客座評論：柯文哲粉絲轉黑實錄

柯文哲獲得無保請回的理由是：「我完全沒有過問，因為市長不應該過問單一個案，後來容積率840%，我其實完全不知道」。但「不知道」三個字繼續引發波瀾。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（德國之聲中文網）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲近日受政治獻金申報不實、京華城弊案纏身，一度遭檢察官聲押，後又被法院裁定「無保（保證金）請回（解除羈押）」，結果無保請回撤銷，台灣高等法院又發回台北地院更裁，支持者「小草」與「柯黑」同時心情三溫暖，只是冷熱瞬間換人泡。

雖然我也屬於人群眾多的柯黑之一，但我卻沒有什麼情緒上的波瀾，因為客觀而論，不論柯文哲在漫漫來時路上有罪還是無罪，他都是在「階段性下神壇」。過去支撐柯文哲深刻人設的「智商157」、「清廉」等形象，似乎都被他的「不知道宇宙」呼了一掌。民眾信手拈來他2020年的金句：「貪汙來自縱容，底下貪汙，長官不可能不知道」，政治強者的自保託辭如今淪為橡皮圖章，能無諷刺？

理性柯學淪為橡皮圖章？

柯文哲大概沒想到，民眾黨老早宣稱要廢了監察院之前，監察院就差點置他於死地。監察院7月中公佈2024年總統大選候選人財報，8月柯文哲就遭名嘴與前黨員吳靜怡點名，柯文哲透過販售選舉小物、授權金等名目，將募款所得1300萬流入私人公關公司木可。同時間，承辦造勢活動與舉辦演唱會的另外兩間公關，卻表示沒有收到申報的經費共916萬4311元。

要求候選人對一點一滴募款金流都所掌握或許過於嚴苛，但「木可」公司負責人既是柯文哲競選總部財務長，如今已證人轉被告的李文宗之妹李文娟，公司位址還與兒子柯傅堯的公司同一地址，涓滴成塔的民眾捐款流入裙帶公司，觀感奇差。民眾黨為了止血，連開幾場說明記者會，柯文哲與時任競總幹事、現任民眾黨立委黃珊珊坐鎮記者會，都無法說服大眾光是一位會計師，還是前民眾黨中央委員的端木正能隻手漏報2000多萬的說法。

至於糾纏多年的京華城容積率560%一躍成840%一案，今年5月在國民黨議員赴地檢署按鈴控告有不當圖利展開調查，柯文哲在主張「不知道」後無保請回，但柯市府期間的北市副市長、同時又任工務局長的彭振聲遭羈押禁見，再次呼應他「底下有貪污，長官不可能不知道」的悖論。

如今的柯黑，都是曾經的柯粉

台灣民眾黨創黨後，網路上就流傳著一幅「柯黑朝代表」，隨著時間軸一一讓人檢視自己從何時開始討厭柯文哲。除卻那些「先知型」的「0代柯黑」，據說這些人多是台大醫院就共事過的同事，目睹口無遮攔、樂把歧視當嘴快的學生們，其餘眾多柯黑們，極多數都曾是柯粉。

回顧柯文哲當選台北市長之前，其政治崛起之初，若沒有一點年紀，未必會有印象。柯文哲在台大醫院期間，參與幾起高度政治有關的醫療事件：台中市長胡志強夫人邵曉鈴的車禍搶救、連勝文槍擊案，還有擔任陳水扁民間醫療小組召集人。尤其最後一項，他還參加了陳水扁創辦的凱達格蘭學校，連勝文槍擊案時對外稱自己「深綠」，博得不少綠營支持者的信任。（當然這群人也在柯文哲的「墨綠說」後轉向。）

接著伴隨2013年一位軍人之死──洪仲丘事件引發20萬人的群眾運動、2014年佔領國會的太陽花運動，台灣當時在網路戲稱的台獨教父──馬英九執政下，民眾要求改變的大浪來潮。2014年地方大選民進黨見勢不可擋，權衡進行在野整合，柯文哲贏得民調初選後，民進黨決定不推派候選人，使這位醫師素人柯文哲得以代表在野聯盟參選，最後贏得市長大位。

柯文哲夫妻兩人的財產來源備受關注，妻子（左）曾發聲表示，每一筆錢都是清清楚楚、乾乾淨淨。 圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

我這位曾經的柯粉也不例外，即便我不是台北市選民，還是拿著當時的口號「改變成真」的旗幟在選前之夜為柯文哲全家吶喊。柯文哲非典型的「素人參政」在2014年的台灣社會氛圍當中起了一股粉紅泡泡的夢幻，那場選舉也是第一次跌破台灣政壇眼鏡證實：網路票原來真的在！

