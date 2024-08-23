媒體：多年為恆大審計 普華永道面臨停業及罰金懲處

普華永道為現已被勒令清盤的中國房地產巨頭恆大提供審計服務十多年。如今，媒體報導稱，北京將對這家四大會計師事務所之一進行懲處。

（德國之聲中文網）據報導，普華永道即將面臨為期六個月的在華業務禁令，起因是對中國房地產開發商恆大的審計問題。英國《金融時報》報導稱，普華永道客戶被告知，該會計師事務所將面臨中國有關部門的限期業務禁令。禁令可能從9月開始。

中國證監會3月宣佈，恆大在暴雷前的2019和2020年虛增收入達5641億元。儘管如此，普華永道在中國的會計師事務所未對恆大賬目提出異議。

中國銀行改聘其它會計師事務所

《金融時報》報導稱，除業務禁令外，普華永道可能還面臨高額罰款。

與此同時，普華永道還失去了一個重要客戶：中國銀行8月19日公告稱，將改聘安永會計師事務所代替普華永道。公告稱，普華永道僅為其審計2024年度中期財務報告。並且，中期財報的公佈日期提前一日為8月29日。中國銀行一名人士向《金融時報》稱，財政部官員向該行告知，對普華永道的處罰通知將於8月底宣佈。

房地產危機重壓中國經濟

普華永道則向客戶保證，在六個月的禁令期限內，其員工將繼續工作，到明年3月禁令到期後，仍可及時提交2024年年報。不過，在禁令期限內，普華永道不準簽核財務報表、IPO招股文件以及從事受規管活動。

中國恆大及整個房地產行業的危機對中國經濟造成沉重打擊。1月底，香港一家法院勒令債台高築的恆大清盤。還有許多家房地產商泥足深陷。

普華永道中國是2022年中國大陸收入最高的會計師事務所，達79億元人民幣。

去年，另一家會計師事務所德勤因對華融"存在嚴重審計缺陷"，而被罰款2.12億元，德勤北京分所被勒令停業3個月。

（德新社、金融時報等）

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