客座評論：未來台海兩岸的對撞會更激烈

賴清德上台已經一月有餘，DW客座評論員鄧聿文認為，中國大陸給賴清德這一個月任期所判的分數是零分，這體現在上周發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。他警告兩岸之間可能會陷入所謂「敵意螺旋空間」，激烈對撞的可能性大大提高。

6月16日賴清德在台灣陸軍官校百年校慶強調，不能接受「首戰即終戰」的投降主義 圖片來源： Sam Yeh/AFP

（德國之聲中文網）賴清德在成為台灣第5位民選總統後，雖然大陸當局在選前已把他定性為「台獨頑固分子」，對其520就職講話期待不高，然而，賴的520演講還是出乎大陸預期，他拋出實質上是一中一台的「兩國論」，並要聯合民主國家，一道強力抗中。在大陸出動軍演和取消ECFA的135項早收清單產品的關稅優惠後，賴沒有在520的立場上後撤，在接受時代雜誌專訪、黃埔軍校建校百年以及就職滿月的講話中，他依然強調「兩國互不隸屬」，還表態要以「實力」來謀求兩岸和平。這種不留餘地、頑強對抗中國的做法，見出了賴鮮明的個性和意志，算是徹底惹毛了大陸當局，從而祭出了這次懲治台獨頑固分子的法律武器。

假定賴在520講話後，在兩岸關係的表態上稍稍有所緩和，不那麼旗幟鮮明，大陸當局雖然在醞釀出台這個意見，但未必會在賴任期滿月後立即推出。當然，如果賴在關乎台獨的立場上有所後退,或許也就不是他了。這就是所謂性格決定命運。對政治人物來說，在性格驅使下做出的決策，也會連帶他治下的所有人。就此而言，政治決策必須非常慎重，但是卻無法完全避免政治決策收到決策者個性的影響。那麼，在這種決策風格下，未來兩岸會呈現一種怎樣的變化？大概率可以推估，比起現在來不會變好，激烈對撞的可能性會大大提高。

6月21日大陸當局五部門發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，該司法解釋用大陸專家的話說，是對賴台獨行為的法律回應和嚴厲反制。這份懲治台獨的「意見」是根據《反分裂國家法》和《刑法》、《刑事訴訟法》等規定，尤其是刑法中有關危害國家安全罪的分裂國家罪、煽動分裂國家罪作為解釋對象，將台獨行為納入上述罪名范疇並列明具體罪狀和構成要件的。它涉及的範圍很廣，從言論到行動，從政治到文化，從島內到國際場域，只要認定有分裂國家的行為，都涵蓋，特別把大陸當局聲稱的 「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」之類行為均納入刑事規制范疇，在定罪量刑標準和程式規範方面等作出了具體規定，為大陸當局的司法辦案提供明確指引。在這個「意見」發布後，島內輿論以及海外反共人士很多認為，不用擔心害怕，大陸司法管不到台灣，只要不去大陸和港澳，即便被缺席審判，也沒有什麼大不了。

未必只是空洞的威脅

然而如果這樣來看待該意見，有些輕視了它的法律後果的嚴峻性。事實上，可以把這個懲治意見，看作比圍台軍演對台灣政治人物和民眾的威脅更大——假定他立志追求台獨。圍台軍演只是大陸當局對未來攻台的演練，真到了那一天，對於個體的島內民眾尤其政治人物，還是有機會規避被武力打擊的風險。但如果被大陸的司法盯上，會感受到它立即且終身的威脅，除非屆時中共倒台。以中國目前的國力，在北京發出全球通緝令後，和中國有司法引渡協議的65個國家特別是其中的南方國家，會不會配合大陸把人引渡？這個風險是必須考量的。即便人可以不去這些國家，有沒有財產在那兒會被沒收，也是要想到的。可見，這個意見會大大限縮「台獨」人士的國際活動空間。

中國解放軍東部戰區公佈的「聯合利劍2024A」軍演畫面 圖片來源： EASTERN THEATER COMMAND OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

