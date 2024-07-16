將川普置於「靶心」？槍擊案後拜登承認用詞有誤

拜登因為上個月辯論表現不佳成為輿論焦點，他希望人們更多關注川普的言行，「是時候把川普置於靶心了。」川普遭遇未遂暗殺之後，拜登接受採訪承認用詞有誤。

（德國之聲中文網）美國總統拜登周一（7月15日）表示，他呼籲將川普置於總統競選的「靶心」（bullseye）措辭不當。

拜登接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，被問到他針對川普的說法是否太過分，拜登回答說：「使用這個詞是一個錯誤。」川普上周六在賓夕法尼亞州的一場競選集會上遭遇未遂暗殺。

「我的意思是要關注他，關注他的所作所為。關注他的政策，關注他在辯論中撒了多少謊。」拜登說。

在11月大選前，美國國內已經出現了嚴重的兩極分化，而這次暗殺事件更是讓全國為之震驚。

此後，幾位知名的共和黨人指責拜登應對這次暗殺企圖負責，因為他對川普使用了攻擊性語言。

周一，川普宣布萬斯（J.D. Vance）擔任其2024年總統競選搭檔。萬斯表示：「拜登競選的核心前提，就是川普總統是個獨裁法西斯分子，必須不計代價阻止他。」

「這種言論直接導致了川普总統遭遇未遂暗殺。」萬斯在社群網站上寫道。

拜登是在上周初給民主黨捐助者的电話中首次發表上述言論的。

拜登表態的語境

「是時候把川普置於靶心了。」拜登在電話中說，當時拜登因為上個月辯論表現不佳成為輿論焦點，他希望人們更多關注川普的言行。

在上個月的辯論中，拜登口齒不清，語無倫次，並在川普讲話時張開嘴站著。

周一，拜登接受了NBC的採訪，這是白宮在那場辯論後為緩解人們對這位81歲總統年齡和心理狀態的擔憂而做出的努力。

在沒有提詞器幫助的狀態下，拜登告訴NBC記者霍爾特（Lester Holt），他的思維敏捷度「相當不錯」。

「我老了。」 根據一份記錄稿，拜登對NBC表示，「但我只比川普大3歲，這是第一；第二，我的思維敏捷度相當不錯。」

他補充道：「我理解人們為什麼會說，『天哪，他已經81歲了。哇，他83歲、84歲的時候會變成什麼樣？』這是個很合理的問題。」

雖然承認自己針對川普的用詞是個「錯誤」，但拜登表示，繼續關注川普连任帶來的威脅是正確的。

「聽著，我不是那個說『從一開始我就想當獨裁者』的人。」他指的是川普发表過很多讓人震驚的言論。

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（法新社）

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