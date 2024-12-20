審議三大爭議法案 台灣立法院爆發激烈衝突

（德國之聲中文網）周四（12月19日）夜間，台灣立法院大樓的玻璃窗突然被人擊破。

隨後，破窗者進入議場，搬動椅子，堵住入口，並用鐵鏈等物鎖住大門。

他們不是盜賊，而是民進黨立委。他們試圖以此方式阻止次日的立法院會議。

事情緣起於立法院周五（12月20日）排定審議三項爭議性法案：《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》。

民進黨立委和抗議民眾認為，這些法案阻礙台灣民主，討好中國，但佔據國會多數的國民黨已如願通過前兩案，並將一鼓作氣通過最後一案。

發起群眾抗議的民間團體經濟民主連合召集人賴中強指控，這是中國在地協力者對台灣民主體制發動的攻擊。

國民黨主席朱立倫周三強調，國民黨所作所為，都是基於國際民主政治標準，同時有絕大多數民意支持作為後盾。

立委們發生肢體衝突

據台灣媒體報導，面對民進黨立委的激烈行動，國民黨立委也不是省油的燈，他們準備了各式開鎖工具和油壓剪，周五一早來到立法院大樓迎戰。在專門請到現場的鎖匠的幫助下，大約9時許，他們逐步突破封鎖，進入議場。

接下來是一場緊張激烈的主席台攻防戰。

從現場影片中可以看到，民進黨立委聚集在主席台上，兩側入口堆起了椅牆。

10時許，國民黨立委發起肢體進攻：立委張智倫、廖先翔等爬上一側主席台，立委陳玉珍爬上另一側主席台。佔領主席台的民進黨立委則奮力推攘，雙方激烈打鬥。

在進攻主席台的過程中，國民黨立委廖先翔遭民進黨立委林淑芬猛力阻擋，使出剪刀腳，夾住林淑芬頭部。

另一側，國民黨立委葉元之發起沖鋒，被民進黨立委賴惠員推進椅陣，幾番掙扎之後，又被賴惠員緊緊壓在桌上。

混戰之中，立法院長韓國瑜被人絆倒，跌倒在議場，四腳朝天。隨後，他還遭民進黨立委突襲「潑水」。國民黨立委緊急護駕，雙方拿起水瓶互砸。

大約10時40分，國民黨成功突破防線，奪回主席台。

這次抗爭在網路上被稱為「青鳥行動」，一般認為源自於立院外的「青島東路」一詞在臉書據傳遭到限制，因而部分網友改以「青鳥」稱呼。這是2014年「三一八太陽花運動」後，台灣最大規模的社運。 圖片來源： Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

三讀通過《選罷法》部分條文

上午11時40分後，在國民黨立委保護下，立法院長韓國瑜宣佈開會。

經舉手表決，立法院三讀修正通過《選罷法》及《憲法訴訟法》部分條文。

場外示威群眾與警方衝突

台灣經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，在立法院外集會抗議。當日下午，主辦單位稱現場抗議民眾超過1萬人。抗議民眾一度與警方爆發衝突。

人權工作者李明哲、網紅「八炯」等人也現身抗議現場。李明哲在台上發表演說指出，國民黨意圖拿掉人民製衡國會的權力，癱瘓憲法法庭，刪除重要預算，絕對無法接受。

經濟民主連合召集人賴中強也在場高喊 「堅持到底」，並呼籲 「包圍立法院，號召更多支持者」，民進黨台北市議員簡舒培、陳怡君等人也到場聲援。

圖為5月21日，第二次有大批民眾因在野黨推出的國會職權修法而齊聚立法院外。第一次抗爭發生在17日；後來在21日、24日、28日的立院院會，場外都上演數萬人的大規模示威。 圖片來源： YASUYOSHI CHIBA/AFP

三黨事後互相指責

民進黨事後發布新聞稿表示，一旦國民黨強行通過三個法案，台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害。

國民黨主席朱立倫周五則表示，開會不是比拳頭是比人頭，他嚴正譴責民進黨讓民主嚴重倒退，相信民眾絕不容許暴力手段。他說：「賴清德如果要走暴力路線，我們絕不容許。」

民眾黨發布新聞稿譴責民進黨立委「無所不用其極地阻撓議事、用司法黑箱憲法法庭擊碎民主審議、用言語與肢體的暴力挑釁攻擊在野黨」。

台灣立法院過去也曾多次發生肢體衝突。2020年，因為放寬含有萊克多巴胺的美國豬肉進口爭議，立委們互擲豬內髒。

（綜合報導）

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