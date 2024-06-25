媒體：美調查三家中國電信巨頭 憂數據送北京

知情人士向路透社透露，拜登政府正在對中國移動、中國電信和中國聯通進行調查，原因是擔心這些公司可能透過跟美國的雲端和網路業務獲取美國數據，並將其提供給北京。

（德國之聲中文網）路透社週二（6月25日）引述3名消息人士說法，美國商務部已傳喚中國移動、中國電信和中國聯通，這三家由政府支持的大型電信公司，且當前已經完成對中國移動與中國電信「基於風險的分析」，但針對中國聯通的調查進度則較為緩慢。

2名消息人士指，美國監管機構擔心這些中國公司可能取得儲存在雲端中的個人資訊和智慧財產權，並將這些資料提供給中國政府或干擾美方存取。

報導指出，儘管美國監管機構已禁止相關企業在美國提供電訊和零售網路服務，但這些公司在美國依然保有少量業務，例如提供雲端服務，這也使得他們能夠存取美國人的數據。

中國移動、中國電信和中國聯通公司和其駐美的代表律師均未回應相關報導。美國司法部也拒絕評論，白宮方面將問題轉交給商務部，但商務部亦拒絕評論。

中國駐華盛頓大使館則表示，希望美方「停止以虛假藉口打壓中國企業」，並強調中國將繼續捍衛中國企業的權益。

中國移動、中國電信和中國聯通長期以來都是華府的瞄準目標。聯邦通訊委員會（FCC）於2019年拒絕了中國移動提供電話服務的申請，並分別於2021年和2022年吊銷了中國電信和中國聯通提供電話服務的牌照。今年4月份，FCC進一步禁止這些公司在美提供寬頻服務。

路透社報導，目前並未發現任何證據表明這些公司故意向中國政府提供敏感的美國數據，或犯下任何不當行為。

美方認為，中國的電信業者對美國可能構成國安風險。（示意圖） 圖片來源： Matt Slocum/AP Photo/picture alliance

美中科技戰延續

此次調查是美國為了防止北京利用中國企業獲取美國數據的最新舉措，也是美中科技戰的一部分。該措施表明美國政府正企圖防堵那些已成為美方目標的中國公司，獲取美國數據的所有剩餘途徑。

2位知情人士透露，美國監管機構尚未就如何應對潛在威脅做出決定。不過消息人士稱，監管機構對於「敵對國家」企業在美國銷售的網際網路服務擁有調查權，也能禁止交易，拒絕讓它們在資料中心運作並為美國的網路供應商提供數據傳送路線。

專家和消息人士認為，阻止關鍵交易可能會降低中國企業向全球客戶提供面向美國、有競爭力的雲端和網路服務的能力，從而削弱該公司在美國剩餘的業務。

網路分析公司Kentik的網路安全專家馬都裡（Doug Madory）表示：「他們（中國）是我們的主要全球對手，而且非常成熟.....我認為（美國監管機構）如果沒試著遏制所有風險，就不會覺得他們在盡自己的職責。」

調查涉阿里巴巴

知情人士指出，美國商務部人員同時亦在調查這些中國企業在美國提供的雲端服務，這也是美國司法部在2020年對中國移動、中國電信和阿里巴巴發起調查的重點。後續調查範圍擴大至接網點（PoP）和中國聯通，當時中國聯通在美國的雲端業務規模很小。對此，阿里巴巴沒有回應。

2020年，時任美國國務卿的龐佩奧宣佈發起「清潔網路」計畫，點名華為、中國移動、中國電信、阿里巴巴、騰訊及百度在內的多家中國科技、通訊公司，表示將透過收回中國通訊商在美營運許可，限制中國在美提供的雲端存取服務等措施，遏制潛在的國安風險。

美國聯邦通信委員會（FCC）在2021年也以國安為由，投票撤銷中國電信美國子公司在美國境內營運的授權，並指該公司被中國政府利用，危害美國國家安全。

（路透社等）

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