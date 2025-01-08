客座評論：南方國家為何也開始對中國「防一手」

孔子有句名言，那就是「適可而止」。 而在當今的中國政府在國際貿易中，已經忘記這個警言。 這也就是為什麼現在的南方國家也紛紛起來，給中國的出口「製造麻煩」。

習近平的經貿政策讓「全球南方」也很有意見 圖片來源： Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）2025年對習近平來說是關鍵的一年，因為如果他再像前兩年那樣對付經濟，可能會讓中國更加陷入困境。目前中國情況確實嚴重，但筆者以為挽救的可能性不是一點沒有，相反，從某種程度上來說，中國政府手裡可出的牌還是有幾個。問題是在一個推崇「頂層設計」的國家，本來也許是好牌，卻很可能被頂層的人出錯了，最後好牌變成了臭牌。 儘管筆者也不贊成那種中國經濟崩潰論或者說中國經濟必然崩潰之說。

向「南方」傾斜

中國依靠龐大的製造業規模和能力，從理論上來說出口潛力依然不小。本來中國出口經濟面對富裕的西方國家，而這幾年顯然風頭不對。美國更考慮的是如何重新恢復自己的製造業，而歐洲則在努力保住自己的工業。而更重要的是，以前那種對中國傾銷的寬容，現在已經到了極限。這從西方國家對待中國電動車的處理方式就能看出來。

這幾年，中國稍微改變了其出口方向，或者說，擴大了出口的對象範圍。不少南方國家也成了中國出口的受益國。因為中國有從西方學習或偷得的技術，而通過中國一批有創造性的工程師和企業家（其中不少也是在西方受過教育）加工，使其實用化、廉價化，甚至在品質上提升一個等級。與此同時，中國政府（特別是習近平政府）有意地創造條件讓自己和企業賺取所謂的「低人權的紅利」， 而使得中國百姓的物質利益的提升跟GDP提升的速度根本不相配。正是這樣，不少南方國家在一開始，肯定會非常贊賞來自中國「價廉物美」貨物和技術。因為這種價格是任何西方國家無法提供的。 而如果是那些綠色產品的話，那從某種意義上來說，中國也確實在提升當地國家的減碳能力（如太陽能的利用，大批電動車的使用）。

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但除非那個國家也是獨裁統治，該領導人完全可以用強制手段實現他的權貴資本主義式的霸權和壟斷，接受中國的貨物傾銷，而不顧本國工業（大多是小工業）的生存。否則，多多少少還是要靠選票上台的那些國家領導人，不得不在中國傾銷與保護民族經濟之前作一個選擇，即便有些國家對北京來說是「友好國家」。 譬如說，巴基斯坦是中國「鐵桿朋友」，可是現在這個GDP遠低於中國的國家自己生產的商品價格卻高於來自中國的。這對他們來說就是一種威脅。

商業霸權模式

儘管中國官方宣稱自己是社會主義，但實際上，在市場運作方面，可謂是野蠻資本主義。而這種野蠻資本主義的行為，有的是國家行為，有的則是企業或個人行為。中國之所以能在全球稀土加工獲得霸權，完全是政府有意採用非市場的、野蠻資本主義的方式，把加工的價格壓低到「白菜價」的程度。而時間一長，那些西方稀土加工企業撐不住了，紛紛倒閉。而中國則利用他們的倒閉而擴大市場，然後再把價格提高。這種模式，當然也被那些幾十年經過威權主義熏陶的公司和個人全盤接受，於是，人們就發現，中國人和公司無論是在墨西哥、巴基斯坦均在倣傚這個模式。

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當然，隨著中國出口的物品，帶出去的不僅有野蠻資本主義的瘋狂，還有中國的權貴資本主義，譬如好幾年前的胡錦濤之子其公司捲入納米比亞賄賂事件、一帶一路中大型國企的腐敗。

假左派碰到真左派

而最近出現的比亞迪在巴西的事件，更可謂是一個典型的「假左派碰到真左派」案例。 要說明這一點，首先要對「左派」這一概唸作一個定義。本文說的「左派」是指那些更關懷勞工階級的利益、基本人權的政治精英和領導精英。而巴西政府顯然是個「左派」政府。但巴西的左派政府顯然不瞭解中國，因此他們對中國有著美好的憧憬，畢竟中國自稱為社會主義國家，而巴西則把這種描述信以為真。

但巴西不可能意識到，比亞迪在巴西建廠的一些行為（比亞迪當然只是把此事歸咎於承包公司）實際上在中國是司空見慣的。這卻讓巴西真正的左派們卻大吃一驚，無論是從居住條件，還是從發薪水的方式還是到暫時沒收護照的管制，巴西無法接受這種對勞工的待遇，甚至認為這是對待奴隸的做法。可是，在中國千千萬萬的農民工幾十年來不正是受到類似不公平的甚至更糟的待遇？這也不正是中國某些精英們感到驕傲的「低人權紅利」？更有趣的是，那些被巴西描述為奴隸的中國工人，後來在上級的指示下，甚至還專門用社媒來表明，他們非但沒有「被奴隸」，而是受西方國家別有用心的指責。 看來，中國的社會主義一點不想在實現對勞工階級社會主義待遇上，向巴西左派政府看齊。

比亞迪巴西外包施工企業被指奴役超百名中國工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

築起保護圍牆

應該指出，當今南方國家內，左派政府真的不多，但因為選票關心自己民族工業的國家還是不少。這是因為這樣，我們才發現，最近幾個月南方國家的變化：

墨西哥警察關閉了在墨西哥市的「中國義烏國際商貿城」，理由是假商品、仿製品泛濫，破壞地方經濟。這是今年第三次關閉義烏城。 墨西哥人對此事評論是: 「因為我們開店要交很多稅，需要給員工更多薪水。中國人逃稅，而且給員工極為可憐的薪水。」

2024年年底，墨西哥政府就發布了一系列新的貿易政策，決定對100多種進口紡織品加徵35%的進口關稅，並對跨境電商平台徵收16%的增值稅。而今後在美國的壓力下，墨西哥對中國的「曲線救國」（即借道類似墨西哥等第三國出口美國）的方式肯定也會有限制。

巴西準備在2026年7月將進口電動汽車的關稅從目前的18%提高到35%。而對其他從進口物品的關稅也在討論之中。

越南工商部借Temu未在規定時間向越南政府登記註冊的理由，令其暫停營運。

印尼通訊與訊息部長布迪去年10月份表示，該國已要求蘋果和谷歌在應用商店中下架Temu，以保護本國中小企業免受低價產品的衝擊。

自去年12月起，巴基斯坦宣佈對中國不少產品加徵30.17%關稅。



中國本來試圖利用出口補救國內的通縮，現在卻遇到一些南方國家的反彈。習近平政府是否能在今年遵從孔夫子「適可而止」 的教誨，出好手中的製造業和出口業的牌，從而挽救經濟，國際社會正拭目以待。



本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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