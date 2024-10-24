專訪:俄烏戰爭凸顯歐洲無能化解自身的危機

經過3天的年度聚會，沒有西方參與的金磚第16屆峰會發表了閉幕文件《喀山宣言》。就金磚組織對國際事務的看法、目前的狀態以及它的前景，德國之聲採訪了柏林自由大學政治學者Günther Maihold教授。

德國之聲：如果同G7七國集團制裁俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭相比，金磚有過哪些重要行動？

Günther Maihold：金磚國家明確指出，俄烏戰爭是"歐洲戰爭"，必須在當地解決。他們認為，戰爭凸顯了歐洲無能化解自身的危機，卻希望全球南部一同承擔戰爭後果。不過，金磚國家新開發銀行（NDB）為能繼續營運，停止了所有對俄羅斯的貸款。

柏林自由大學Günther Maihold教授 圖片來源： privat

德國之聲：金磚國家是否有打破現行國際秩序的目標？

目前，似乎沒有人對國際秩序有一個明確的規劃，各種碎片訊息尚需要逐步組合起來。金磚國家對重建或改建舊有規則表現出明確的興趣，因為它們能更好地符合其需求。這裡包括國際經濟秩序、全球醫療保障和資源政策等問題，其最終目標是構建一個獨立於美元的經濟體系，與西方國家的關係並行不悖。

德國之聲：30多個國家的代表團出席本次大金磚峰會，其中包括二十多位國家元首及政府首腦。怎樣理解金磚國家的魅力？

金磚國家目前正受到大量國家的追捧，他們都希望將彼此間的合作塑造成堅實的後盾，尤其是在定義生活必需品市場以及為西方能源轉型提供產品等方面。

德國之聲：為什麼土耳其希望加入金磚，而阿根廷卻不接受金磚入盟的邀請?

土耳其視自己為一個跨區域的中等強國，主張在各個領域佔據一席之地。而阿根廷總統米萊在意識形態上同川普高度一致，他認為同川普应密切溝通。

親中國 疏西方？土耳其為何向金磚拋媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國之聲：拉丁美洲國家在七國集團和安理會都缺席。那麼金磚對拉美意味著什麼？

拉丁美洲國家的角色已得到了顯著提升和擴展。尤其是巴西、阿根廷和墨西哥參與了全球政治的治理。此外，它們在地區的融入也相當不錯。它們需要的是更強大的政治與經濟實力，以確保持續有效地貫徹它們的政策。

德國之聲：金磚會建立共同的跨境支付系統嗎？這一想法有多現實？

建立獨立的跨境支付系統仍然遙不可及。與中國這個金磚中的老大的雙邊貿易關係將是中心環節。許多跡象表明，人民幣可能會在其中佔據重要地位。實行共同貨幣，意味著各國需要實行大致相同的經濟政策和貨幣政策，我們離這一目標還相差甚遠。然而，當今的俄羅斯和委內瑞拉都需要這樣的新聞，因此它們會寫入峰會的意向聲明。

俄羅斯同委內瑞拉特別想有繞開美元的獨立支付體系 圖片來源： Alexander Nemenov/AFP/AP/dpa/picture alliance

德國之聲：此前有消息稱，金磚國家將建立自己的能源和穀物交易系統。從長遠看，該計劃對世界市場會產生怎樣的影響？

糧食和石油是兩場戰爭後對金磚成員國具有核心意義的兩類商品。通過金磚國家擴員，提供大量這類商品的國家凸顯了重要性：在石油方面是伊朗、阿聯酋和沙烏地阿拉伯，粮食方面則包括阿根廷、埃及等國。

儘管這一計劃目前面臨一些困難，但能源和糧食供應安全，這一核心利益仍然是各國的首要關注點，絕不會輕易放棄。

德國之聲：金磚還會繼續擴大嗎？

理想的金磚成員候選國名單上還有兩個亞洲國家：一個是穆斯林為主的印度尼西亞，另一個是信奉佛教的泰國。

鑑於在印太地區建立制衡力量，這兩個國家對中國和俄羅斯的戰略利益至關重要。一方面，這將釋放一個地緣戰略的訊號，另一方面，也展示了自身的多樣性。此外，這兩個國家都擁有龐大的人口，這一點北京是很重視的。

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