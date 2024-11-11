媒體稱台灣擬向美大量軍購 總統府：無新一階段討論

有媒體報導，台灣考慮向美國採購大量武器。台灣總統府對此表示，台美之間有關軍事需求的溝通在繼續，但目前尚無新一階段的討論。

（德國之聲中文網）英國《金融時報》周一（11月11日）引述知情官員報導，台灣計劃向美國採購大量武器，包括神盾級驅逐艦、E-2D先進鷹眼預警機、F-35戰鬥機和愛國者導彈等。

報導中引用一名台灣資深國安官員的話說，台灣已經與川普團隊進行「非正式討論」，瞭解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資國防的決心。

台灣總統府發言人郭雅慧當天稍後回應表示，台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。

郭雅慧稱，面對中國大陸在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化國防嚇阻力量，展現自主防衛決心。

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川普的保護費？

川普在競選期間，曾表示台灣應該為自己的防衛買單，向美國支付「保護費」，並抱怨台灣「偷走」了美國的半導體業務。

川普没有說明他所說的「保護費」具體指的是什麼。但政府圈內人士對路透社表示，這可能意味著台北會認真對待川普的要求，在他執政初期就與他達成大筆新武器交易。

美國國務院上月批准了一項價值19.88億美元的對台灣軍售方案，包括「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）和雷達系統。這是拜登總統任內第17筆對台軍售。

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台灣2024年的國防預算達到創紀錄的6068億台幣（約合190億美元），而且明年還將增長，達到6470億台幣（約213.44億美金），佔GDP約2.45%。

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（路透社）

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