客座評論：在中國的世界地圖上，德國在縮小

在中國領導人看來，德國是一個走向沒落的國家。因此德國外長貝爾博克此次訪華受到的接待相應的冷淡。但北京有可能打錯了算盤。

德國有16個聯邦州，但在中國看來只是歐洲版圖上不起眼的一方 圖片來源： DesignIt/Zoonar/picture alliance

（德國之聲中文網）在中國看來，德國在歐洲的版圖上，已經縮水成無足輕重的一方。曾幾何時，德國為中國帶來過先進的科技，因其高效率受到欽佩。而如今，北京看到的是一個經濟走向衰落的德國；同北京眼中的其他民主國家一樣，德國在政治上缺乏行動能力，極易成為極端政治力量攻擊的目標。在此情況下，作為東道主，中國可以躊躇滿志地讓到訪的德國外長貝爾博克感覺到，德國對於中國的意義發生了變化。

解碼中國：德國外長與北京打交道時的麻煩

北京對梅克爾治下的德國還曾懷有尊重。這位女總理畢竟執政了16年之久，這可能讓極權治國的共產黨人回憶起毛掌權的30年，因而難以不肅然起敬。而梅克爾的繼任肖爾茨連一個任期都沒能撐滿，對北京無疑是一個再好不過的宣傳材料，讓中國民眾看到所謂民主的劣勢。

北京對梅克爾還懷有一絲敬意 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

拒絕干涉

與此相應，貝爾博克與中國外長王毅的會晤相當冷淡。王毅再次拒絕外界干涉中國對普丁侵略烏克蘭戰爭的支持。他的言辭仍然與克里姆林宮的論調如出一轍，將戰爭不稱為戰爭，而只是一場「危機」。至少在公開層面，中國外長似乎沒有看到，中國對北韓獨裁者金正恩的支持（北韓將大約一萬名士兵派往烏克蘭前線，成為了參戰方）可能會讓歐洲人失去最後的耐心，甚至可能對美國對烏克蘭的支持造成直接影響。

因為，如果亞洲獨裁政權的軍隊開到了自由世界的大門口，與俄羅斯一同試圖打擊基於民主的世界秩序，那麼即將上任的川普政府團隊曾做出的一項宣佈就已經不合時宜：即美國今後資源輸送的對象不是烏克蘭，而是美國在亞洲的盟友和夥伴，以協助其對抗中國不斷增加的戰爭威脅。

貝爾博克在北京與王毅會面（2024年12月2日） 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

過時的對華戰略

王毅以一種居高臨下的姿態表現出來的必勝信心，充其量不過是一種假象。經濟學家的估算顯示，中國經濟需要同歐洲的貿易，以彌補川普政府肯定將推出的新的對華關稅。如果美國和歐洲聯合起來孤立中國，將直接影響到在國內越來越不受歡迎的習近平的權力。

貝爾博克對中國的訪問讓人們看到，德國現任政府的中國戰略尚未推出多久卻已過時。一種基於價值觀的、女性主義的外交政策固然值得稱讚，但即將卸任的德國聯邦政府必須承認，其中國戰略缺乏系統深度和智慧的遠見，難以應對這一世紀挑戰或是機遇。希望下一屆政府具有這樣的能力。

Alexander Görlach是卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，紐約大學加勒廷學院兼職教授。曾在哈佛大學、牛津大學和劍橋大學從事研究，目前生活在紐約和柏林。中國的崛起及其對亞洲民主世界的意義是他的一個核心話題。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。