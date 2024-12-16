客座評論：川普发出邀請 習近平或嘗試「借力打力」

川普邀請習近平出席自己的就職典禮，習近平會如何「接招」？德國波昂大學政治學終身講座教授辜學武認為，北京可能會「借力打力」，利用這一機會為增強中美高層互信開闢一條新的通道。

川普会不會給習近平擺下「鴻門宴」？ 圖片來源： MAXPPP/Kyodo/picture alliance

（德國之聲中文網）中美關係是否真正像許多觀察家擔憂的那樣進一步惡化還是一個大問號。美國大選塵埃落定之後，北京和美國當選總統川普的互動善意多於敵意，期待多於拒絕，希望超過絕望。

所謂中美關係的未來，一言以蔽之就是習近平和川普在2025年如何鬥智鬥勇，在戰略上把中美關係發展的大方向定下來。從目前雙方透露出的訊息來看，前景並不令人沮喪。

日前川普向外界透露他在當選後已經和習近平通過電話並親自邀請這位中國國家主席出席他一月二十日在華盛頓舉行的就職典禮，這不僅讓全世界感到意外，估計也讓中國倍感意外。

川普打破慣例

川普打破自1874年以來還沒有任何外國國家元首親自到華盛頓出席美國總統就職典禮的先例，「勇敢「地邀請習近平和他一起破這個先例，這可能不是一時興起，而應該是深思熟慮的。

對川普来講，他還沒上台，在對華關係上就取得了主動。習近平要是不來，未來中美之間出現衝突的責任他都可推到中國的身上;習近平要是來，他作為美國新總統臉上有光，盡享榮耀，並可以向選民驗證他和習主席是「好朋友」。

許多人認為，中國不會隨風起舞，迎合川普开創美國歷史和世界政治舞台上一個先例。還有人認為，中國不可能破這個例，擔心倘若習近平去了，給足了川普面子，但如果他等習近平一回北京就對中國發起新的制裁和揮舞關稅大棒，豈不是讓中國大失顏面?

更有人擔心川普的邀請是一場「鴻門宴「，目的是矮化中國國家元首，讓堂堂的中國國家主席站在他的旁邊為他的」讓美國重新偉大「運動站台，使習近平在世人面前」出盡洋相「。

為穩妥起見，習近平當然可以派國家副主席韓正代表他去參加典禮，這樣既給川普留了面子，也為自己日後和這位不按牌理出牌的美國總統斡旋留足了空間。

然而，以習近平的行事風格來看，他去的概率大於拒絕的可能性。同川普一樣，習近平屬於那些堅信緊密的個人關係有助於掌控國與國之間交往風險的政治家，無論兩國關係的結構如何複雜。

習近平「順手牽羊「

既然川普有這個膽量突破歷史禁區，把這個「榮耀」給他，習近平估計也會「投桃報李」，給他的這個老對手一個「面子」，打破中國國家領導人從不出席外國首腦登基典禮的先例。順手牽羊，變被動為主動，謀取最大戰略利益。

因此，突破歷史禁錮，重建與川普的個人關係以求打破中美關係的僵局這個沖動可能會驅使習近平不願放過這次千載難逢的機會，親自去華盛頓走一趟。「不入虎穴，焉得虎子「的情結可能會在他身上再次得到顯現。

2017年4月初，川普第一次上台後不到三個月，習近平就打破慣例親赴川普在美國佛羅裡達州的海湖莊園同他舉行中美元首的正式會晤，態度之恭謙讓世人跌破眼鏡。

雖然那次建立的「私人友誼」並沒有抵擋住後來的「貿易戰」和「新冠衝擊」，但習近平「不按常理出牌」的風格和川普有異曲同工之處，不排除他這次會再走一趟華盛頓，給足川普面子，回報他敢於破先例的「勇氣」，順便殺殺他團隊內對華鷹派的威風。

習近平參加川普就職典禮的概率大於拒絕出席的可能性還與他一直在苦苦尋求中美兩國「正確相處之道」有關。他2012年出任中國共產黨總書記，2013年接掌中國國家主席的位置以來，一直試圖與美國建立一種所謂的「新型的大國關係」。

過去的12年，美國的總統換了三個，先是提前跛腳的歐巴馬，後是「跌跌撞撞」的川普一世，接著是對中國大打意識形態牌的拜登，無論習近平如何努力，中美之間的「新型大國關係」一直沒有能建立起來。

如今川普“鹹魚翻身」，再次入主白宮，大有大幹一場，「破舊立新」的氣勢。他以邀請出席就職典禮的方式向中方伸出「橄欖枝」，可以理解為在如何處理中美關係這個棘手的問題上，這位「回爐總統」也在苦苦思索新路子了。

