客座評論：中國當局為何對公務員漲薪諱莫如深

時評人鄧聿文認為：給公務員普漲薪資本來是件喜慶的事，應該大肆報導和宣傳才是，然而，中國官方對新近市場有關公務員漲薪的傳言，既不證實也不否認，似乎這是個秘密，不能讓公眾知曉。

鄧聿文：「對當局而言，給公務員加薪，只能悄悄地做，不能大聲張揚。」 圖片來源： Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire/picture alliance

（德國之聲中文網）據美國彭博社去年最後一天引述不具名的知情人士的報導，為了提振士氣和刺激消費，中國的公務員，包括教師、警察等，都將獲得「幾年裡第一次的顯著加薪」，薪水上調不低於每月500元人民幣，具體加薪幅度取決於基本薪水的水準，大約5%左右，且從2024年7月開始，補發半年的薪金漲幅。彭博社的報導很快得到了一些網民的證實，有人透露確實加薪了。

從該報導來看，當局此次給公務員加薪，是一次普漲，涵蓋公務員系統和教師、醫生等事業單位人員，調薪理由是「提振士氣和刺激消費」。所謂「提振士氣」，換個說法，其實是穩定公務員和事業單位隊伍。經濟蕭條，影響的不僅僅是普通民眾，讓他們對未來喪失信心，也影響公務員隊伍，讓當局覺得隊伍不好帶了。外界看到，當局一直到現在，還在號召政府帶頭過「緊日子」，不能像經濟繁榮時期那樣花錢大手大腳，過度開銷，一些該砍的政府支出，該減的福利，都砍掉和減少了，很多地方公務員的獎金停發，甚至薪水也削減，致使公務員也滿腹牢騷。問題在於，中國的公務員比起其他國家的公務員，更多擔負著社會治理的責任，他們的精神面貌和對待工作的態度直接關乎社會穩定乃至政權穩固，如果他們因薪資減少而對其管治事務馬虎了事，大概率會加重社會危機，而對當局來講，尤其在目前的困難時期，要格外防範各種可能的意外事件導致社會危機的爆發。

保持社會穩定 首先要穩定公務員

因此，要保持社會穩定，首先要穩定公務員隊伍。在所謂新時代，當局對幹部和公務員政治紀律的勒緊，本來就讓他們有很大不滿，各種對公務員的考核、糾錯和懲處的機制很多，可激勵機制很少。對中國的幹部和公務員來說，最大的激勵是上升，然而，上升渠道畢竟有限。穩定且不斷上漲的收入，包括灰色收入，才是大多數公務員特別是欠發達地區公務員看重的，在正常年份，這個激勵機制能夠保證公務員隊伍的穩定。但現在是非正常年份，一邊是管治責任的加強，一邊是收入的下降，兩相比較，公務員隊伍就不可能只出於政治責任去為當局維穩，他們自身的穩定性都成了問題。故想讓社會在非正常狀態下穩定，公務員隊伍先要穩定，當局明了此中的利害關係，通過給公務員普漲薪資，從而來提振公務員隊伍的士氣。

至於是去年末給公務員提薪，這跟當局轉變經濟工作思路有關。去年12月召開的經濟工作會議，確立的今年經濟工作的思路，是超常規的逆周期調節，其中一個重要方面，是擴內需提消費，當局把它作為今年要實現的九大任務之首。而要發揮刺激消費的效果，從中國目前的情況看來，必須更多地增加政府的公共消費，通過加大政府消費支出的力度，發揮撬動經濟的作用。因為一般民眾的消費意願和消費能力都在下降。

