嫦娥六號完成采樣 從月球起飛

中國國家航天局6月4日對外界表示，嫦娥六號探測器在月球背面艾特肯盆地阿波羅環形山結束采樣工作後，已經於當天早晨重新起飛。這也是人類航天史上首次從月球背面采樣返回任務。如果一切順利，嫦娥六號將在6月底重返地球。

（德國之聲中文網）中國官媒新華社援引中國國家航天局稱，這是人類探月史上"前所未有之壯舉"，嫦娥六號也經受住了月表的高溫考驗。

嫦娥六號大約在月球背面的阿波羅環形山工作了兩天時間，分別用鑽頭採集了地下的樣本、用機械臂採集了表層的土壤和岩石。據新華社報導，在完成樣本採集任務後，嫦娥六號著陸器還展開了一面中國國旗。

科學界對此次任務抱有高度期待：月球背面的艾特肯盆地是太陽系內最大的隕石坑之一，那裡的地質環境有助於研究人員更好地理解月球早期乃至太陽系早期的歷史。

嫦娥六號隨後將在環月軌道上與繞飛的軌道器對接，並將採集的樣本轉移到返回艙，後者預計在6月25日左右重回地球。

中國計劃在2030年左右實現載人登月，還計劃在月球南極地區建立基地。美國方面則警告稱，中國的太空計劃可能隱藏有軍事目的，並試圖謀取太空霸權。美國計劃在2026年左右讓太空人重返月球。

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（法新社、新華社）

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