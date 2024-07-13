客座評論：給習近平「戴高帽子」能成功嗎？

學者張俊華指出：打了三年多、處於僵局的烏克蘭戰爭是到了該結束的時候了。但鑑於普丁提出的無理的和平條件，談判很難會馬上發生。這時，有些國家自然想起了中國，並對習近平寄予不少希望。但這裡的可行性又何在？

張俊華：習近平沒想到， 竟然來自歐洲不少政要也開始給他「戴高帽子」了。（資料圖片） 圖片來源： Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）今天展現在讀者面前是兩個景象。一是中國人大委員長趙樂際受俄羅斯國家杜馬主席沃洛金之邀，於本月9日抵達莫斯科，對俄國進行正式訪問。並出席金磚國家議會論壇。他與俄羅斯國家杜馬主席會談時，呼籲雙方要共同努力改善立法，打擊制裁與外國干涉。

二是華盛頓的北約峰會。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本月10日在那裡表示，中國是俄羅斯非法侵略烏克蘭的「決定性推手」（decisive enabler），他代表北約要求北京停止提供俄羅斯武器零件或國防科技；這是北約在俄烏戰爭爆發以來，首次對北京作出如此明確的表態。

這兩個場景，不僅說明的中國在哪一邊，而且也告訴我們今後的走向。可以說，烏克蘭戰爭以來，中國跟俄羅斯的交往遠遠超出一般外交的範圍。 趙樂際說要跟俄羅斯「打擊制裁與外國干涉」，就是進一步明確了要幫助俄羅斯擺脫西方由於普丁對烏克蘭的侵略而實施的制裁，換言之，就是幫助俄羅斯獲得能夠把這場戰爭打下去的能力。 這已是習近平的既定方針。

再把時間拉回到前幾天的時態。

看過《北史‧儒林傳下‧熊安生》一書的人，都知道中國熟語「戴高帽子」的含義，即吹捧、恭維別人的意思。 一般來說，習近平已經習慣國內那些忠於他的人給他「戴高帽子」， 而國外的普丁和非洲那些特別想得到中國資金的非洲國家給他戴也是家常便飯。但是，習近平沒想到， 在前幾天，竟然來自歐洲不少政要也開始給他「戴高帽子」了。

依賴性和統一戰線

第一頂高帽子是芬蘭總統斯圖布。 他在赫爾辛基受訪時說：「俄羅斯現在非常依賴中國。中國國家主席習近平一個電話就能化解這場危機。」 他的理由是，正是因為俄羅斯現在非常依賴中國，所以他推理習近平一句話應該能把普丁戰爭的狂熱鎮下去。如果把依賴性看成是唯一存在的因素，那他的話是有道理的。可是，現實並非如此簡單。

芬蘭總統斯圖布：中國國家主席習近平一個電話就能化解這場危機。（資料圖片） 圖片來源： Vesa Moilanen/Lehtikuva/picture alliance

因為他忘了，俄羅斯依賴中國是主要是因為習近平願意跟普丁一起建立反對西方的統一戰線。 而且，普丁這個人也不傻，他利用北韓、越南、印度的老關係來牽制習近平，使得習近平即便想，但也無法擺脫軸心聯盟這個魔圈。

威權主義心心相印

第二頂高帽子是歐爾班贈送給習近平的。 在「未經歐盟授權」的情況下，匈牙利總理歐爾班於本月初開始執行他的「和平使命」，先後到訪烏克蘭、俄羅斯、中國。歐爾班透過社群平台發文稱，中國是創造俄烏戰爭和平條件的關鍵力量。 他說：「中國有一個和平計劃，美國執行的則是戰爭政策。而歐洲，我們沒有自主的戰略方針和立場，只是在照搬美國的立場。」這些話只能使得習近平感到他自己對世界局勢的觀察得到了認可和認同。

