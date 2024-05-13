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客座評論：彭麗媛不太可能公開走向中國政治前台

鄧聿文
專欄
2024年5月13日

社群網站流傳一張彭麗媛去部隊高校調研高層次人才隊伍建設的照片。有人猜測，中國領導人要把自己的夫人送上前台，開啟夫妻同執政模式。本文作者鄧聿文卻分析認為，現有跡象還看不到這點。

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5月6日習近平攜第一夫人彭麗媛抵達愛麗舍宮
5月6日習近平攜第一夫人彭麗媛抵達愛麗舍宮圖片來源： Thibault Camus/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）作為當今中國的「第一夫人」，彭麗媛公開露面的機會很多，除了隨夫外訪，有時也單獨參加某項活動，前些天，社群網站流傳一張彭去部隊高校調研高層次人才隊伍建設的照片，其身份是「中央軍委幹部考評委員會專職委員」。

此事港媒進行了報導，並被海外媒體轉載，一時間彭的新身份在海外傳開。港媒報導對彭的新身份用的是「擬似」二字，也就是不確定。不過，中央軍委幹部考評委員會這個機構是存在的，然彭是否出任其專職委員，由於無法向官方求證，因此只能是猜測。

但彭的專職委員職務大概是真的。同一港媒2017年7月曾報導，彭卸任解放軍藝術學院院長，調任中央軍委政治工作部評審委員會高級評委。這個評審委和幹部考評委很可能是同一機構。後者成立於2016年，官媒曾形容該機構的設立是「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措」，是「適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索」。解放軍負責全軍黨的建設、組織工作、政治教育和軍事人力資源管理的職能部門是軍委政治工作部，它是由解放軍原總政治部轉化而來，總政在軍改中被撤銷。這樣看來，軍委幹部考評委理應劃歸政治工作部管理。換言之，政治工作部評審委實際就是干部考評委，網傳的彭任考評委專職委員應該是事實。從時間上來說也吻合。即便兩者不是同一機構，但作為政治工作部的下屬部門，兩者的工作性質是相同的，彭由評審委高級評委調任考評委員專職委員，也沒有什麼奇怪，舉賢不避親嘛。

習近平夫婦在塞爾維亞（5月7日）
習近平夫婦在塞爾維亞（5月7日）圖片來源： Marko Djurica/REUTERS

彭麗媛做考評委專職委員

彭以唱歌出名，被認為是中國民族聲樂學派創建者之一，曾是中國大陸第一位民族聲樂碩士，她也因此擔任解放軍藝術學院院長和中國音樂學院教授博導等。對於她這方面的任職，相信沒有多少人會有非議，人家的實力和成就擺在那兒嘛。而她卸去院長之職，也不再從事音樂的教育和傳播，指導學生，雖然有點可惜，可考慮她的「第一夫人」身份和年齡，亦並非不可理解。不過，轉而出任軍隊考評委的專職委員，替解放軍選拔政治素質和軍事素養都過硬的優秀將官，此事引起的爭議恐怕會不少，因為人們的第一感覺是這個職務和她本人的知識結構似乎不配備，她能勝任此工作嗎？

然而，細想一下，彭做考評委專職委員是再合適不過了，雖然解放軍對選拔和考核將官會制定一套標準和程序，但歸根到底，要什麼樣的人才和將官，是由軍委主席決定的，還有誰比主席夫人更瞭解主席的想法和要求，嚴格執行他的選拔條件？由她把關，肯定能為主席選到既忠誠，又有軍事才能的將官。何況，彭也擔任過多年的解放軍藝術學院院長，中國高校的領導，首先要做好的事情是處理複雜的人事，同時個人的政治要過關。因此，彭為考評委專職委員，沒有什麼好大驚小怪的。

當然，外界對此事的關注，不在於彭的新職。這個專職委員，放在中國龐大的官僚隊伍裡，也就是「小官」一個，若不是彭，是沒有多少人對它有興趣的。人們對此的議論，是要引出另外一個話題：當今最高領導人，要學毛前輩把其夫人江青女士送上中國的政治舞台，而把自己的夫人彭麗媛教授也送上前台，開啟夫妻同執政模式嗎？人們關心的是這個問題。

人們容易聯想當年的「紅都女皇」

當年毛放江出來，也是從不太重要的事情做起。等到毛發動文革，也就把江塞進文革小組，而文革小組是當時中國最有權力的機構，自此江在政治舞台呼風喚雨，成為實際上僅次於毛的「紅都女皇」，連中共元老包括接班人林彪都得禮讓。會不會彭開始只是替丈夫把關人才選拔，慢慢的，被賦予越來越大的權力，最後成為實至名歸的「女一號」？

