客座評論：習近平在歐洲要啃的硬骨頭和軟骨頭

習近平此行歐洲身負重任。用通俗的話來說，他這次來，要在法國啃硬骨頭。但好在這個艱難日子之後，他會飛到塞爾維亞和匈牙利，輕鬆一下，去啃一下軟骨頭。 但從這次雙方的期待來看，很難想像雙方即中國和歐盟會獲得理想的效果。

習近平會見馬克宏，主要有哪些目標？ 圖片來源： Ng Han Guan/AP/picture alliance

(德國之聲中文網) 習近平來歐洲的背景是，中國的經濟正處在一個尷尬的十字路口上。債務、房產把政府、民企和百姓壓得喘不過氣。為了減輕國內企業倒閉、年輕人失業的問題，同時為了勉強保住GDP， 中國政府正開足製造業的馬力，分分秒秒快速地在吐出各種產品。地方政府以習近平"新質生產力"為藉口，拚命地支持本地的電動汽車生產。

習近平巴黎之行的目的

習近平領導的政府如意算盤就是，在國內的百姓因購買力不強而消化不了的產品，就應該讓國外特別是西方國家消費。 但事實卻是，在北京認為的理想出口地區歐洲，歐盟正在盤算著何時給中國來的產品特別是那些"大件"如電動車徵收關稅， 從而阻止蜂擁而來的中國貨把當地的工業給毀了。 且不說，歐洲對中國的貿易逆差在2022年達到了最高。

習近平這次來，主要的重點是經濟。也就是要說服法國和歐盟，讓那些等在碼頭的中國貨，尤其是"新質生產力"代表產品--電動車，暢通無阻地進入歐洲市場。 為了在他來的之前製造一下氣氛，中方有意地開始了跟空中巴士大批採購的談判，釋放一下中國是個大市場的訊號，讓歐洲先流一下口水。

同時，中方也知道，歐洲跟美國不同，譬如說，美國在看到中國對工業的補貼等非市場的手段後，也開始他們自己一系列支助自己的工業的政策，這體現在美國的《2022年降低通膨法》(The Inflation Reduction Act)。馬克宏認為，這是美國一個"巨大的錯誤"。

而歐洲則是堅守市場經濟的原則，堅決反對補貼，主張讓市場來提升生產和創新而不是靠政府的工業政策。但中方更希望的是，歐洲能違背美國的意志，像以往那樣對中國開放"高精尖"技術產品和研究。

匈牙利民眾抗議中國電池工廠 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分而治之

為了達到如上的目的，習近平領導的政府已經事先做了不少功課。而這些努力，主要就是利用歐盟成員國的各自利益的不一致，從而使得歐盟作為一個整體無法產生一個有效的、對中國不利的"中國政策"。 說白了，分而治之是北京認為對付歐盟最有效的辦法。不久前德國總理在華訪問，在習近平面前表明了對歐盟就中國汽車補貼調查的反對意見，這就是北京最希望聽到的話。 再如，匈牙利作為一個歐盟成員國，反對歐盟對烏克蘭的軍援，同時，在各方面擁抱中國。而正在申請加入歐盟的塞爾維亞則更是中國鐵桿粉紅。

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。 圖片來源： Privat

法國的硬骨頭

但事實卻是，歐洲這塊骨頭遠不像習近平想像那樣好啃。 就以法國為例。習近平在馬克宏今年一月訪問中國時，給予了非常隆重的接待。因為他把法國看成是歐洲反美的先鋒。出於禮仪，馬克宏這次肯定也會給習安排一些令人難忘的活動。 但是，馬克宏在習來法之前，已經隔空先批評，直言過去30年各方極力把中國帶進世界貿易組織體系，但中國並未尊重國際貿易規則。法國反對中國對工業的補貼。這也包括了對電動車的補貼。換言之，法國將堅決地站在歐盟一邊，支持歐盟對中國的產品徵收關稅。為了在這個問題上體現歐洲幾個大國的一致，他特意在習近平來的之前，請了舒爾茨在巴黎會面。 可以想像，5月6日，在習近平跟馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩會談，歐方不會在這個問題給習一點面子。而且，據歐洲聯盟委員會副主席兼貿易專員瓦爾季斯‧東布羅夫斯基斯透露，對中國電動車的關稅在暑假前就要開始徵收。

習近平頭疼的另一件事就是，馬克宏肯定要加入華盛頓、布魯塞爾的行列，呼籲中國停止向俄羅斯出口軍民兩用技術。 當然，這件事最終將在雙方雞鴨語言不同而暫告段落。中方肯定會強詞奪理地說，中國是中立的，中國跟俄羅斯的貿易是正常的貿易，等等。但習近平不得不再次感受一下，歐洲除了塞爾維亞、匈牙利，對中國在烏克蘭戰爭問題上極度不信任。 而這種不信任，將會直接影響歐洲在各方面對中國的政策。

當然，法國並不想跟中國完全鬧翻天。法國期待著中國電動車電池企業在那裡投資設廠。而比亞迪也藉機在法國建立了銷售網路，並跟法國主要經銷商集團Emil Frey France合作在法國銷售其產品。但歐盟即將徵收的關稅必將對其有所影響。

塞爾維亞總統武契奇被認為是親北京的領導人 圖片來源： Yan Yan/Xinhua/picture alliance

"友好國家"的持久性

法國之後，習近平似乎能在歐洲的匈牙利和塞爾維亚轻鬆一下。匈牙利外長特地在這之前公開強調，加強跟中國的經濟合作是當務之急。至於在塞爾維亞，中國的企業已經遍地開花了。 習近平政府希望通過這兩個國家，特別是匈牙利，把今後中國的產品無障礙地推向整個歐洲市場。 但是，中國的政治精英沒有意識到的是，儘管這兩個國家對中國和俄羅斯都屬於友好國家，而且匈牙利總理奧爾班和塞爾維亞總統武契奇勢力很強，那裡畢竟還有民主制度的力量。最明顯的一個例子就是，當匈牙利政府與中國簽訂協議，在布達佩斯建上海復旦大學分校時，遭到布達佩斯市政府反對。布達佩斯市民甚至將上海復旦大學分校所在地附近四條街道改名成"光復香港路"、"維吾爾烈士路"、"達賴喇嘛街"等，反對建校計劃。而在塞爾維亞，由於中國人在那裡用中國標準建廠，造成不少地區嚴重污染，使得當地的非政府組織不斷提出抗議。

作為一國之首，習近平應該知道，即便那裡是塊軟骨頭，但也不一定就那麼容易啃的。 而威權政府官員的最大問題在於，出於習慣，過分地依賴一個國家的領導。但今後匈牙利和塞爾維亞，是否長期地按照北京設計的路徑走，實在值得懷疑。

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掃除貿易障礙的前提

總之，習近平這次來歐洲的目的是要解決中國急需解決的經濟問題，但歐洲顯然不會如此配合。相反，自上個月以來，歐盟已對包括綠色能源產品和安全設備在內的多項中國產品發起調查，並對中國醫療設備的政府採購展開調查。不久前，中國同方威視因國外補貼問題在歐盟遭到突襲審查，而且，歐盟還加強了對中國時裝零售商Shein的安全規定，並根據《數字服務法》對TikTok開啟了正式訴訟程序。總之，歐洲對北京來說有很多漏洞，但也不是那麼容易對付。 如果中國沒有對自己引以為傲的"工業政策"作一下根本的改變，如果北京對烏克蘭戰爭的立場沒有根本的改觀，今後中歐貿易路上的障礙將會更多。

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