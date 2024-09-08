媒體：美國相信伊朗向俄羅斯轉讓了短程彈道導彈

兩名知情者對美聯社表示，美國已通知盟友，稱美方相信伊朗已向俄羅斯提供了短程彈道導彈。這兩名要求匿名的知情者證實美國已獲取相關情報，但拒絕透露轉讓武器的數量以及轉讓的具體時間。

（德國之聲中文網）白宮拒絕證實伊朗已向俄羅斯提供短程彈道導彈一事，但同時表示，伊朗不斷加強對俄羅斯的支持，令美國感到擔憂。

過去幾個月以來，白宮一直警告伊朗不得向俄羅斯提供彈道導彈。美國國家安全委員會發言人薩韋特（ Sean Savett）在一份聲明中表示：「一旦伊朗向俄羅斯提供彈道導彈，將意味著伊朗升級了對俄羅斯侵烏戰爭的支持，而這將導致更多烏克蘭平民的死亡。這樣的伊俄夥伴關係不僅會對歐洲安全構成威脅，也顯示了伊朗是造成中東和整個世界不穩定的重要因素。」

美國發現伊朗疑似向俄羅斯提供短程彈道導彈之際，正值烏克蘭對俄羅斯領土發動突襲，並控制了庫爾斯克地區大約1300平方公里。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基不斷呼籲西方盟友，允許烏克蘭用西方提供的武器攻擊俄羅斯境內縱深地帶的目標，以及俄羅斯對烏發動空襲的基地。同以往一樣，伊朗方面對美國情報部門的指控一律予以否認，並重申伊朗不會對俄羅斯的烏克蘭戰爭提供支持。

伊朗駐聯合國使團發表的一份聲明中稱：「伊朗認為，向交戰各方提供武器，只會增加人員傷亡，增加對基礎設施的破壞，並使交戰雙方離停火越來越遠，因此這是一種不人道的行為。有鑑於此，伊朗不僅不會向交戰方提供武器，還敦促其他國家也停止向交戰國提供武器。」

德黑蘭街頭，一名女子在宣揚伊朗導彈技術的招貼畫前走過。 圖片來源： Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

周六，美國中央情報局局長伯恩斯前往倫敦會晤英國情報部門負責人前夕表示，俄羅斯、中國、伊朗以及北韓組成的聯盟正在不斷發展壯大，令人不安。他認為，這一發展趨勢不僅對烏克蘭構成了威脅，同時也是對中東地區盟友的威脅。

白宮曾多次發布情報，顯示北韓正在向俄羅斯提供武器和彈藥，而這些軍火彈藥已經被投入烏克蘭戰場，與此同時，伊朗則向俄羅斯提供攻擊型無人機，並幫助俄羅斯建造了生產無人機的工廠。



美國官員表示，在對俄軍售方面，中國雖表現得較為審慎，但中方卻在向俄羅斯提供機械設備、微電子產品以及其他產品，而這些產品則被莫斯科用來製造導彈、飛機和其他武器系統。

過去幾個月來，美國一直在擔心，伊朗和俄羅斯可能會就軍火交易達成共識。今年一月，民主黨執掌的美國政府表示，情報部門相信俄伊雙方尚未就軍火交易達成共識，但正在積極推進相關談判。白宮宣稱，去年九月，伊朗接待過一位俄羅斯高級國防官員，並向其展示了一系列彈道導彈系統。此舉無疑加大了美國對俄伊達成導彈交易的擔憂。

美國以及其他西方國家已經採取一系列預防性措施，防止為伊朗提供、銷售或轉讓同彈道導彈相關的技術和物品，並向私營企業發布對伊銷售指南，防止這些企業無意間對伊朗的導彈計劃提供支持。

(美聯社）

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