這一現象對於一直尋求中美關係破解之道的習近平來講應該具有非常大的吸引力，輕易放棄這個「另闢蹊徑」的機會，可能不是習近平和他的團隊的首選。

無獨有偶，就在川普透露向習近平發出邀請後的幾天，習近平於12月14日向美中貿易全國委員會2024年度慶典晚宴發出了一篇長長的賀信，雖然沒有一個字提及即將上台的美國新政府，但字裡行間，句句可以看作是對川普的期待和回應。

他說，「中美合則兩利，斗則俱傷，應該選擇對話而不是對抗，開展互利合作而不是零和博弈。中方願同美方保持溝通，拓展合作，管控分歧，繼續探尋新時期兩國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存，造福兩國，惠及世界。「

習近平這裡提到要「繼續探尋新時期兩國正確相處之道」可謂是充滿了深意。它表明北京不會放棄讓美國人相信中美「各自的成功」是「彼此的機遇而非挑戰」。借力打力，利用出席川普就職典禮的機會為增強中美高層互信開闢一條新的通道，這個巨大的潛力北京不可能不會意識到。

北京急於破解圍堵

讓習近平難以放棄這次機會的一個更為重要的因素是中國目前面臨的嚴峻的國際形勢。如何實現中美關係的突破成為了中國能否繼續順利崛起的主要矛盾。拜登政府過去四年在國際上對中國發起的圍堵遠遠大於川普四年執政期對中國的傷害，雖然這位房地產商總統是終結美國長達40多年的「對華交往」政策的「罪魁禍首」。

如何破解這個圍堵是北京政府目前的當務之急。12月12日結束的中共中央經濟工作會議的決定間接驗證了這一判斷。會議認定「當前外部環境變化帶來的不利影響加深「，「要擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放」。

問題是，即使北京放棄「對等開放「，推進」單邊開放「，在濃濃的「敵意「籠罩中美關係的情景下，美國的盟友們不敢也不可能在同中國交往時走得太遠，只有中美關係明顯地解凍和緩和，歐洲，日本和韓國才有膽量和信心擁抱中國的新開放政策。

歷史的規律表明，每次華盛頓緩和同北京的關係時，美國的盟友們在開拓中國市場時走得比美國人還快；反之亦然，每次中美交惡時，美國的歐洲和亞洲的盟友們在對華問題上都小心謹慎，生怕惹惱美國，招來橫禍。

從這種意義上來講，川普和習近平打破常規出現在美國總統就職典禮上的畫面會像一個震撼彈波及全球，給美國的盟友們就中美關係改善的前景帶來無限的遐想。

聰明的美國歐洲盟友和亞洲盟友們不會等到北京和華盛頓具體走出實質性的緩和步伐時才會調整對華政策，而是會向以往一樣，受中美緩和姿態的鼓舞，搶先邁出步伐，重塑對華關係。用中國政治生態常用的話語來講，習近平接過川普递來的「橄欖枝」有可能產生「綱舉目張」的效應。中美對立這個主要矛盾如果通過一個「特習典禮峰會」得到緩解，哪怕是短暫的春天，其它中歐，中日，中韓等次要矛盾都將會迎刃而解。

熟悉辯證法的習近平應該不會低估一個成功的「典禮峰會」給中國改善外部環境，緩解經濟成長壓力可能帶來的正面效應。更何況，川普除了極限施壓和徵收關稅之外也沒有任何能同中國打交道的好方法。他似乎也在「上下求索」，試圖找到一條新的途徑，破例邀請習近平來出席就職典禮就是一個證明。

即使習近平明年一月二十日欣然赴約，他也不會給外界留下這樣一個印象，他是專門為了參加典禮而跑一趟華盛頓。為了避免這個印象產生，北京的外交部可能會安排習近平一月二十日之前訪問一個美洲國家，然後「順道」出席川普的就職典禮。

如果北京摸準了川普热切希望習近平來參加典禮的心思，還可能提出一些確保中國國家主席的尊嚴的條件。不排除川普再次打破常規，接受北京的要求，請他的「摯友」習近平作為唯一的外國演講人對美國老百姓和世界人民發表一個演講，形成中美「攜手共治世界」的勢態。

對於北京來講，這是迫使美國接受中國崛起，認可中國為「平起平坐」的世界大國的一個極好機會。膽小的外交官們可能會力勸習近平不要去冒這個風險，但若習近平執意要去，政治局和外交部也只能全力以赴配合了。



辜學武是德國波昂大學政治學與國際關係學終身講座教授。

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