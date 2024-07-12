客座評論：英美大選對中港的諷刺

英國選舉結束，保守黨慘敗、工黨上台；美國大選的候選人辯論激烈，拜登也被呼籲退選。這兩件事，對中港政治，帶來甚麼諷刺呢？

2024年6月16日流亡澳洲的香港立法會前議員許智峰在阿德雷德動物園高舉「人權重於熊貓」的標語，在中國總理李強訪問澳洲期間，倡議澳洲政府除了經濟合作，還應該重視人權議題。 圖片來源： Asanka Ratnayake/Getty Images

（德國之聲中文網）對，我說的是「諷刺」，而不是甚麼國際形勢互動的一般「影響」，是諷刺。

先說英國大選，執政14年的保守黨下台，工黨上場，香港許多網民都意有所指指的說「算不算奪權」、「這是顛覆了」，香港人都會心微笑。

因為套用香港47人案的邏輯思維，只要是想爭取議會過半數控制權從而達到政治威脅、解散政府甚麼的，即使都是憲法所允許你做，也算是「顛覆」，要拉要鎖。

但人家英國，政權的確被顛覆了，首相也換人做了，但沒有人被拘捕，更重要是，英國的天空沒有倒塌、沒有甚麼混亂，英格蘭還借這個「顛覆」好時機，殺入了歐國盃決賽。

這叫香港現在審訊47人案的背景，顯得多麼諷刺﹗就讓35+的人進入議會、就讓他們無差別否決預算案、就讓他們逼特首辭職甚至換上泛民自己人上台，原來也沒有甚麼大不了啊﹗英國該死的天氣不會變好，但也不會末日到來，緊張個屁？

另一個諷刺是，中共就是不停強調，只有共產黨才是唯一帶領中國人民前進的政權；但在英國大選，保守黨做了14年，他們也相信自己是唯一的選擇唯一的希望，選民也習慣了保守黨的執政啊，但，不等於不可以讓其他人試試看。中國人看到英國也可以換個政黨試試看，難道就不會想一想，為何中國人就只能吃一種主食、接受一個政黨的管治？

所以作為消毒配套，中共唯有一直把「國外比較亂套」的說法反覆播送，務求令國人相信﹕政黨一換就亂、一亂就壞事，還是中國的不變應萬變最靠譜。

共產黨最怕政黨輪替就會失去江山，但你看看，工黨在2019年的大選其實是輸到有史以來最差的，甚至當年工黨的「名宿」Tony Blair都看扁工黨前景，認為保守黨可以再執政多十年。

但誰知，保守黨自己的不作為或者亂作為，居然給了工黨一個東山再起的突破口，短短5年便谷底回彈執政。可見，丟失政權不會是一生一世，除非你不思進取不作改變。

7月11日北約峰會最後一天，面對讓賢聲浪，美國民主黨總統候選人拜登表示自己不是要留下任何「政治遺產」，而是想要「有頭有尾完成工作」。 圖片來源： Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

美國的總統選舉辯論，更有諷刺意味。第一，美國輿論居然可以要求「現任總統退選」，這對宮廷權鬥、血雨腥風的中共來說，簡直匪夷所思、大逆不道。之前網上有視頻，訪問那些甚麼人大政協委員，被記者問道，覺得習近平應該連任多長時間，個個都不知如何回答，不敢說永遠做下去，太封建皇朝了；但也不敢說一個限期，這豈不是妄議國是、對「聖上」大不敬？

美國居然可以自由呼籲總統退選，還可以被媒體當面諷刺拜登老了可能有認知障礙。這在中共眼裡，應該是誅九族的罪行。

想起來，毛澤東當年其實也是幹到身體無法支持的地步，甚至出席黨10大代表會議，他已經無法站起來鼓掌離場，要周恩來代他掩飾、呼籲「主席目送大家離場」，要其他不知毛澤東病重的代表先離場，他之後才由醫護人員照顧離開。

這段「往事」往往在中共黨史上，包裝為「周恩來的機智」「毛澤東的辛勤」，但如果放在現代政治，就像美國這種社會，這簡直就是欺騙全國人民的行為啊﹗是一個身體已經無法應付治國理政的嚴重危機。

當然，之後的中共改了規矩，「七上八下」避免了老人政治的危害。但今天，習大大永續連任，會否出現拜登式的「除非全能的上帝才可以叫我退選」？噢，對了，中共是無神論，也就是說，連上帝都管不了啊！



曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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