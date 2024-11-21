專訪《從今以後》導演：同志伴侶在香港受什麼保障？

《從今以後》入圍金馬獎多項大獎，電影以年長的香港女同志伴侶為主角，其中一方突然離世，因未訂立遺囑，兩人同居多年的「家」被死者家人取去。導演楊曜愷接受DW專訪時說，想透過電影反映香港沒有同婚帶來的問題。

（德國之聲中文網）香港導演楊曜愷自編自導的《從今以後》入圍第61屆金馬獎四項大獎，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角及最佳剪輯。楊曜愷接受DW專訪時說，今屆金馬獎有史上最多作品報名，競爭激烈，能夠提名「代表了香港，代表香港電影很重要」。

他想透過電影帶出訊息：「同志伴侶在香港現行的法律環境下受到什麼保障，第二是香港社會對同志有多接受，以及對同性婚姻的看法是否接受。」

電影故事靈感，源於2020年楊曜愷參加的同志遺產權益講座。講座後，他蒐集資料，並訪問一些同志，發覺這個題材值得說。

「因為反映香港沒有同性婚姻所帶來的問題，也想探索家庭是什麼意思。在法律框架下，家人的定義是有血緣（關係）或者婚姻……但現實不是這樣，（同志）同居，但伴侶和你沒有血緣，又不準你在婚姻框架裡exist（存在），這個人（另一半）有何保障？在你的世界裡面，這個人有什麼地位？我覺得完全不合理。」

蒐集資料時，楊曜愷聽過的真實個案比電影情節更誇張，例如同志伴侶早上去世，當晚收到其家人電話，想拿走名貴手錶，「因為想逝者出殯當日好看點」，但家人拿走手錶後，再沒有歸還。

另一個例子是伴侶死後，近親直接搬進死者的家，令在世的另一半壓力太大，搬回母親的家住幾天，回來後發現門鎖換了；最差的個案是家人不準死者的同志伴侶出席喪禮。

楊曜愷沒有把這些真人真事加入劇本，他解釋道：「（如果）寫成這樣，就會變成《溏心風暴》（爭產電視劇）。」

《從今以後》講述年長女同志伴侶相戀多年，關係公開，與家人相處融洽，但其中一方突然離世，因未訂立遺囑，遺產由近親繼承，居住多年的物業被死者家人取去。楊曜愷表示，他想講人與人之間的關係，拍一部現實的電影，引發觀眾思考，反問自己在利益當前，如果你是電影中的一家人，會不會讓逝者的伴侶繼續住在原有物業？

訪問那天，楊曜愷剛完成海外電影宣傳回港。談到訂立遺囑，他原本以為香港和亞洲地區忌諱講死亡，但在歐洲的電影放映活動上，他問觀眾有多少人已立遺囑，現場只有幾個人舉手，大部分人沒立遺囑，令他非常驚訝：「很多人都不去面對這件事。」

女同志在香港面對的困難

由2006年首部長片《我愛斷背衫》到2019年拍攝老年男同志的《叔．叔》，楊曜愷過往的電影都以同志題材為主。這次《從今以後》開拍前，楊曜愷找鄧芝珊協助，邀請年長女同志參與劇本圍讀。

《從今以後》聯合監製鄧芝珊向DW表示，她與楊曜愷相識多年，兩人以前一起籌劃香港同志影展，2019年楊曜愷拍完《叔．叔》，想開拍一部講年長女同志的電影。

鄧芝珊是嶺南大學文學院副院長（教與學）及文化研究系副教授，長年研究香港、台灣、新加坡三地的女同志，她為楊曜愷提供研究論文及訪談文章作參考。「針對劇本，究竟女同志社群會怎樣看？或者有沒有反映到女同志在香港面對的困難。」

香港尚未立法通過同性婚姻。 圖片來源： Anthony Kwan/Getty Images

根據鄧芝珊的觀察，年長女同志往往把自己的慾望或身份放得很低；生於1930年代末至1950年代末的香港女性首要考慮的難題，是怎樣照顧家人，上一輩不少父母擔心女兒將來無人照顧，會介紹年紀大的男性給女兒認識。

有些受訪者跟她說，自己性格硬朗，不需要跟男人結婚或被人照顧，但隨著年紀漸長，單身的年長女同志開始擔心健康，例如做手術，第一件事想到的是：有沒有人照顧到自己？因此她們經常推遲做手術。

另一個現實的問題，如果入住安老院，年長女同志很在意院友是否「同聲同氣」。香港目前未有同志長者安老院，同性婚姻或伴侶身份不獲法律承認，若死者沒有留下遺囑，遺產只能分配給近親。

香港同志平權之路漫長

電影《從今以後》反映香港的同性權益欠保障；鄧芝珊接觸的年長女同志，大部分人還沒訂立遺囑。「有些受訪者說，沒有東西留給下一代，覺得未必需要寫（遺囑），有些人像《從今以後》戲中個案，覺得不會突然死亡，但電影上映後，很多受訪者立刻想到立遺囑這件事，包括我自己。」

2019年受社會運動影響，香港同志遊行申請首次被警方拒絕，至今已是第6年無舉辦實體遊行。去年，同志界國際盛事、第11屆同樂運動會（GGHK2023）於香港舉行，多名立法會議員反對，運動會最終在爭議聲中登場。

記者問兩人怎樣看香港的平權進程？鄧芝珊覺得，本來一直在進步，但接連兩宗同志平權案——Nick Infinger同性配偶申請公屋案、吳翰林及李亦豪的居屋案——雖然同樣高院勝訴，但房委會不服判決提出上訴。兩案後來合併，今年10月在終審法院審理，法官押後頒布裁決。鄧芝珊表示，不知道裁決會帶來什麼影響。

香港同志平權2023：最後一裡路的開端？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

相比自己成長的年代，楊曜愷認為香港的平權發展有進步。「首先有很多activist（行動者），他們會出來為同志爭取權利，為同志發聲，這個很重要，社會年輕一輩，對同性戀沒太大抗拒。」

他覺得，過去10年不少國家通過同性婚姻合法化，帶來一種改變，社會對同志的整體看法不同了，包括同性戀者的家人，父母可能未接受自己的孩子是同志，但同輩的兄弟姊妹，大多數都能包容接受。不過他提醒：「你以為有了同性婚姻就可以什麼都不理會。不是！你一定要去瞭解，很多事情是法律不會保障到你。」

電影在第74屆柏林影展奪下泰迪熊獎。在德國柏林放映電影時，有男性觀眾向楊曜愷分享說，他以前有個女友，相愛10幾年但沒結婚，女友過身後，他的經歷與《從今以後》劇情相似。楊曜愷表示：「在這個制度下，你沒有婚姻的框架，就算是異性戀者都有很多障礙。原來套戲可以連繫到那麼多人，不是純粹LGBT議題。」

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