專訪黃台仰：日本需以德國經驗為鑑看待台海

目前流亡德國的香港民運人士黃台仰，6月底出席東京的香港民主峰會，並在會後接受德國之聲專訪，他淺談了這7年來的心境，並認為德國與日本作為世界第三跟第四大經濟體，應該要分別守住歐洲跟亞洲民主自由的基石。

德國之聲：您可以說明一下您在德國的近況嗎？

黃台仰：我是2017年年底來到德國，今年的11月就滿7年了。因為我在2016年的時候已經被抓，然後他們用「暴動」來舉發我，在旺角事件後成為第一個香港的難民，現在算是安頓下來。雖然仍是難民身份，但已經日常生活都用德文溝通。

現在學校差不多要畢業了，過去幾年我唸政治學跟哲學，同一時間我也成立一個NGO叫「自由香港協會」，我們主要就是做跟政府與議員的聯繫，就是希望把香港的議題在德國可以維持在一個熱度。

因為對比加拿大、英國，香港對德國其實是沒有真的太重要，他們沒有沒有對香港太關注，2019年之前都是。英國畢竟是前宗主國，加拿大也有30多、40萬人住在當地，所以他們的關注會比較大。但是德國沒有（那麼多），只有3000多港人。但是我還是認為德國很重要，所以就去努力，讓香港的議題還是會被關注、被討論。

對德國來說，香港的問題就是中國問題的一部分。譬如說新疆問題、西藏問題、台灣問題對德國來說，都是「中國問題」。然後香港問題大部分，他們重視的可能先是經濟那邊。

所以，如果我如今跟他們說香港，的自由、政治權利被剝奪，他們其實不會真的太重視了。他們比較重視香港能否持續作為一個經濟中心的功用，但我會持續跟德國政界發聲。

德國之聲：您這次來日本有什麼特別感觸？

黃台仰：我第一次來日本是2014年，當時還不是民運人士。2019年反送中時也沒機會來日本。但事件已經5年了，看到記者會還有那麼多記者媒體，其實已經是比德國更重視些。3個月之前，當德國總理蕭茲去中國的時候，我們香港人跟西藏、維吾爾，而還有另外一個人權組織，聯合搞了一個記者會，但來的記者才十個，沒有日本多。我的感覺就是大家還是對香港的運動、或是香港人過了5年之後的發展日本是有興趣的。

德國之聲：你們這次會私下跟日本政治家互動，他們有說他們特別關注你們的一些權益，或有實質給你們幫助？

黃台仰：沒有，我沒有直接跟他們聊這個，聊得也沒有很深入。

如果在德國的話，當然德國政治家還是會關注香港，譬如說一些重要案件的發展，比如說黎智英、或是四十七人案。但是，對於像是香港未來民主運動的發展，德國政治家都已經沒有太重視，是因為他們都知道國安法23條之後，空間都變小了。

日本想法跟德國是一樣的，就是現在德國的經濟依賴中國，所以如果我們去碰那條紅線的話，就會被覆仇，就會影響我們的經濟，所以大部分的德國的政治人物跟日本也是覺得，那他們不要去碰一些比較敏感的話題，像是香港、台灣問題等等，那德國就可以繼續賺錢。但是他們沒有意識到的，就是這個經濟的依賴，長久下去是會影響到日本跟德國的國家安全，我們在德國跟俄羅斯的關係，就是一個很好的例子。

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德國之聲：除此之外，你覺得日本在亞洲的話還可以扮演什麼樣的角色？你會覺得跟日本可以在中國的問題上怎麼積極表達自己的立場？

黃台仰：德國跟日本是世界第三跟第四的最大經濟體，德國在歐洲扮演很重要的角色，就是儘量維持歐洲的安全、歐洲自由、民主的價值。日本過去是第三，現在是第四，但是還是在亞洲很強、很自由的力量。

所以在亞洲，我覺得日本應該要扮演一個對抗極權國家最大角色。它是亞洲最大經濟體，都是位於自由、民主，同樣重視普世價值，所以日本對整個亞洲重視自由、民主的人，都應該要給予支持。扮演龍頭角色。

德國之聲：您覺得日本這邊有實際感受中國威脅嗎？

黃台仰：我感覺好像日本這一邊的人沒有太瞭解中國的滲透與統戰活動。2019年運動的失敗不是因為示威，而是很早，可能中共建政前他們已經在香港有滲透了。他背後整個統計是很有系統，可以在不同的地方投放棋子，一定數量足夠了後，就可以用很小很小的力量去動搖這個社會的基礎，這就是「白蟻政策」。

香港就是在2019年的時候，看到從商界、政界、公民、社會每一個階層都有他們的人，最重要的部分都已經被他們拿了，這就是很多年滲透結果。然後把大公、文匯報立場中立化，對外統戰也是。我覺得中共未來對外只會愈來愈激進、有攻擊性，這是一定的。

德國之聲：您會怎麼樣給予日本目前內閣或政治人物建議？

黃台仰：我覺得德國可以借鏡。那個時候德國想跟俄羅斯保持良好關係，希望可以買到便宜的天然氣。另外一方面，冀望可以透過貿易慢慢改變俄羅斯，但是對於極權國家來說，他們絕不會改變的。俄羅斯真的是很好的例子，如同中國已經走過20多、30多年，只是走向愈來愈封閉。

所以希望日本要放棄「未來中國會改變」這個想像。譬如說中國打台灣，中國打台灣，大家知道可能只是時間的問題，打台灣的時候日本的企業必定受到壓迫，那個時候對他們的經濟的影響就會更大。德國是很好的例子，德國沒有去分散能源的供應風險，當時美國曾經警告過能源不能過度依賴俄羅斯，但德國沒有聽，等2022年2月24號一開打時候，德國就已經沒有其他辦法，他們只能買很貴的油，經濟的負擔就變很大。

所以現在德國已經知道他們要慢慢減低對中國的依賴，日本也需要做這個事情。如果他們現在不降低依賴、那未來中國打台灣等，經濟就會被掐住。

中國現在的算計就是，如果他能夠讓大部分全球的經濟都依賴他，一旦打台灣，就算很短時間的制裁，但是因為大部分國家都依賴中國，所以都需要重新跟他們做生意。如果日本現在還是依賴在中國的產能，如果台灣發生事態，那可能好幾年日本經濟都會很差，這就是中國的算計。因此真的要長痛不如短痛，適時擺脫依賴。

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