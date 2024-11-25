客座評論：川普会放棄台灣嗎？

也許川普并不認為台灣很重要，甚至可以拿來與中國「交易」。但在美中關係日益趨向對抗的大格局之下，即便是川普也不能忽視台灣的戰略價值。

川普会在台灣問題上與習近平做交易嗎？ 圖片來源： Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）川普當選後，台灣有人感到憂慮，大陸有人感到機會，憂慮或機會，都出自同一原因，即川普是個商人總統。商人喜歡交易，只要出得起價碼，交易就可達成。正鑑於此，台灣許多人擔憂川普会把台灣賣給大陸，而大陸很多人認為這是個和川普达成交易的機會，只要是錢的事，都好說，大陸出得起價碼。川普本人也大咧咧說，如果中國（大陸）進入台灣，將對中國所有出口美國的產品加徵150-200%的關稅。

不過，台灣民眾無須對川普在競選期間對台灣說的一些不太友善的話太過擔憂，比如他講的要想美國保護台灣，台灣需付更多的保護費；而大陸民眾也不要太期待川普真的會和大陸達成台灣交易的條件。在我看來，假如川普真的要把台灣賣給大陸，只有在一種情況下才有可能，即美國在未來四年同中國的戰略競爭呈現明顯頹勢，軍事上也不敢在西太平洋同解放軍打一仗，這種情況下，趁著台灣還有價值，以一個好的價格賣給大陸，以維持美國霸權最後的體面，然後退出第一島鏈和西太。

向美國交保護費？川普言論令台灣民眾大惑不解 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台灣未來與美中關係

想想看，我上面說的該情形可能性有多大？除非川普犯了重大的戰略錯誤，否則，在未來四年，美國同中國的戰略競爭和對抗不可能落入下風，即便打個平手，只要美國想維持在西太的存在，川普也不會把台灣賣給大陸。對此台灣民眾大可以放寬心。這也說明，台灣對美國的戰略價值，是維持美國在西太的霸權。換言之，對川普是否放棄台灣的問題，必須從美中戰略競爭和對抗的角度，而非僅僅從美台關係的角度來看待。從前者看，台灣是美中戰略競爭和對抗的關鍵一環。

美台關係是從屬於美中關係的。台灣未來的歸宿不是取決於美國如何去保護台灣，而是取決於美中戰略競爭和對抗的結局如何。在這個最後的結果到來前，在整個美中戰略競爭和對抗的過程中，台灣對美國都具有重要的戰略價值。從而決定了，只要美中的戰略競爭本質不變，台灣對美國就具有不能放棄的戰略價值，就會受到美國的保護。而美中的戰略競爭和對抗，至少要持續二、三十年，有的說本世紀都是。我認為，川普政府會把台灣問題置於美中戰略競爭和對抗的這個大框架來處理的。

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也許有台灣民眾會說，不管美中競爭的過程多長，如果最後美國失敗，台灣還是會被美國賣給大陸。假如美中戰略競爭的結局是如此，那台灣的確要接受被美國賣給大陸的現實。可問題在於，美國人是不會接受一個美敗中勝的結局。如果美國和中國的競爭失敗，不但意味著美國霸權的終結，也很大程度上意味著西方自由民主體制乃至西方文明的終結。所以，美國的設想是，美中戰略競爭只能是美國完勝中國完敗，沒有美國失敗的假設。這也就是川普为什麼要組建一個幾乎是清一色抗中鷹派的內閣班子。美國的一些超級鷹派甚至主張，只要把中國打敗，美國為此承受一定的代價也是值得的。

儘管中國人常說，未有遠慮，必有近憂。但太遠的事情，比如未來二、三十年的事也著實很難預料，當初美國給中國最惠國待遇，同意中國加入WTO，有多少人能預料到今日中國會成為美國的對手。所以，我們還是應該更多的關注當下。有人可能會提出一個反駁，美中處於戰略競爭和對抗不假，但不必非要等到爭個高下成敗，你死我活，在這個過程中，說不定川普就把台灣賣了，如果他覺得還是賣了對美國更好的話。提這種看法的人還可以歷史為證，美國在共和黨尼克森主政時期，也曾把台灣賣過一回，焉知川普就不會再賣一次台灣？

