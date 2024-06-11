安理會通過旨在結束加薩戰爭的決議

本周一（6月10日），聯合國安理會以14票贊成、1票棄權的結果通過了由美國提出的旨在結束加薩戰爭的決議草案。巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯周二對此表示歡迎。

（德國之聲中文網）本周一，聯合國安理會第11次就關於以色列和哈馬斯之間戰爭的決議草案進行表決，並最終以14票贊成、1票棄權，通過了美國提交的呼籲在加薩地帶實現"立即全面徹底"停火的決議草案。俄羅斯投了棄權票。安理會一項決議草案要獲得通過，至少需要9票贊成，並且擁有否決權的五個常任理事國中不能有任何一個國家投反對票。

周一通過的安理會決議包括美國總統拜登5月31日宣佈的三階段計劃，即他所謂的以色列倡議。文本中稱以色列已接受了該計劃，並呼籲以色列和哈馬斯"立即和無條件"地落實相關條件。

決議有何具體內容？

根據決議，第一階段主要包括"立即全面徹底"停火，釋放包括婦女、老人和傷員在內的被扣押人員，歸還一些遇害人質的遺體，交換巴勒斯坦囚犯，以色列軍隊撤出加薩居民區，巴勒斯坦平民返回其在加薩所有地區，包括北部地區的家園和居民區，以及在整個加薩地帶安全有效地向所有有需要的巴勒斯坦平民大規模分發人道主義援助，包括國際社會提供的住房單元。若第一階段的談判超過6周，停火將持續，直至談判結束。第二階段旨在釋放所有人質，確保以軍"全面撤出"加薩地帶，實現永久敵對行動。第三階段要求在加薩地帶進行重建計劃。

聯合國6月10日在官網發表聲明稱，"安理會今天通過的決議歡迎5月31日宣佈的以色列已接受的新停火提議，促請哈馬斯也接受該提議，並敦促雙方毫不拖延且無條件地全面執行其條款。"聲明還指出，決議明確反對改變加薩地帶人口或領土狀況的任何企圖，包括任何縮小加薩領土的行動。決議同時重申堅定致力於兩國解決方案的構想，即以色列和巴勒斯坦兩個民主國家按照國際法和聯合國相關決議，在安全、公認邊界內毗鄰和平共存，在這方面強調指出，必須將加薩地帶與西岸統一在巴勒斯坦權力機構之下。"

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各方反應

阿爾及利亞駐聯合國大使阿馬爾‧本賈馬表示，"我們投票支持美國提交的決議草案，因為我們相信它可以代表朝著立即和持久停火邁出的一步。"他說，"這對巴勒斯坦人來說是一線希望。（……）是時候停止殺戮了。" 阿爾及利亞是聯合國安理會唯一的阿拉伯成員國。

巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯周二早些時候對聯合國安理會投票通過美國起草的支持加薩停火計劃的決議"歡迎"。阿巴斯辦公室在一份聲明中說："巴勒斯坦民族權力機構主席認為，通過這項決議是朝著結束對加薩地帶人民的種族滅絕戰爭的正確方向邁出的一步。"

被美國和歐盟定性為恐怖組織的哈馬斯也對該決議表示歡迎。據路透社報導，該組織的高級官員薩米‧阿布‧祖赫裡（Sami Abu Zuhri）周二告訴路透社，哈馬斯已同意聯合國安理會10日通過的關於停火、撤出以色列軍隊和交換人質與以色列拘留者的決議。他補充說，華盛頓有責任確保以色列遵守該決議。

布林肯：我們在等待哈馬斯的答覆

在安理會通過要求加薩全面停火的決議草案之時，正在中東地區進行穿梭式訪問的美國國務卿布林肯剛剛結束對以色列的訪問。布林肯周二表示，他於周一晚和以色列總理納坦雅胡在耶路撒冷舉行會晤，內坦尼雅胡"重申了對加薩停火提案的承諾"。

布林肯還補充說，哈馬斯歡迎聯合國對美國起草的停火決議進行投票是一個"充滿希望"的跡象，"但這不是決定性的"，"決定性的是來自加薩和加薩哈馬斯領導層的消息。"他說，"我們等待哈馬斯的答覆。"

美國國務卿布林肯6月10日晚和以色列總理納坦雅胡在耶路撒冷舉行會晤 圖片來源： Amos Ben-Gershom/GPO/dpa/picture alliance

幾個月來，美國、埃及和卡達的談判代表一直在努力促成以色列和哈馬斯停火。統治加薩地帶的哈馬斯呼籲永久結束在加薩的戰爭，並呼籲以色列從居住著230萬居民的這塊飛地撤軍。哈馬斯武裝分子去年10月7日襲擊以色列後。據以色列消息，該襲擊造成1200多人死亡、250多人被哈馬斯扣為人質。襲擊發生後，以色列進入加薩地帶清剿哈馬斯。據哈馬斯控制的巴勒斯坦衞生當局稱，自以色列發起進攻以來，已有超過37000 名巴勒斯坦人在加薩地帶被殺。

（聯合國官網、路透社、美聯社等）

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