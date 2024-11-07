客座評論：台灣能相信「商人」川普嗎？

川普強勢重回白宮，他的對台政策也成為美中接續互動的焦點。DW中文客座評論員林冠瑜回顧從川普上次執政，到這次競選期間的對台評論，全球局勢變化下的兩岸關係，說明為何台灣人面對川普再次成為美國總統，心情七上八下。

川普再度當選，台灣總統賴清德在X平台以英語推文祝賀，並稱有信心台美夥伴關係會繼續扮演區域穩定基礎。台灣總統府另表示賴清德並無尋求通話致賀安排。 圖片來源： JIM WATSON/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）美國大選，用一句台灣話來說雖是「別人在吃米粉，你在喊燒」，但美國政局變化攸關台海穩定，因此美國選情令台灣人格外關心。

許多台灣人對川普似乎有著特殊情感，尤其在川普第一次當選時，蔡英文第一時間致電，「熱線你和我」長達十多分鐘，而後川普又開啟美中貿易戰，揭開美中對抗時代的序幕。他的幕僚如蓬佩奧（Mike Pompeo）、班農（Steve Bannon）等人對台友好的種種態度，都讓他在台灣累積了一定粉絲數量。

另一方面，面對川普第二次執政，台灣人卻難免心情複雜。儘管川普執政時期似乎開啟台美關係的「黃金時代」，但他在商言商的利益主義傾向，以及不按牌理出牌的高度不可預測性，所帶來的高風險仍讓不少台灣人不得不思考「避險」問題。

這次大選，台灣人對於川普或賀錦麗，似乎沒有特別的主流偏好。如今選舉結果大勢底定，川普重返白宮，台灣人也忐忑揣測美國對台政策的下一步。

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2018年川普開打美中貿易戰，掀開自尼克森對中國遞出橄欖枝以後，半世紀以來美中關係巨變的新頁。在川普之前的歷任美國政府，一直到柯林頓、歐巴馬執政時代，都希望透過協助中國開放、藉由讓中國加入世界來改變中國。

但事實證明，這樣的努力不切實際，尤其從習近平上台以後，中國以「東昇西降」取代了「韜光養晦」，這讓美國不得不重新思考對中國戰略，這是大勢所趨。

話雖如此，美中對抗很大程度上仍是「英雄造時勢」的結果。川普以他特殊的人格特質與非典型的思維邏輯，讓美國加速偏離半世紀以來對中政策的常軌。

政治理念與價值並非川普的優先考量，商人本位的利益主義才是他的終極關懷，他選擇以高關稅「懲罰」中國，以具體利益價值重新檢討美國所有的對外關係，可說是後冷戰以來美國政壇前所未見。我們難以想像，若2020年當選的是希拉蕊，或是共和黨其它政治人物，美中貿易戰是否仍有可能發生？

DW客座評論員林冠瑜指出，川普在商言商，以利益為出發點來評估政策。圖為2020年11月時任美國總統的川普。（資料照） 圖片來源： Douliery Olivier/abaca/picture alliance

2017年，川普政府將台灣作為牽制中國的槓桿，推出一系列對台友好政策，將美國傳統的「一中政策」轉變為「台灣關係法、美中三公報、對台六項保證」，讓中國在應付美中貿易戰的同時，也為了台海問題疲於奔命。

4年後拜登接任時，儘管多有議論他會在多大程度上延續川普政策，但事實證明，拜登政府非但沒有改弦易轍，更進一步從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，這一方面當然也是時勢所趨。

2018年習近平修憲取消國家領導人任期限制，從集體領導走向強人政治；2020年新冠疫情升溫，全世界將中國隱匿疫情視為禍源；2022年普丁進攻烏克蘭，企圖改變歐洲地緣政治平衡，這些都是驅動美國印太戰略蛻變的因素。

作為美中對抗格局的締造者，川普在第二任競選期間提到台灣時，卻多次質疑保衛台灣的必要性。

今年6月川普接受彭博專訪時，提到「台灣從我們手上拿走晶片生意」，又將美台關係比作保險公司，認為「台灣應為美國防衛付費」。10月接受podcast專訪時，他再次提到「台灣與晶片」，並重申他認為「暴徒都會要求給錢才有保護」，但「包括現在有晶片但又需要美國保護的台灣」卻毋須付費。

凡提台灣必提晶片，簡直就是「輸了晶片，贏了世界又如何」的偏執。對許多台灣川粉而言，毋寧是一記出人意表的當頭棒喝。

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但川普並沒有改變，他始終維持一貫在商言商的邏輯，堅持「美國優先」，堅持貿易保護主義。身為「關稅控」，川普在podcast進一步說到，他認為應該對晶片和電子產品如iPhone提高關稅，可迫使這些公司到美國建廠，直接提供就業機會給美國，而不是如「其它愚蠢政客」，傻傻給錢補助建廠。

提到烏克蘭、NATO，川普也秉持同樣的思維邏輯，美國能夠獲得什麼利益？與全世界其他國家類似，台灣必須面對的現實是，對川普而言，台灣其實並不特別。

國際主流的眼中，台海維持現狀無異就是全球利益所在。《紐約時報》在今年中華民國國慶隔日發表〈台海「牽一髮而動全身」：地緣政治衝擊下的全球貿易〉，從現實面，提醒國際社會重視台灣現狀：世界目前有1/5的全球貿易航道依賴台灣海峽，2022年統計將近2.5兆的貨品在此航行，任何涉及軍事與更高張力的政治緊張，都將使得航運改道，增加無可計數的成本。

現在，這場賽局裡的博弈者多了一項新任務：必須說服川普，這也符合他心目中的美國利益。

川普的商人性格，凡事可交易、可談判，利益主義為導向的國家治理風格，才是他萬變中的不變。台灣在琢磨川普第二個任期執政的政策方向時，不應忘記川普仍是川普，過去蔡英文政府也領教過他的川式風格；而台灣作為受惠者，在現階段美中對抗格局鞏固的態勢下，除了站穩「民主政營 vs. 極權陣營」的立場，侈言理念價值顯然是不夠的。台灣必須保持更大的戰略彈性，持續摸索川普政府核心利益所在，這將會是賴清德政府未來四年最大的挑戰。

林冠瑜是1986年出生的台灣媒體人，做過出版和新聞編輯，以及主持過廣播每日晨間新聞，現在斜槓podcast主持人與沒有下班時間的二女之母。

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