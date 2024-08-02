客座評論：「我要買GTR」和熊貓經濟

港府7月初公告，北京將再次贈送熊貓給香港，這是香港主權移交27年來的第三次。港府也藉此喊出推動熊貓經濟，希望惠及各行業。DW客座評論員曾志豪說，這根本就像是港片《頭文字D》裡的對白「我要買GTR」。

圖為2021年3月3日，在香港尖沙咀樂高樂園探索中心開幕前，展出300公斤重的樂高熊貓模型。 圖片來源： imago images/ZUMA Wire

（德國之聲中文網）簡單說明一下標題「我要買GTR」的來源。

港產經典電影《頭文字D》，杜汶澤的角色有一句對白，就是向老爸說「我要買GTR」，即是買一架日本戰神級戰車。但這句對白在戲裡戲外都是用來取笑「不切實際」，戲中的杜汶澤駕駛技術很糟糕，不知好好改進自己，反而以為只要買了一輛高性能大馬力的汽車便能戰無不勝，這就是笑點。

說明完畢，所以當我聽到香港政府要發展「熊貓經濟」時，不期然就想起這句對白，「我要買GTR」，只不過內容變成「我要熊貓經濟」罷了。

這是特首李家超上任後，創作出來的又一金句。之前都有「生意好」、「由治及興」、「日夜都繽紛」、「盛事之都」，只不過每一次說出來的金句都好像變成一句笑話，沒有實際效果，卻更像湊夠字數寫作文。

熊貓經濟，實在不知是如何憑空彈出來，但現在已是鋪天蓋地、所有建制報章都大力吹奏，還要講到香港一定要依計行事，中興香港經濟就靠這個熊貓經濟了。

事情大概就是因為，中央又一次贈送大熊貓給香港，前後合共三次送贈，三次都和政治有關。第一次是1997年回歸，送來「安安」「佳佳」；第二次是2007年，回歸十周年，「盈盈」「樂樂」。

然後便是這一次，2024年，回歸27年。不過和之前比較，這次送贈明顯有點「出師無名」，因為回歸27年很零丁，不符合中國人的逢五逢十的整數紀念年份。當然，如果你從2019年的「黑暴」到今天2024年的「由治及興」觀察的話，又會豁然開朗，這剛好是「二次回歸5年」，送熊貓顯得合理了。

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本來送熊貓也是好事，市民就算知道是統戰工具，也無所謂，仍然感到歡喜。但這一次，北京志不限於政治統戰，居然希望替香港的經濟發展，「指明發展方向」，要求香港借助這個熊貓熱潮，發展熊貓經濟！

借用建制傳媒的話：「中央再贈送一對熊貓來港，是在香港處在由亂入治步向由治及興的關鍵階段，也是香港正處在經濟轉型期，正在想方設法吸引海內外遊客，促進香港旅遊業復甦的重要節點。」李家超楊潤雄都表明會發展熊貓經濟，希望有助香港經濟發展，更希望熊貓來港能「安居樂業」，融入香港。

這就讓人摸不著頭腦，香港已經是第三次接收中央厚愛了；當大熊貓已經是第三次大駕光臨，為甚麼政府覺得這一次的規模可以製造出比之前兩次更大的動靜、推動經濟發展這麼誇張？

先說吸引力，中國的成都已是得天獨厚的熊貓基地，這有點像聖誕老人之於芬蘭一樣，都是誕生地。別的地方當然也會把握聖誕節檔期刺激經濟，但如果說要主打「聖誕老人」來競爭，就有點不切實際。

同理，香港也和日本或者其他國家一樣，引入熊貓、吸引遊客，這當然非常合理，但如果說希望變成一個「熊貓IP」、或者以熊貓為經濟發展重心（要不何以命名「熊貓經濟」），則有點使不著力的感覺。

又或者，之前有無和成都商量協作？還記得當日上海要建迪士尼樂園，香港當時也有很多憂慮，因為香港迪士尼在先，上海再興建，是否有搶客之嫌？旅遊界當年甚至提出，除非上海迪士尼的場地面積和香港一樣細小，否則便不是公平競爭。

可見，同質競賽，其實還是有很多顧慮。成都已是中國獨一檔的熊貓經濟城市，香港要發展熊貓經濟，真的不用和成都好好協作商量嗎？

2022年7月21日，遊客在香港海洋公園寫字條哀悼離世的中國大熊貓安安。 圖片來源： Kin Cheung/AP/picture alliance

另外，為甚麼香港要發展「熊貓經濟」呢？過往香港也提出過不少「高大上」的經濟目標，譬如第一任特首董建華上任便提出甚麼「中藥港」、「鮮花港」、「水療中心」等等的名目，不過後來都變成「大隻講」（廣東話，就是光說不做不切實際）。但至少，以中藥港為例，許多中醫都說，這個願景有助刺激中醫在香港的發展，各間大學也有培訓中醫人才，雖沒變成「中藥港」，但實在是對發展中醫有很大幫助。

以此來看「熊貓經濟」，這可以長遠發展嗎？可以做到像中藥港的構思一樣，發展香港一條新的產業鏈嗎？香港的熊貓經濟，難道要培育甚麼熊貓飼養員、熊貓培訓中心之類的嗎？這真是香港需要的名片嗎？

國際金融中心本來就是最好的名片，但近幾年因為政治原因，破損不堪，政府不想方法修補，反而心急另外印製名片，但內容和方向都非常不成熟，也看不到是香港甚麼獨特優勢。

最重要一點，不說長遠，單說「救近火」，熊貓經濟真能令香港疲弱的經濟恢復過來嗎？香港面對很多問題，本土消費意慾低迷，零售餐飲或為移民潮或為北上消費影響，一片沉寂。外國遊客絕少再來，內地遊客也是以窮遊為主，有錢的都寧願去日本台灣。

以上問題，有政治問題，有別國的經濟轉型問題，這些都能靠熊貓解決的嗎？

香港沒有自定經濟發展方位的話事權，只能聽命北京安排，要你融入大灣區就融入大灣區，要你發展熊貓經濟就發展熊貓。或許香港才是最聽話、用來對外表演的那隻，大熊貓。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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