焦點。而全國性官媒《人民日報》只簡短报道川普遭槍擊，習近平向他表達慰問，重要官媒中國網發表"川普遇刺是美國政治暴力的縮影"一文，稱該事件無疑會加劇美國內部的撕裂。
政治
2024年7月15日
2024年7月15日
分析：川普遇刺會否撼動美國大選？
分析：川普遇刺會否撼動美國大選？
美國前總統川普13日遭遇暗殺未遂事件震撼世界。現任總統拜登除了譴責政治暴力外，也呼籲各方團結。這起刺殺案是否會為選情投下變化球，使選情對川普更加有利？
政治
2024年7月15日
2024年7月15日
川普槍擊案現場都發生了什麼？
川普槍擊案現場都發生了什麼？
美國前总统川普7月13日傍晚在賓州比茲堡以北50公里的巴特勒小鎮參加競選集會時遭遇槍擊，右耳受傷。現場觀眾一人中彈身亡，另有兩人受傷。現場到底發生了什麼？凶手是誰？安保措施有什麼漏洞？多名目擊者向媒體介紹了當時的情況。
政治
2024年7月14日
2024年7月14日
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焦點話題
阿斯麥總裁：中美晶片戰不應繼續升級
荷蘭晶片設備製造商阿斯麥（ASML）新任首席執行官富凱（Christophe Fouquet）發出警告稱，一旦中美晶片戰繼續升級，將會給歐洲帶來嚴重後果，因為歐洲的晶片產能連自己的一半需求都難以滿足。
政治
2024年7月8日
2024年7月8日
智庫：古巴新雷達站 恐成中國監視美國工具
美國智庫發佈報告指，古巴在美軍基地附近建造了一座新雷達站，可能用來幫助中國進行監視、監聽活動，並取得美國軍事機密。對此，中國及古巴方面如何解釋？
政治
2024年7月3日
2024年7月3日
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