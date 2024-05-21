客座評論：賴清德就職演講用ROC對上PRC

5月20日，曾經被形容是「台獨金孫」、自稱是「務實台獨工作者」的賴清德如願以償地宣誓就職成為中華民國的十六任總統，但是他的就職演講內容，按照台灣的標準來說，卻似乎不是那麼的「台獨」。

賴清德在520總統就職演說時表示：「當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。」 圖片來源： Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）在賴清德宣示他將如何帶領台灣走向未來四年的演講當中，內容雖然大多是以台灣的內政為主，但是在兩岸的關係上，賴清德表達了明確的態度。

被台灣獨派人士視為「掌門嫡傳弟子」，賴清德如今終於登上總統大位，就職演講卻以《中華民國憲法》來證明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並且呼籲中國正視「中華民國」存在的事實、尊重台灣人民的選擇。

也就是說，賴清德認為，如果中華人民共和國不承認中華民國的存在，雙方就沒有對話的基礎；如此來看，賴清德的態度是強硬的，他釋放的信號是如果中國要談判，就得「對等」地和民進黨主政的中華民國政府來談，而不是希望與某個政黨來往接觸達到政治目的。

賴清德在演講中不用「對岸」而是用「中國」稱呼北京政府，代表了賴清德要強調「互不隸屬」，所以搬出《中華民國憲法》說，沒有主權就沒有國家，「中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民」，這就是告訴北京政府：「你無權代表台灣，因為你不是中華民國國民！」

在演講中，賴清德也再三提到假訊息、文攻武嚇等等來自中國的各種威脅和滲透，同時也提醒台灣民眾，「國人應該瞭解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。

不過賴清德也點出了中國可以表示善意的方式。他在演講中說：「在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」但是在中國的立場上來看，很難會認為這是台灣新就任、連續第三屆的民進黨政府遞出了橄欖枝。

賴清德的演講當中，還有其他部分絕對會觸動北京政府的敏感神經，例如，「如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」；「我們將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP」。前者擺明指責中國的作為對世界和平穩定造成不利的影響，後者則表明台灣將加強和民主國家的往來、提升台灣的國際地位。

隨後有幾段話，則是用來佐證自己所言不假。賴清德說，「國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素」、「為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定」、「我們感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持」。

針對賴清德總統就職演說的兩岸論述，中國國台辦發言人陳斌華20日批評他：「頑固堅持『台獨』，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗。」圖為賴清德今年1月出席造勢場合。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

他也明說：「由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持『四個堅持』，不卑不亢，維持現狀。」這意味著賴清德未來在兩岸的方面，將保持蔡英文的「四個堅持」路線；但是，包含兩岸互不隸屬等等的「四個堅持」，可以說本來就散佈在講稿的各個段落，因此這段話可以說是再次強調了賴清德的立場。

而賴清德呼籲中國「停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼」，這段話可以說是向世界表達台灣不是台海與區域和平的「麻煩製造者」，危及台海和平、影響區域穩定的其實「另有其人」。

賴清德也對台灣的定位表達了他的看法，就是「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。這句話代表著台灣民眾可以接受的底線，雖然未必拘泥名稱，但是「中國台灣」、「中華台北」絕非選項之一。

中國國台辦隨後的聲明，形容賴清德的講話是「以武謀獨」、稱賴清德是不折不扣的「台獨工作者」。不過話說回來，也許國台辦的反應本來就在新一任台灣政府的預料之內，賴清德並不在意；何況北京政府認定「台獨」的標準非常寬鬆，只要不是服從北京的「一個中國」，就算是中華民國派的台灣人也會被視為「台獨」，何況是賴清德？

總的來看，賴清德未來應該是在兩岸上維持蔡英文過去8年來的路線，重點會加強提升台灣的國際地位。如此看來，或許台海情勢會緊張，但是在本來就彼此都不能接受對方、彼此也都不在乎的情況下，賴清德的就職演講也許本來就不是說給中國聽的，自然也沒指望兩岸關係會有什麼「春暖花開」的突破了。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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