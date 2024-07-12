媒體報中國在塔吉克斯坦建設秘密軍事基地 北京否認

英國《每日電訊報》報導稱，北京在塔吉克斯坦建設一個秘密軍事基地已近10年。中國外交部發言人稱，中方在中亞沒有任何軍事基地。

（德國之聲中文網）英國《每日電訊報》7月10日報導稱，衛星圖片顯示，中國正在塔吉克斯坦建設一個秘密軍事基地，以應對塔利班統治下的阿富汗構成的安全威脅。

報導稱，北京在世界這一最偏遠角落之一的建設已經近10年。中塔2016年簽署一份安全協議。

報導稱，該設施位於13000英呎的高山上，有瞭望塔和兩國駐軍。中塔如今也定期舉行聯合軍演，中國國家媒體報導了相關消息。

《每日電訊報》稱，兩國政府均公開否認該基地的存在。但圖片顯示，建設穩步進行，包括通往基地的道路。

報導還寫道，北京希望加強在這一地區的存在，以便控制新疆的維吾爾穆斯林，確保從該地區向中亞和歐洲擴張的經濟計劃。

中國外交部發言人林劍7月12日在例行記者會上表示，中方一貫奉行獨立自主的和平外交政策，在中亞沒有任何軍事基地。

關於中國在塔吉克斯坦建設軍事基地，過去幾年裡多次有媒體報導此事。北京則予以否認。

（綜合報導）

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