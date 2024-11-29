客座評論：「中國香港」樣子如何，日子也將如何

中聯辦主任鄭雁雄近日表示，飽經磨難的香港終於有「中國香港」的樣子。DW中文客座評論員曾志豪分析，鄧小平的「港人治港」和「五十年不變」早已破產，京官一系列的發言並不讓港人意外，意外的是當初居然有人會相信。

2024年11月20日香港警察在西九龍裁判法院大樓外巡邏，這一天是《蘋果日報》創辦人黎智英首次在國家安全勾結案中出庭作證。 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

（德國之聲中文網）最近兩位大陸管治者開口談香港管治，重新演繹了幾個纏繞香港多年的政治囈語，攤了幾張一早就要攤的牌子。一個是中國人大常委會法律工作委員會副主任張勇，重新演繹「港人治港」。另一個則是中聯辦鄭雁雄，他解釋了「香港」和「中國香港」的分別。

先說結論﹕亳不意外，只是把香港早已接受的現象重新用名詞包裝。唯一意外，當日為甚麼香港人和世界會如此相信那套說法？

先說「港人治港」的新解釋，張勇人如其名果然夠勇，他把鄧小平的「港人治港」演繹為「中央也要治港」，甚至可以用全國人大作為行使治港權利的窗口。為甚麼這是一個已經發生的現象？你看影響香港深遠的《國安法》，完全繞過香港任何諮詢、任何程序、任何草擬、任何決策，直接就由全國人大通過並直接在香港實施，這完全就是「中央也要治港」的最佳表示。而且治港最高代表，那個香港特首，由董建華年代，大家都知道是要由中央欽點，這其實已經是「中央也要治港」的最佳示範。

所以，我不覺得任何一個香港人會為這件事感到驚訝，唯一驚訝的應該是，當日全國人民為甚麼會答應鄧小平這種不切實際的構想呢？你想想，為甚麼只有「港人治港」，沒有「川人治川」、「疆人治疆」？共產黨官場還講究「異地做官」的傳統，最愛異地空降一把手做管治。所以你說，憑甚麼香港就要這麼特別，只能「港人」才能「治港」？

你看看隔鄰埠的澳門，也提早擺脫「澳人治澳」的枷鎖了，新的岑浩輝特首，並不是土生土長的澳門人，是廣東省中山出世，80年代才移居澳門。所以說，下一任香港特首，還真不一定是香港自己人，鄧炳強並不是坐定粒六（必定成功）可以接棒。誰叫新潮流是「中央也可治港」呢？

已故中華人民共和國最高領導人鄧小平在1984年針對香港提出「一國兩制」、「高度自治」、「港人治港」以及香港現有之資本主義生活方式「五十年不變」等政策。 圖片來源： Photoshot/picture alliance

話說回來，當日鄧小平的偉大構想，明顯就是權宜之計，真實底子，是「愛國者治港」以及「中央也可治港」。收回香港卻不能參與管治，入寶山空手回、過了門卻不可洞房，豈不有違人性？這不是很好嗎，早該攤牌了。

另一張牌便是「中國香港」。過往是「香港」，今天是「中國香港」，有甚麼兩樣嗎？原來還真是有分別。中聯辦鄭雁雄表示，「在習近平總書記、黨中央堅強領導下，香港經濟社會發展出現可喜變化，政治生態發生深刻變化，飽經磨難的香港終於有了「中國香港」的樣子。制度創新的特區煥發出新風蕩漾的獨特魅力，進入大有可為、前景廣闊的全新發展階段。」

這句話實在太重要，這表示，原來在之前，香港只有「香港的樣子」，沒有「中國香港」的樣子，這等於又摑了鄧小平一把掌，因為鄧公明明保證所謂「回歸」只是「換枝旗，五十年不變，馬照跑舞照跳」，「不變」是關鍵。

但如果「不變」，香港就不會變成「中國香港」了，而原來今天的中央，是很想看到「中國香港」的樣子。所以說，鄧小平的「不變」，才是令香港一直不能回歸的原凶啊﹗2020年之前，香港人一直迷信鄧小平的聖旨，「不變」就是不能把香港變成中國香港，所以才有這許多抗爭啊。

你一早出聲好了，原來中共根本就不喜「香港樣子」，而是心急要見「中國香港樣子」。至於「香港樣子」和「中國香港樣子」的分別是甚麼？官員沒有說，但香港人會說，「你的樣子如何，你的日子也將如何」。今天香港人過的是甚麼日子？你就知道「中國香港」是甚麼的樣子了。



曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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