在中國 公務員是消費的生力軍 圖片來源： JADE GAO/AFP/Getty Images

公共消費指政府在履職時進行的各種消費，當中包括公務員的薪水、獎金、津貼，以及各種公務支出，如會議費、差旅費等，在經濟處於通縮時，政府可以把公共消費的增加作為一項短期的逆周期調節措施。以往的經驗表明，中國公務員的消費能力在中國居民中一直都是消費主體。因為中國目前雖號稱有四億中產階級，但相對有消費意願且有消費能力的，公務員群體是其中的主要一個。相比富人，公務員有改善生活的需求，富人不僅人少，其奢侈消費也是有限度的，而公務員的改善性需求還是很強烈的；相比窮人，公務員的規模雖比不上窮人多，且窮人改善生活的需求比中產階級更強烈，可窮人受制於低收入，消費能力有限。如果和中產階級的其他群體，如過去在外企，現在在科技企業就業的988群體比，公務員收入的穩定性讓他們對未來不擔心，敢花錢。綜合這幾方面因素，公務員的消費能力在中國居民中確是是比較強的，屬於居民的消費主體。

包括教師、醫生和警察在內的廣義公務員群體，中國目前大約有8千萬人，加上他們的家人，估計有二到三億，人數也不少，考慮到當局為應對經濟衰退，削減了一些不必要開銷，各地也在給公務員減薪，而現在要刺激消費，提振經濟，從這個現實出發，恐怕還不得不靠公務員隊伍，這就要求當局不能再給公務員減薪，也許政府一些不必要的支出還是會削減，但對公務員要通過加薪把他們的消費慾望調動起來，否則，他們也不敢去改善性消費。當且僅當從這個角度，為公務員普漲薪資，具有合理性和必要性。

為什麼又不敢大大方方地告訴民眾？

然而，當局為什麼又不敢把一件本來合理的加薪舉措大大方方地告訴民眾？這就不能不說到中國當下的貧富分化的嚴重性。從刺激經濟的角度，給公務員加薪的確具有合理性和必要性，但從社會財富分配的角度講，這樣一來，也就會擴大財富分配的不合理性，並進一步加劇貧富分化。道理很簡單，一定時期財富的總量是個恆定數目，給公務員加薪了，最需要救濟的貧困人口得到的補助就會減少。儘管經濟工作會議提出要推動中低收入群體增收減負，適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，但除非當局採取的經濟刺激措施的規模非常大，否則，給公務員每月加薪500元後，還有多少錢再來補助窮人？

中國人社部和財政部2015年曾發布《關於調整機關工作人員基本薪水標準的實施方案》，明確規定基本薪水標準要「每兩年調整一次」。據悉，2016年、2018年、2021年，中國公務員與事業單位人員的薪金上調過三次，人均實際增資為300元左右。這三次調薪，當局也未公開宣佈，是人社部新聞發言人在新聞發布會上透露的。2021年後當局未有再給公務員上調薪資，可能是基於疫情的因素，這次漲薪可以看作是補調。不過，前三次調薪中國經濟還不是那麼壞，民眾的收入也是在增長的。但過去四年，由於疫情的衝擊和外部形勢的惡化，以及內部政策的錯誤，中國經濟一年不如一年，當局也暫停了公務員薪水的調整，且很多地方還對公務員進行了減薪，以共克時艱。從經濟角度說，政府過緊日子未必能為緩解經濟困難起到多大作用，但從政治角度看，擱置調薪，政府過緊日子，算是一種呼應民心的舉動，能夠給民眾一種心理上的平衡感。

如今當局冷不丁從要求公務員過緊日子，到普漲薪資，雖然也說要給中低收入民眾提高社保等的標準，可畢竟是先給公務員漲薪水，且幅度還可觀，民眾會怎麼看待？大概他們會認為，當局在這樣困難的情景下，首先想到的還是自己人，先把自己人餵飽喂好，剩下的一點好處才給小民百姓。本來民眾和當局的緊張感在上升，現在加薪這個事情的曝光，會使他們進一步疏遠當局。因此，對當局而言，給公務員加薪，只能悄悄地做，不能大聲張揚。儘管彭博社的報導讓此事無法再隱瞞下去，但只要當局不公開表態，它就是一個懸案。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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