媒體：美司法部將施壓谷歌出售Chrome

（德國之聲中文網）今年8月，美國地區法官阿米特‧梅塔（Amit Mehta）裁定谷歌非法壟斷搜索市場。彭博社引述知情人士稱，如今，美國司法部將請求這位法官強制谷歌拆分Chrome瀏覽器。

美國司法部拒絕置評。谷歌監管事務副總裁穆霍蘭德（ Lee-Anne Mulholland）在一份聲明中表示，司法部正在推動一項"遠遠超出本案法律問題的激進議程"，並將損害消費者的利益。

此舉將是拜登政府遏制其所稱的大型科技壟斷的最強力嘗試之一。

不過，川普再次當選總統可能會對此案產生更大影響。選舉前兩個月，川普声稱他將起訴谷歌，因為他認為谷歌對他有偏見。但一個月後，川普质疑拆分該公司是否是個好主意。

谷歌計劃在美國地區法官梅塔做出最終裁決後提起上訴。法官梅塔可能會在 2025 年 8 月之前做出最終裁決。

檢察部門提出了一系列谷歌可能採取的補救措施，包括終止獨家協議（谷歌每年向蘋果和其它公司支付數十億美元，以保持其在平板電腦和智慧型手機上的默认搜索引擎地位），以及剝離部分業務，例如 Chrome 瀏覽器和Android 作業系統。

谷歌堅稱其搜索引擎憑借品質贏得了用戶，並稱面臨著來自亞馬遜和其它網站的激烈競爭，用戶可以選擇其它搜索引擎作為默認搜索引擎。

彭博社引述知情人士稱，如果谷歌採取的其它補救措施可以恢復市場競爭，那麼，政府還有一個選項，即在今後的某個日期再決定谷歌是否必須出售 Chrome。

（路透社）

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