歐爾班顯然是歐盟陣營內的異類。 但他很懂得如何「濫用職權」，來做違背歐盟中國政策的事。 難怪歐洲議會議員公開嘲諷歐爾班是「小丑」。但他的話肯定符合習近平的胃口，甚至會造成習近平對歐洲的誤判。

歐爾班如此做，有三方面原因，一是延續以本國利益為優先的外交原則。 通過他拍北京的馬屁，他希望能獲得更多來自中國的投資。二是歐爾班也是崇尚威權主義的人。而中國則是他心目中的樣板。三是他確實有野心想做一個歐洲的川普。他不久喊出美國前總統川普式的口號「讓歐洲再度偉大」。矢言在擔任主席期間，將推行「強大的歐洲政策」。但他實在有點自不量力，因為客觀上，這個俄羅斯和中國「特洛伊木馬」所作的努力，頂多就是為普丁和習近平服務掃雷。所以他的努力結果肯定是以失敗告終。

無奈的選擇

最後一頂帽子是澤倫斯基給習近平戴的。 他最近在評論歐爾班的「和平使者」之行時說，歐爾班不具備通過談判結束俄烏衝突所需要的影響力，無法充當俄烏衝突調停人，「只有嚴肅而強大的國家或聯盟，如美國、中國和歐盟」，才能進行有效調解。儘管澤倫斯基已在上個月他提議的和平峰會前後，遭到北京的潑冷水，對習近平表示極度的不滿，但是，出於無奈，他還是決定繼續給習近平戴高帽子。 澤倫斯基的看法是，作為一個調解者的國家，必須擁有可以影響俄羅斯經濟的能力，或者有一支非常強大的軍隊，令俄羅斯總統普丁懼怕，如果僅僅按照這個標準中國肯定是夠這個資格。但是他可能跟芬蘭總統忘了考慮其他的因素，譬如他應該問一下，習近平的內心是怎麼想的。

應該承認，澤倫斯基所處的境地是世界上政治家們最不願意面對同時也是令人煎熬的。暫且不談歐爾班這裡的干擾，歐洲右派勢力的增長，美國總統大選後可能導致川普重新上台，都將對烏克蘭的前景產生不良的影響。在這種情況下，抓住北京也許是上策。 但問題是，習近平願意跟他如同跟普丁那樣平起平坐地打交道嗎？

習近平正在失去的機會

在跟歐爾班不尋常會面時，習近平依然推動其所謂12點和平計劃的解決方案，用泛泛的語言強調所謂的「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，。而事實上，習近平卻一直與普丁保持著密切的老朋友關係，除了金融和軍工製造業等方面幫助俄羅斯，中國海軍與俄羅斯海軍目前在東海演習，同時又將於本月參加在俄羅斯的親密夥伴白俄羅斯在波蘭和烏克蘭的家門舉行軍事演習。這就難怪北約有點耐不住了，並開始公開地指責。

如同澤倫斯基所說，中國作為如此一個體量大的國家，確實具備一個當中介人的資格，而且也是全世界盼望的。但是，作為一個意識形態化的習近平，即便他不想改變自己的政治主張，也不想改變他內心對普丁的贊賞，並保持著他對蘇聯紅色共產黨時期的懷念，他依然有機會充當一個俄烏談判的中介人。但前提是，他必須把自己腳站立的位置稍微向中間移動一下。 譬如說，大量減少或者象徵性地減少提供給俄羅斯軍民兩用產品。即便不如此做，那親自去一次基輔也算是表現中立的一個很好標誌。但習近平能去基輔跟澤倫斯基見面嗎？僅僅憑他對普丁的友情，他肯定不會這樣做。

總之歐洲的幾個國家領袖們即便給習近平戴如此的高帽子， 他並沒有這樣的魄力來當一個真正世界偉人，為全球了結這場烏克蘭戰爭。 換言之，他正在失去上帝給他如此一個難得的機會。但即便這樣，只要有一絲希望存在，替習近平說些好話，給他戴高帽子，還是值得一做，只是不必抱太大的希望。

本文作者張俊華為徳籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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