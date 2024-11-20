媒體稱歐盟計劃招標中要求中國企業分享技術

《金融時報》引述不具名歐盟官員稱，布魯塞爾12月計劃進行電池開發10億歐元補貼的招標，中國企業參與競標的前提條件是，在歐洲有工廠，並分享其技術知識。

（德國之聲中文網）《金融時報》11月19日引述兩名不具名的歐盟高級別官員稱，布魯塞爾12月為電池開發進行10億歐元補貼的招標時，將引入新的前提條件，即中國企業必須在歐洲設廠，並且分享技術知識。兩名歐盟高級別官員稱，這一試點項目也將推廣到歐盟清潔能源技術領域的其它補貼計劃中。

《金融時報》評論認為，這樣的前提條件，雖然規模小得多，但與中國自身要求外國企業必須分享智慧財產權以獲得中國市場準入，是類似的。

兩名官員還向該報表示，相關前提條件在招標前可能會變化。

上月，歐委會確認在現有10%的基礎上，對中國產電動汽車加徵至高35%的關稅。與此同時，歐盟也引入更嚴格的要求，申請氫能補貼的公司，其用於制氫的電解槽來自中國的零件不得超過25%。

《金融時報》報導稱，與美國候任總統川普关系密切的人士表示，川普可能向歐盟施壓，效仿其做法，對中國產品和投資設置更多壁壘。如果川普将對中國產品徵收60%關稅的威脅付諸行動，北京可能會將轉向其它地區，如歐盟。歐盟屆時則須採取應對措施。一位不具名的歐盟高級外交官向該報表示：「如果我們想要與川普在其部分議程上配合，就需要決定如何處理與中國有關的事務。」

歐委會尚未回復相關媒體詢問。

（金融時報）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。