專訪：川普当選對中國來說更糟糕

美國國家安全顧問沙利文結束訪華，約定拜登與習近平近期通話。在美國大選充滿不確定風險的背景下，緊張的美中關係面臨怎樣的處境？上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯就此接受了德國之聲專訪。

德國之聲：正如之前外界推測的那樣，沙利文在離開北京前見到了習近平，在您看來這是一種什麼樣的訊號？

吳心伯：首先這表明中方願意跟美方一道保持高層的交往。去年王毅副主任訪問華盛頓的時候，拜登總統也見了他。所以這次沙利文來，習主席見他，等於也是外交上對等的一個禮節。另外這也表明，這次沙利文跟王毅的戰略溝通還是有建設性、有價值的，所以習主席願意見他。

德國之聲：中美官方發布的新聞稿，提到了會談的一系列具體話題，您認為雙方都有哪些成果，溝通是否達到了預期的目的？

吳心伯：從中方的角度，首先是表達了對美國對台政策、對南海政策，還有在經貿科技上對華打壓的一個關切；第二，中方在會談中也談到了希望跟美方推進的一些合作領域，比如執法合作、遣返非法移民、人文交流、氣候變化合作等等。

美方也在會談中表達了他們關切的一系列問題，提出了希望推進合作的，比如芬太尼的事情、人工智慧對话、两军關係等。還有就是，雙方都同意接下來安排兩國領導人通話和見面，這也是雙方在去年三藩市會晤期間達成的原則性共識。現在等於雙方同意具體落實這些安排。

沙利文與王毅舉行了兩輪會談 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/Pool/picture alliance

應該講，通過這次戰略對話，雙方都有機會表達自己的立場和關切，提出各自的訴求，然後也達成了一定的共識。

德國之聲：人們都十分關心拜登在卸任之前是否還會與習近平會面，您認為這種可能性有多大？

吳心伯：應該有這種可能性。11月的兩場多邊活動--APEC（亞太經合組織）峰會和G20領導人峰會，都是他們舉行雙邊會晤的可能的場合。

德國之聲：拜登的任期只剩下幾個月了，有分析認為拜登政府已經進入所謂的"垃圾時間"，他不可能再推動一些實質性的議題，而只是會注重管控危機和風險，您對此怎麼看？

吳心伯：我覺得，從現在到明年1月20日新總統就職這4個月的時間，當然不能期待他在對華政策問題上有重大的積極的行動，但畢竟接下來是美國總統大選和政權交接的階段，有很多的不確定性，所以怎麼確保中美關係在這幾個月保持一個動態的穩定，這本身就是一個重要的問題。應該說，雙方都希望繼續保持溝通來管理中美關係。

另外，還有一些具體問題，雙方還在談判和溝通，也不排除在接下來幾個月在一些具體問題上取得進展。

習近平與拜登2023年11月在加州會晤 圖片來源： Doug Mills/AP Press/picture alliance

德國之聲：哪些具體問題，您覺得比較有可能取得進展？

吳心伯：比如中方關心的促進中美人文交流的事情，包括中美科技合作協定的續簽、中美教育交流合作，應該說雙方還在努力，接下來幾個月可能會看到一些進展。

德國之聲：拜登宣佈退選、哈里斯成為民主黨總統候選人之後，美國的選情出現了一些變化，但仍然充滿不確定性。如果哈里斯當選，對中國意味著什麼？這是一種對中國更好的結果嗎？

吳心伯：我覺得，如果哈里斯當選，她的對華政策會大致上延續拜登的路線。其實無論是拜登還是川普的對華政策，從中國的角度看都不好，都是有損於中國利益的，只能說哪一個更"壞"。我的判斷是，目前看來川普的對華政策"壞"的成分更多一些。英文說the lesser of two evils（兩害相權取其輕），兩個都不好，但不好的程度有差別。大致上中方是這麼看的。

德國之聲：是因為川普有更多的不可預測性嗎？

吳心伯：他的對華政策--從他的上一個任期就可以看出來，他做事很極端，而且不可預測，也不計後果。中美這兩個大國的關係如果是用這種方式處理的話，不僅不符合中國的利益，對美國和其它很多國家的利益都會帶來負面影響。

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德國之聲：您剛才提到中方比較關切的幾個議題--台灣、南海還有美國對華經貿科技制裁，似乎在中長期都是很難取得共識的話題。這是否也會是下一任美國總統任期裡，中方繼續關注討論的棘手議題？

吳心伯：我想是這樣，這些會繼續是中美關係中我們所說的"敏感問題"和麻煩的來源。當然這要取決於下一屆美國總統是誰，他們在處理這些具體問題的時候，分寸有可能會有所不同。

如果川普上台，我覺得南海問題他可能就不是那麼care（關心），就是他未必要那麼去幫菲律賓，即使在台灣問題上，他可能更多也是把它當作一張牌，來為美國謀取好處。我覺得不同的政府在處理這些問題的時候，分寸的掌握會不一樣。

德國之聲：那麼川普在科技貿易對華制裁的問題上是不是會比較強硬？

吳心伯：是的，他的主要的經貿政策顧問基本都主張在經貿上跟中國脫鉤，要升級關稅戰，如果是發生這種情況，中美經貿關係會受到非常大的衝擊，也會影響到全球範圍供應鏈和產業链。

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