另外，雖然國台辦表態懲治台獨的意見只是針對極少數台獨分子，但這個「極少數」的範圍到底多大，目標人數是100還是1000甚至更多一點？相對2500萬台灣人口，這算不算極少數？但1000可是比100多了10倍。何況，假如兩岸情形越來越嚴峻，大陸當局會不會擴大懲治的目標人群，都值得關注。還有，這個意見不只針對台島，也涵蓋海外反中的華人裡呼應民進黨的台獨主張，並有參與推動台獨行為的人，必須注意大陸當局的這把法律「軋刀」會不會落在自己身上。

從文攻武嚇升級到「法律戰」？

中國大陸在蔡英文的第二個任期特別是後兩年，對台灣加強了文攻武嚇，開啟了圍島軍演模式以及外交戰，在台灣總統選舉之後的過渡期及賴上台後的一個月，大陸當局進一步強化了反獨促統的力度，將反獨變成了打獨。到目前為止，除軍演的恫嚇和經濟的懲戒外，還提升了灰色地帶的作戰，加大對台灣周邊水域的巡邏，以宣示大陸對台行政管轄權。而懲治意見的施行，是第一次讓大陸對台灣直接行使司法管轄權，可以認為是大陸對台灣打法律戰的一次躍升。用大陸法律學者的話講，過去當局對台工作較為倚重政策調控和利益引導，在法律規制方面有較大欠缺，這個意見的發布很大程度上彌補這一塊，標誌大陸對台鬥爭爭奪法理話語權和法律主動權有一個顯著「進步」。如果大陸當局嘗到了這個「甜頭」，未來會對台灣打出更多的法律牌。

客觀來看，大陸對台政策工具箱中的工具並未完全使出，比如，5月的軍演是「聯合利劍－A」，有A當然就有B和C，這個皆視未來情形而出。經濟方面，ECFA只是中止早收清單中的部分產品，而非終止該協議本身。海警的執法也主要在金廈水域進行，如果兩岸關係惡化，會不會像島內一些學者擔憂的在高雄港對過往船隻進行登船臨檢，難說。新一波的外交戰尚未開啟，假如大陸要挖台灣邦交國牆角，目前其僅剩的十多個國家很可能清零。

在上述這些領域大陸都還有相當的政策空間，這對台灣特別是執政的賴政府會是非常大的壓力和考驗，但外界看到，賴也是相當的鬥志飽滿，他公開表示，和平必須要靠實力，通過備戰來達避戰，進而達和平，靠實力達到的和平才有保障；又新設三委員會，包括全社會防衛韌性委員會，並親任召集人。對賴的這個做法，島內爭議很大，批評者指責他架空行政院，但賴可能正是基於兩岸關係的此種變化，而調整台灣的行政架構。

兩岸或陷入「敵意螺旋空間」

賴之所以表現出不懼大陸壓力，一方面是其性格使然，另一方面也是評估美中大兩岸局勢及台灣面臨的國際環境，認為總體對台有利，西方民主陣營站在台灣一邊，挺台抗中，對兩岸若開戰美國會兵援台灣有信心。這當然不是賴一個人的看法，而是島內尤其綠營一群人的認知，把中國看作紙老虎，篤定不敢打台灣。故賴的兩岸政策也是針鋒相對，不妥協。這從大陸兩具漁民的屍體還在金門殯儀館沒處理就可見一斑。

當雙方都不願退讓，便只能升高敵意，而敵意帶來進一步的對抗，每一方都把對方的敵意作為自己下一步更大敵意的起點，從而陷入所謂敵意螺旋空間，一報還一報。除非某種意外發生迫使一方收手，否則，最後總的要有一場大的衝突來見分曉。

這次懲治台獨意見的實施，表明大陸硬的一手更硬，但軟的一手未見更軟。作為實力相對弱的一方，台灣應該接受中菲最近在南海仁愛礁的衝突教訓，千萬別以為大陸當局不敢下狠手。中國新的海警法允許海警使用「致命性力量」，對菲律賓的這次運補，對方雖是特種兵，大陸海警還是照打不誤，儘管沒有使用武器。懲治台獨意見發布後，可能過不多久會缺席審判一、兩個台獨人士，以儆傚尤，而新海警法也不排除今後在台海適用。在以小搏大的游戲中，士氣當然可鼓不可洩，但謹慎應對也是必要的。



鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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