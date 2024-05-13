媒體：美國將對中國電動車關稅提高3倍

（德國之聲中文網）據美聯社援引不願透露身份的美國政府官員報導，拜登政府計劃對中國的電動車、半導體、太陽能設備、醫療耗材等加徵關稅。有關計劃可能會在本周二（5月14日）公佈。屆時華盛頓將在歷時近兩年的審核後，推出對華關稅的修訂措施。

上周，彭博社、《華爾街日報》等媒體最早報導了有關消息。《華爾街日報》報導稱，拜登政府計劃將對中國產電動車的關稅從目前的27.5%猛增至100%。此外對半導體、鋼鐵、太陽能設備的關稅也將提高，但變化的幅度總體不大。彭博社引述的消息人士透露，最新措施變化中不包括降低關稅。

一段時間來，民主黨政府官員對中國製造電動汽車和其他產品的 「產能過剩 」表達了不滿，並認為這對美國的就業和國家安全構成了威脅。

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中國目前出口美國的電動車很少

據美聯社報導，將於周二公佈的計劃預計將保留川普执政期間徵收的部分關稅，涉及約 3600億美元的中國商品。

兩年以來，美國貿易代表戴琪一直在對川普时代的關稅進行審查。包括眾議院籌款委員會主席傑森‧史密斯（Jason Smith）及其下設貿易委員會主席阿德裡安‧史密斯（Adrian Smith）等共和黨議員則敦促「迅速結束 」調查。

而俄亥俄州的民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）上周在X平台上發文稱，目前對中國產品的關稅「還不夠，我們需要禁止中國的電動車進入美國。」

據路透社報導，中國製造商事實上向美國出口的電動汽車很少。 今年年初，吉利是唯一一家向美國供應汽車的製造商。 據中國乘用車協會統計，總共只有2217輛中國產汽車橫跨太平洋出售到美國，而吉利是以同沃爾沃老闆的身份在美國打著Polestar的牌子銷售極少量電動汽車，算是例外。

Polestar首席執行官英根拉特(Thomas Ingenlath)今年4月底曾表示，隨著地緣政治緊張局勢加劇，Polestar希望在中國境外生產更多汽車，並有意提高在美國工廠的產量，並將汽車從那裡出售給歐盟。

美國總統拜登一再表示，無意同中國進行貿易戰，並拒絕像其前任川普所要求的那樣，全面提高對中國商品的關稅。拜登政府官員擔心，這種「一刀切」式的做法將拉高進口貨物成本，助推美國的通貨膨脹，並引發與中國之間的全面貿易戰。

美國財長耶倫訪華期間曾對中國的產能過剩提出警告。 圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

「象徵性」舉動

彭博社報導稱，華盛頓提高關稅更多是象徵性的舉動，因為被課稅的中國的相關行業並不依賴美國消費者。多年來，中國的電動汽車幾乎被現有關稅擋在了美國市場之外，而太陽能企業大多從海外出口到美國，避免了類似的限制。

曾任職於美國貿易代表辦公室的高級貿易律師佩施（Greta Peisch）對彭博社表示，拜登政府的關注點是「值得長期憂慮的領域」。「這些都是為了應對特定的活動和風險，避免事態升級，維持我們與中國在這些關鍵商品之外的關係」。

據路透社援引知情人士報導，此次加稅還將涉及一次性注射器以及防護材料等醫療用品。知情人士稱，上述措施屬於美國政府為防範供應鏈瓶頸所制定的相關戰略的一部分，以避免出現新冠大流行時期那樣的供應緊缺。美國官方統計數字顯示，2021年美國從中國進口了價值3.48億美元的一次性注射器，達到歷史峰值，2023年已回落到1.67億美元。

（綜合報導）

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