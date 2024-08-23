媒體：多年為恆大審計 普華永道面臨停業及罰金懲處

媒體：多年為恆大審計 普華永道面臨停業及罰金懲處2024年8月23日
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（德國之聲中文網）據報導，普華永道即將面臨為期六個月的在華業務禁令，起因是對中國房地產開發商恆大的審計問題。英國《金融時報》報導稱，普華永道客戶被告知，該會計師事務所將面臨中國有關部門的限期業務禁令。禁令可能從9月開始。
中國證監會3月宣佈，恆大在暴雷前的2019和2020年虛增收入達5641億元。儘管如此，普華永道在中國的會計師事務所未對恆大賬目提出異議。
中國銀行改聘其它會計師事務所
《金融時報》報導稱，除業務禁令外，普華永道可能還面臨高額罰款。
與此同時，普華永道還失去了一個重要客戶：中國銀行8月19日公告稱，將改聘安永會計師事務所代替普華永道。公告稱，普華永道僅為其審計2024年度中期財務報告。並且，中期財報的公佈日期提前一日為8月29日。中國銀行一名人士向《金融時報》稱，財政部官員向該行告知，對普華永道的處罰通知將於8月底宣佈。
房地產危機重壓中國經濟
普華永道則向客戶保證，在六個月的禁令期限內，其員工將繼續工作，到明年3月禁令到期後，仍可及時提交2024年年報。不過，在禁令期限內，普華永道不準簽核財務報表、IPO招股文件以及從事受規管活動。
中國恆大及整個房地產行業的危機對中國經濟造成沉重打擊。1月底，香港一家法院勒令債台高築的恆大清盤。還有許多家房地產商泥足深陷。
普華永道中國是2022年中國大陸收入最高的會計師事務所，達79億元人民幣。
去年，另一家會計師事務所德勤因對華融"存在嚴重審計缺陷"，而被罰款2.12億元，德勤北京分所被勒令停業3個月。
（德新社、金融時報等）
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