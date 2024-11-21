客座評論：北京的四條紅線——習近平的「熱戰」訊號

習近平給美國劃的四條紅線，最重要的一條就是台灣問題。這意味他要動真的。這也意味著北京已經開始準備從「冷戰」升級到「熱戰」。

（德國之聲中文網）亞太經合組織（APEC）秘魯峰會召開期間，中國國家主席習近平與拜登會面時，給美國劃了四條紅線。儘管這些所謂紅線的內容並不新穎 （台灣問題，人權問題，道路制度問題，發展權利等），但意義不一般。而這四條紅線中最重要的一條就是台灣問題。這實際上也是習近平給馬上回爐的川普政府的訊息， 預警著美國不要干擾習近平任期內解決的台灣問題的計劃。

如果要理解習近平強調的紅線的真正用意，那就應該把視野放回到20多年前的國際環境去， 梳理一下近20年來的世界格局的變化。

民主陣營的幻想

人們曾記得，2000年剛開始，G20和亞太經合組織等被看成世界合作的典範。那個時候，即便民主陣營儘管跟極權國家和威權國家有所摩擦，甚至戰爭（如伊拉克戰爭），但那時的威權陣營尚未形成像今天那樣的統一戰線或者說聯盟，而那些地區性的戰爭並沒有對全球有什麼直接影響。 那時，儘管世界政治已經出現了威權主義、極權主義死灰復燃的情況，但相比民主陣營的力量，還是微不足道。有一段時期，中國甚至還協助美國打擊在阿富汗和西亞的恐怖主義。

但是，這種狀況在普丁上台後便開始了變化，而在習近平在2012年年底開始掌權後更是對整個世界有了根本性的改觀。 其重要表現是，不僅重啟了蘇聯垮台之前跟民主陣營的冷戰，而且把冷戰升級到了熱戰。

首先，應該看到俄羅斯在葉利欽總統時期的改革努力，即90年代，俄羅斯總統力圖在短期內實現從蘇聯式的政體到民主制度的轉型，同時也想從原來的計劃經濟轉向西方式的市場經濟（即那個有名的「500天計劃「）。 但結果是什麼呢？到90年代末，俄羅斯的老百姓不僅沒有嘗到改革的甜頭，相反生活水準甚至比蘇聯時期還低。這樣，像」民主「、」市場經濟「這些詞匯，都成了俄羅斯百姓咒罵那些靠著特權、肆無忌憚地利用改革來塞滿自己腰包的裙帶資本的貶義詞。當初的俄羅斯百姓，只期待著一個強人來領導俄羅斯，讓俄羅斯走出這種困境。 這就是普丁的威權主義政權能在俄羅斯紮根的環境。

如果說，俄羅斯威權主義政權的重現，跟西方急於實現俄羅斯轉型有一定的關係。那麼在中國，威權主義力量的擴散跟美國和其他西方國家的幻想有著直接的關聯。習近平上台之初，本想利用西方政府的慷慨，繼續搭便車，讓西方國家特別是美國來幫助中國成為世界上最強大的國家。在這種背景下，他向美國建議「建立一個新的大國關係「，意思是美國和中國，我們兩家一起把這個世界撐下來。 當時的歐巴馬政權似乎已經覺得不對勁，因為如果美國幫中國這樣一個威權國家成為世界第一，其不意味著民主陣營的失敗？

西方的疏忽

顯然，歐巴馬政權並沒有對習近平的「建議」感興趣。但同時，歐巴馬政權也並沒有像後來的川普以及再後來的拜登政府那樣，對西方資本、關鍵技術引入中國採取足夠的預防措施，這樣，儘管中美政府之間並沒有出現習近平期待的合作，但實際上美國的技術和資本依然在流往中國。

歐巴馬對習的「怠慢」，顯然讓習近平不夠滿意。於是，他便開始尋找能替代美國的國家，那就是俄羅斯。實際上，當初中國的精英們很看不起俄羅斯。這也就是為什麼清華大學在2013年一個報告中懇切地告知中國最高領導層，跟俄羅斯合作並不合適。而這時的習近平，因為已經在美國政府那裡吃了閉門羹，下定決心要跟俄羅斯合作，所以他在清華那個報告上批示：「廢話」。

習近平的考量是，俄羅斯有的是能源和其他稀有金屬礦產，俄羅斯的軍事工業經驗也是中國可汲取的，再加之習近平在2013年6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問時，見到普丁兩人一拍即合。他此後也曾親口表示，兩人性格很相近。

中俄聯盟的啟動

於是，中國之間的威權主義合作悄悄啟動，而這時，西方國家對中國還做著轉型的美夢。德國的諺語「通過貿易來實現（政體和社會）轉變」 （Wandel durch Handel）是當時不少西方政治精英對中國的幻想。如果說，當時的西方精英就開始小心翼翼地一方面努力跟中國威權主義共存 （而不是一味去忙著幫中國「轉型」），但同時又防止關鍵技術和資本的外流，那麼中國和俄羅斯的聯盟遠不會像今天那樣強大。

回到現實的今天：2020年烏克蘭戰爭以來，中國對俄羅斯的支持是史無前例的。如果沒有習近平如此全面的支持，即從金融、貿易、尤其對俄羅斯軍工的支持，普丁的戰爭半年都撐不下去。而目前的現狀是，普丁在中國軍民兩用的製造業技術和零件的支持下，他的軍工業生產能力遠超於歐洲所有國家合力。而最近歐盟終於開始就中國幫助俄羅斯建造軍用無人機直接攻打烏克蘭開始調查，並很可能要採取對應措施。 而具有諷刺意味的是，中國自己得到好多的技術都來自慷慨的西方國家。

正是西方國家的這種「疏忽」， 使得中國和俄羅斯兩個不同的威權主義國家實現了聯盟，儘管雙方都否認這種聯盟的存在。而北京更是還假惺惺地裝成一個「中立國家」，但事實已經不能掩蓋。普丁正是仗著習近平的支持，才敢於對西方從原來的「冷戰」轉化到「熱戰」，即用戰爭的手段達到他所想達到的目的。

烏克蘭戰爭結局對北京的鼓舞

目前的烏克蘭戰爭隨著川普即將重回白宮，極大概率是戰爭將以烏克蘭失去領土而告終。歐洲國家能做的頂多就是如何讓烏克蘭失敗得稍微體面一些而已。而烏克蘭戰爭一旦出現這種結局對習近平將是極大的鼓舞。如果烏克蘭戰爭結束代表著「熱戰「 第一階段的告終，那麼」解放台灣「 就成了」熱戰「 的第二階段。既然普丁能用戰爭的手段達到他的目的，習近平為何不能？

這次中美峰會習近平強調的紅線，有點像普丁烏克蘭戰爭前就北約擴張對西方發出的「最後通牒」一般，有點「勿謂言之不預」的姿態。 而民主陣營如果對習近平的隱藏的「熱戰宣言」不加理會，那就等於再重犯烏克蘭戰爭前準備不充分的錯誤。

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2024 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。