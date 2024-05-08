專訪：習近平訪歐以打破歐美陣線

法國國家科學研究中心榮休研究主任、巴黎政治學院國際研究中心榮休教授白夏（Jean-Philippe Béja）表示，習近平訪問歐洲以打破西方陣線。面對特別是經濟方面諸多矛盾，歐盟立場更為強硬。而俄烏戰爭對歐洲攸關生死存亡，歐洲相信中國幫助俄羅斯，這對中歐關係是非常消極的因素。人權方面，愛麗舍宮不公開談，這有違中國"諍友"一詞。白夏教授用中文接受德國之聲採訪。

德國之聲：白夏教授，總體上您怎麼看到目前為止習近平訪問歐洲--主要是在法國、現在在塞爾維亞？

白夏（Jean-Philippe Béja）：當然，習近平來歐洲就是為了打破西方戰線，他希望歐洲、歐盟對中國的看法更積極一些。他這次選擇法國、匈牙利、塞爾維亞也是很明顯的。中國一直都覺得法國要求歐洲獨立於美國的立場是比較接近中共的。這次他的目的是希望跟歐洲搞好關係，為了反抗美國的制裁。

另外，中歐關係特別是經濟方面有很多的矛盾。歐盟開始對中國有一個更強硬的立場，就是希望抵抗中國產品的大規模湧入。

中法關係當然就是建交60周年，發展中法關係。特別是最近馬克宏對中國的貿易也有很多的意見，他也支持了馮德萊恩比較硬的立場。他要解決很多問題，但事實上也不一定成功。

從這次實際上來看，馬克宏邀請了馮德萊恩一起來跟習近平見面，也提到貿易的一些問題以及就俄羅斯對中國的一些呼籲。馬克宏對華政策可以說是強硬的嗎？

白夏：一分為二吧。一方面是強硬的，特別是在烏克蘭問題上，馬克宏的立場是比較強硬的。所以他希望習近平能夠向普丁施壓，停止對烏克蘭的侵略。這個當然是沒有成功。習近平覺得這是中國主要的國家利益，不會因為馬克宏跟他的談話就改變他的政策。

但是，馬克宏還是得到了一些成功，就是習近平答應向普丁施加壓力，接受奧運會休戰。另外一點，讓習近平明白，歐洲非常關切俄烏戰爭，對歐洲是一個攸關生死存亡的問題。但習近平在這方面是根本沒有改變立場。他一直堅持中國說是雙方都要談判，要考慮俄羅斯的安全問題，這方面沒有變化。

另一方面，就是你提到的這次馬克宏對中國在貿易方面也是比以前要強硬了。他邀請了馮德萊恩，這個不是第一次，去年他去中國的時候也是邀請了馮德萊恩，馮德萊恩和他一起去了。這次當然馮德萊恩對華是非常強硬的，特別是在貿易方面。這也說明馬克宏現在可能對中國的威脅開始覺悟了。

馬克宏再邀馮德萊恩與習近平會晤 圖片來源： Gonzalo Fuentes/REUTERS

您剛才提到是一分為二的。所以還有一些方面是您覺得...

白夏：馬克宏特別不希望歐洲完全聽美國的話。所以他一直說他不要參加新冷戰。法國從1964年建交的時候，法國的一些領導人以為中國以前在社會主義陣營是比較獨立的，法國在西方也是比較獨立的，所以在這方面可以有一個多極世界。法國老談多極世界。中國也談多極世界，但是那個概念是不是同樣的內容，這個也不好說。但在這方面對馬克宏來說，跟中共有好的關係，也是加強他在西方的一個地位。所以說是一分為二的。

對習近平來說，如果他來主要是打破西方陣線，那麼他此行目的實現了嗎？

白夏：那我們現在還沒辦法說。當然他去塞爾維亞和匈牙利，我們知道他們的關係很好，所以他肯定在這方面是成功的。事實上也無法現在達到這個目的，要看美國的選舉會有什麼結果。他就是加強所謂的中歐友誼，這次可以說明中歐沒有冷戰，歐洲沒有直接地參加冷戰。所以從這一方面可以說習近平成功了。

另一方面當然他沒有說服歐盟的領導人，他並未對俄羅斯烏克蘭戰爭發揮消極作用。這個是很明顯的。歐洲相信中國幫助俄羅斯。在這一點在中歐關係是非常消極的因素。

人權組織在習近平到訪法國之際在巴黎抗議。愛麗舍宮稱，馬克宏與習近平談及人權 圖片來源： Thomas Padilla/AP Photo/picture alliance

愛麗舍宮稱，馬克宏在跟習近平的對話中提到了人權。但雙方公開的聲明裡沒有提到。不知道您在這方面有沒有什麼評價？

白夏：這個已經好多年就是這樣了。從密特朗以來，法國很少強調人權。愛麗舍宮說，最有效的辦法就是不要公開讓中國丟臉；他們每次都提到人權問題，關心人權問題。我並不覺得這樣所謂的壓力有什麼效果。所以我還是覺得很遺憾的。因為"諍友"，"諍友"就是說有一些不同觀點的，是應該公開地講，才是一個真正的朋友。但是可惜馬克宏還沒有明白這一點。很遺憾的。

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