美國再次放棄台灣？

理論上說，不是沒有可能，畢竟在川普眼中，一切皆可交易，而且以他目前的權勢，假如執意要把台灣賣給大陸，不能說就不會發生。但是，以歷史來推論川普也會這樣做，還是要小心一點，畢竟大環境不一樣。尼克森1972年秘密訪華，同中國達成拋棄台灣，準備同中國建交的交易，原因在於，美國當時的戰略競爭對手是蘇聯及其華沙集團，而中國是蘇聯的死對頭，在美蘇中這個三角關係游戲中，美國要拉攏中國同蘇聯對抗，同時幫自己在越南戰場脫身。作為交換條件，就是放棄台灣。可嚴格來說，美國也不是拋棄台灣，它放棄的只是和台灣的正式外交關係以及軍事保護，而不是從此就不管台灣的安全了，否則，我們現在就不必談論這個問題了。1979年美中建交，華盛頓轉而承認北京後，它制定了一部《台灣關係法》，承諾和台灣發展非官方關係，並保護台灣的安全。這部法律從位階看，要高於和大陸簽署的三個聯合公報，除了《台灣關係法》，現在還有雷根時期的「六項保證」來保護台灣。

現今的戰略環境恰恰倒過來，川普想拉俄羅斯來對抗中國。雖然由於俄烏戰爭，他應該拉不動普丁一起抗中，但用台灣和大陸做交易，把台灣賣給大陸的概率還是非常少。哪怕大陸出的價碼足夠誘人，川普也想達成這筆交易，美國社會亦不會同意，因為這樣做從根本上違背了美國的戰略利益。就像我前面講的，如果川普把台灣賣給大陸，誰還信任美國？美國的戰略信譽會轟然倒塌，美國霸權也不復存在。沒有台灣在第一島鏈守著，日本也不會為美國在第一島鏈守著，接著韓國、菲律賓等，紛紛會棄美而去。美國在西太的霸權不存在，等同於在全球的霸權不存在，也就等同於在和中國的戰略競爭中，不潰而敗。這對美國也是承受不起的戰略代價。所以川普即便真的想拿台灣做交易，也大概率做不到。

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協防台灣的說與做

當然，川普不會放棄台灣，不等於他一定會派兵來保護台灣，假如大陸武力攻台。這是兩個不同的問題，雖然有一些交集，但不能劃等號。美國在大陸武統台灣時是否會派兵來設防台灣，涉及很多因素，比如美國民意反對還是贊成，戰爭的時間長還是短等，現在沒法作出一個準確的預判。從這個角度看，拜登說會出兵協防台灣，屆時未必就一定會協防，川普说不會出兵協防，屆時未必就一定不會協防，取決於戰爭發生時的狀況。

對台灣而言，雖然川普竞選期間的涉台言論看起來不很舒服，然而聽其言更要察其行。川普在第一任期對台灣總的來講還是不錯的。賣給台灣更多的武器，派高官來台，出台了台灣旅行法等，此法是繼台灣關係法後美國又一部重要的關於台灣問題的國內法。任期末尾，時任國務卿彭佩奧就根據該法解除了對台灣官員來美出訪的層級和地點限制，應該說這是台美關係的重大突破。縱觀川普第一任期的對台政策及其處理手法，雖然他本人未必對台灣有多重視，但他把台灣問題交給白宮的國安團隊具體負責，而國安團隊對中國是清一色鷹派，挺台抗中。

川普第二任期，總統的權力含金量和第一任期有很大不同，高很多，他或許不會延續第一任期對台灣問題的處理模式，而是親抓對台對中外交。在他個人認知裡，台灣可能確實顯得不太重要（台積電除外），但今天的美中關係比四年前更具對抗性質，他選出的國安團隊對中國也更帶敵意。在美中戰略對抗這個大格局面前，無論川普，還是他的國安團隊中具體負責對台事務的人，都不會忽視台灣的戰略價值，很難想像他會把台灣賣給中國大陸，即便他喜歡交易。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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