孟加拉抗議浪潮仍在蔓延

在孟加拉，公共機構職位配額制引發的大規模抗議浪潮正在演變成嚴重的暴力衝突，據稱已有上百人喪生，數百人被捕。德國外交部已經對孟加拉發出了旅行警報。

（德國之聲中文網）孟加拉警方表示，抗議活動演變成暴力衝突後，迄今至少已經有532人被捕。警方發言人在首都達卡表示，被捕者當中也包括反對黨孟加拉國民族主義黨BNP的政治家。

抗議活動最初是今年七月初從大學校園開始蔓延的，抗議活動的矛頭直指政府重啟配額制度的計劃。按照這一配額制度，特定人群將在應征薪資優厚的公共機構職位時受到明顯優待。上周，保安力量和抗議人群之間發生了激烈的暴力衝突。目擊者宣稱，迄今為止已經有超過一百人在衝突中喪生。

最高法院已基本收回了配額制度

因抗議浪潮迅速蔓延，孟加拉最高法院周日做出裁定，對特定群體提供的公共機構職位配額被降至7%。

學生領袖對最高法的裁決表示贊賞，但表示抗議活動將會繼續下去。據BBC孟加拉語組的報導，抗議團體並沒有統一綱領，也沒有共同的目標。一些抗議者要求政府釋放所有被捕學生，並要求政府下台。

目擊者稱，抗議學生同警方的暴力衝突中，已有上百人喪生。 圖片來源： AFP/Getty Images

本周一，局勢較為平靜。上周五凌晨開始，孟加拉已經開始實施宵禁。周日，為了方便民眾購置日用必需品，當局放寬了兩個小時的宵禁措施。政府增派了更多士兵，在街頭巡邏擔當警戒。

德國外交部擔心局勢會惡化

德國外交部已經對孟加拉發出旅行警報。德國外交部更新了針對孟加拉的旅行及安全警示，其中寫道，孟加拉有可能會採取進一步的限制措施，當地局勢也有可能會進一步惡化。

德國外交部呼籲在孟加拉的德國公民，遵守宵禁規定，只在安全地點逗留，盡快在外交部應急名單上進行登記，並更新聯絡方式。



(德新社，路透社，法新社）

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