關於這一點，海外最近也流行一個說法，7月召開的中共三中全會要將彭增補為政治局委員。本屆政治局沒有女性，而且只有24名，這不太符合開會投票要奇數的會議常規，此名額就是預備留給彭的。彭若進局，一躍就成為黨和國家領導人，接下來很多重要的事就可交給她去處理。那麼，這種可能性大不大？理論上講，只要事情尚未發生，各種可能性皆不排除。況且，從實際來看，最高領導人當政10餘年，打破了多少慣例，再弄出一個大響動，也不是沒有可能。很多人相信這會是真的，否則，也不會有此傳言流出。

中共黨章無法刪除「反對個人崇拜」

雖然兩月後就能驗證真偽，但現在可以講，彭在三中全會成為政治局委員，是不可能的事，她的丈夫不會讓她成為第二個「毛夫人」。倒不是說最高領導人想不想這麼做，他是怎麼想的外界不知道，但不能去做。儘管他的權力看起來大無邊，給人感覺似乎在國內沒有做不成的事，而在過去10年，也確實改了共產黨的許多政治規矩。然而，在看似隨心所欲的背後，還是有些政治規矩或者政治禁忌，是不可隨意更改和打破的。

舉幾例。黨主席制，被外界炒過多時，一度認為最高領導人在20大改總書記為黨主席，可這個事情沒發生。多次修改黨章，可黨章中載明的「反對個人崇拜」這句話還保留。這是為了裝門面嗎？不是，是不能刪。從當局對最高領導人的造神看，要是能刪早就刪調了，原因很簡單，刪去這句話，和廢總書記改黨主席一樣，都是會出大事的。

保留總書記制度，保留「反對個人崇拜」這句話，它的政治含義是，儘管你的權力非常大，但在黨看來，並不是完全沒有約束，因而個人獨裁雖讓很多人不滿和無奈，但還是在可容忍的程度之內，可把這兩者都拋棄，事情的性質就完全變了，你公開要的就是個人崇拜，就是要從制度上公然凌駕全黨之上。因為黨主席制意味著從制度上賦予了黨主席最後決斷之權力，他比政治局所有成員，比政治局這個集體的地位還要高。而總書記，即使加上「核心」稱號，名義上還是黨中央集體的一分子，不能超越黨中央之上。所以兩者的性質是不同的，廢除了它們，等於徹底拋棄了中共自成立以來所得到的經驗教訓，破壞改革以後得到黨內完全共識的所有政治規矩，這就會威脅到所有人的利益。因此，最高領導人一定要改就必須掂量，會不會遭到全黨反對？

「第一夫人公然介入黨內高層政治是得不到全黨認可的」。中法元首夫婦在愛麗舍宮外
「第一夫人公然介入黨內高層政治是得不到全黨認可的」。中法元首夫婦在愛麗舍宮外圖片來源： Yoan Valat/AP/picture alliance

中國人不接受「夫人專政」

讓「第一夫人」走向政治前台，也是屬於這種不能做的事，是經歷過文革「夫人專政」的中國人不能接受和反對的。「夫人專政」若憑的是夫人的政治資歷和「革命」貢獻，那不過是換了一個性別的專政，就像過去的皇帝和如今的領袖專政一樣，不是不可以接受，然而，倘若不是憑自身本事而是夫人身份，被丈夫推上前台，對全黨發號施令，人們是不會接受的，即使一時奈何不了，但對背後那個真正的專政者卻不見得是什麼好事，會埋下禍根的。文革垮台和毛形象的崩塌，多少與江青在中國政治舞台的亮相脫不了干係。她的所作所為讓全黨對她人神共憤，事後看來，實是起到了為毛政權挖政治牆角的作用。

這個歷史教訓想必現如今的政治領導人不會不考慮。也許彭在前台不像江那樣霸道，但問題不在於第一夫人的行事作風，而在第一夫人公然介入黨內高層政治是得不到全黨認可的。硬要如此做，人們就有理由懷疑最高領導人要搞家族政治，把共產黨政權變成家族政權，將黨天下變成家天下。可以預料，如果最高領導人發出了這種政治訊號，無疑把自己和第一夫人往火上烤，不出多時，這個政權一定垮台。

再從現實看，彭夫人要在三中全會入局，面臨程序難題。彭不是中央委員，她要先解決這個身份，而中央委員是由黨代會選舉的，不是中央全會決定的，過不了這關也就不可能當選政治局委員。所以這是個偽話題，但之所以流傳，一是最高領導人的權力太大，讓人誤以為他要做什麼事都可以；二是高層政治的不透明。然不管怎樣，只要對中共歷史有瞭解，有一絲的正常思維，就不會作出讓夫人走進政治權力中心的下策。

現有跡象也看不到這點。事實上，丈夫若有心讓夫人品嘗權力滋味，不會現在還是一個軍委考評委專職委員，從彭2017年任政治工作部評審委高級委員起，7年過去，恐怕該把她放在一個重要得多的位子才對。顯然，最高領導人也就是讓她在這個位子，有限參與對軍隊幹部的選拔考核，替他對軍隊人事把把關，他是不會讓她成為第二個「毛夫人」的，這只會無事生非，掀起不應有的政治巨浪。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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