媒體稱馬克宏正在運作換掉「過度政治化」的馮德萊恩

彭博社引述知情人士消息稱，法國總統馬克宏與包括義大利總理梅洛尼在內的一些歐洲政府領導人溝通協商，討論讓前歐洲央行行長德拉吉替代馮德萊恩擔任歐委會主席，主要原因是馮德萊恩「過度政治化」。

（德國之聲中文網）彭博社報導稱，5年前，法國總統馬克宏在馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在出任歐盟委員會主席一事上發揮了關鍵作用。由於他和時任德國總理的梅克爾達成了協議，馮德萊恩才得以出人意料地擔任歐委會主席。上任後，馮德萊恩表示，她要把歐委會改造成「地緣政治委員會」。

一位消息人士向彭博社透露，馮德萊恩可能會因為將自己的角色過度政治化而失去連任的機會。

歐盟委員會主席人選由歐盟理事會提名並由歐洲議會選出。新的歐洲議會將於今年6月6日至9日選舉後產生。今年3月，歐洲人民黨(EPP)在羅馬尼亞首都布加勒斯特進行了黨主席的選舉。作為唯一候選人，馮德萊恩以81.79%的得票率當選，獲得歐洲人民黨的領銜候選人提名。中右翼的歐洲人民黨在歐洲議會中佔有最多席位，預計在今年6月的歐洲議會大選中仍會獲得最多選票，因此馮德萊恩仍是熱門人選。

彭博社的報導指出，過去5年間，馮德萊恩特別是在貿易談判、歐盟氣候變化以及與美國關係等方面對歐盟委員會的管理方式，引起一些國家政府的強烈不滿。

法國總統馬克宏上個月在布魯塞爾公開批評馮德萊恩說：「歐洲委員會主席的職責是捍衛整體利益，因此不能過度政治化。必須指出的是，這個即將卸任的委員會的情況根本不是這樣。」

不過，包括馮德萊恩辦公室工作人員在內的布魯塞爾官員都不確定馬克宏是否真的在尋找替代者，還是只是在向她施壓，以迫使她做出政治讓步。

法國總統府拒絕對此發表評論。

義大利人德拉吉(Mario Draghi)是最被看好的接替者。他在擔任歐洲央行行長的時候曾以不惜一切代價的承諾拯救了歐元，直到今天都在歐盟頗具聲望。不過也有很多人對於歐洲人民黨是否會同意讓技術官僚替換馮德萊恩表示懷疑。

（彭博社等）

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