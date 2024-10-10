寶馬和賓士在中國市場銷量大幅下滑

作為全球最大的汽車市場，在中國的銷量發生變化勢必影響全局。德國高端汽車品牌寶馬和賓士在今年第三季度都不得不面對嚴峻的挑戰。

（德國之聲中文網）德國高端汽車製造商寶馬和梅賽德斯-賓士在其最重要的市場中國的銷售日益疲軟。與去年同期相比，寶馬今年7月至9月的交付量下降了近30%，低於14.8萬輛。賓士的銷量下降了13%，略高於17萬 輛，這意味著中國市場的表現弱於世界其他地區。

汽車製造商們表示，市場環境"困難"且"充滿挑戰"。

賓士方面稱，"（中國市場的）總體需求下降，特別是對奢侈品牌的需求下降。另外，特別是電動汽車領域的價格持續下降影響了在中國的銷售。"、

因為第三季度汽車銷量下滑加速，賓士今年已經發出第二次盈利預警，而寶馬也未能實現銷售目標。

儘管中國的整體汽車市場幾個月來一直處於下滑狀態，但由於政府的購買激勵措施，電動汽車領域則出現逆向繁榮的景象。不過，這並未讓德國製造商從中受益，因為中國的競爭者提供更低的價格以及耗能更少、更實惠的型號。

今年9月份，全球領先的電動汽車製造商比亞迪的純電動汽車和混合動力汽車銷量增長了45%，達到近418,000輛。特斯拉宣佈，9月在中國的銷量達到7.2 萬輛，同比增長66%，達到今年的月銷量峰值。另一方面，燃油車製造商上汽集團上個月的汽車銷量比一年前減少了約三分之一。

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（路透社等）

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