90年代欲掙脫國民黨威權統治遺毒的民主運動一路向前，期待一股第三勢力與公民啟蒙的熱忱在所有尋求改變的民眾身上都能找到，當時20至30歲的年輕人才浪費才華加入柯文哲的團隊為其空戰，各種阿北的親切又接地氣的迷因梗圖橫空出世。不要忘了現任民眾黨立院大聲獸黃國昌在當時的新政黨時代力量內也如黑馬崛起，昨是今非被網友猛打臉的梗圖，殷鑑不遠。

科學人設、專斷本質

如同小笠原欣幸教授稱其為台灣政界「異數」，出身醫界的柯文哲打中了傳統台灣人心中對醫師職業尊重的特質，柯文哲以醫師背景狂打「科學、理性、公開透明」、「該怎麼做就怎麼做」、講求「制度與SOP」的形象，亦打中了一群嘗試在藍綠傳統政治脈絡下，尋求新鮮感的年輕人。

台北市長8年期間，柯文哲支持者的面貌開始轉變，尤其在他的兩岸立場漸漸傾向「兩岸一家親」及疫情期間相關措施開始出走了一些支持者，而蔡英文執政下成長的年輕人，同樣也是經歷疫情衝擊的國際情勢與長期以往的兩岸對峙，在穩定的社會情勢透露著蠢動與不安。

在國民黨無法再有論述吸引年輕人的狀態下，投入柯文哲所號召的「新政治」成為心的安放。學者王宏恩認為，柯文哲繼承了藍8年、綠8年的政治遺產，台灣就是會有一群人厭倦藍綠政治的「中間選民」會等一個任何人的第三勢力。

柯文哲提出的是「垃圾不分藍綠」、「統獨都是假議題」來作為旗幟，意味著透過他的科學理性治理，來處理高度政治議題如國防、國安以外的民生議題。於是，柯文哲果真也是跳脫藍綠，因為細究他的論述本質上就是認為民主社會的多元論辯是一種虛耗，意識形態完全不值得辯論，柯P即是真理。

民主成就柯文哲，過去曾說崇拜毛澤東的柯文哲果然比誰都還要獨斷、專制，9月3日柯文哲受訪時說「國家缺水、缺電、缺工、缺人才，但民進黨正事不做，傾全國之力對付柯文哲一人」。柯文哲這番話著實是打迷糊仗又空洞的標準政治幹話。檢察官就是代表國家起訴與調查，清查弊案柯文哲卻把它詮釋成政治清算，百業分工被說成檢察官不務正事，難道檢察官是用來發電的嗎？

拿來對照2021年北市議員苗博雅問柯文哲是否對核四商轉表態，柯文哲答：「愚人的問題智者無法回答！」用高高在上的態度來掩蓋話語空洞、毫無具體論述的事實，是不是跟上述他說的話一樣，有87分像？回到京華城弊案，柯文哲與支持者無視按鈴提告京華城案的是國民黨籍議員，政治獻金爆料的是前黨員，歡喜迎接主席無保請回同時又質疑「司法已死」，我才疑惑這是如何的科學無用、邏輯死亡！

沒有哪個神能不下神壇

台灣人終究選擇了民主，這個制度的惡在人性可以堂而皇之隨其天性在各種光譜中游移，哪怕是極端的懷疑論、失敗主義與懶散。期待政治中的強人降臨，是符合台灣人向往安逸又尋求鬆動僵固的兩黨對峙時的矛盾心情。

回到我最前頭所謂柯黑之於我，最近的事件毫無情緒波瀾，重點猶在柯文哲的自恃與狂妄無法以強人之姿刻在民主的紀錄上，他不過是台灣民主進程裡下神壇的凡人之一。猶記得對綠營而言，令人心碎的阿扁與他的風中蟾蜍；藍營裡的台獨教父馬英九，與他的費洛蒙、政爭與眼皮。而這也是民主制度裡的警覺與善：「沒有神能不下神壇」，總統有任期、代議士有任期，哪怕你是神，也是要有期限。從這點看，柯文哲現在是被弊案撞了一下腰，人沒死、黨沒滅，對我而言不是重點，重點是，英明神武「退駕」，我們現在可以「該怎麼辦，就怎麼辦」了！

林冠瑜是1986出生的台灣媒體人，做過出版和新聞編輯，以及主持過廣播每日晨間新聞，現在斜槓podcast主持人與沒有下班時間的二女之母。

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