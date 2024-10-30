媒體：北京要求車商暫緩在支持關稅國家大舉投資

歐盟對中國進口電動車啟動關稅後，北京將根據各國表決的立場不同，有別對待，比如要求汽車廠商暫緩在支持關稅的國家大規模投資。

（德國之聲中文網）據路透社引述兩位知情人士報導，中國已要求本國汽車製造商暫停對支持關稅的歐洲國家進行大規模投資。

經過對中國政府過度補貼電動車事宜的調查後，周二（10月29日）歐盟正式通過對中國進口的電動汽車加徵高額關稅，旨在保護歐洲廠商。

除了原本10%的汽車進口關稅之外，新加徵的關稅介於7.8%到35.3%不等，預計實施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亞迪（BYD）17%、上汽（SAIC）則是35.3%；美國企業特斯拉（Tesla）在中國廠製造的產品也面臨7.8%的額外關稅。

包括法國、波蘭和義大利在內的歐盟10個成員國，在10月初的投票中支持徵收關稅，包括德國在內的5個成員國反對，12個成員國投下棄權票。

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暫緩投資、謹慎投資、鼓勵投資

知情人士稱，包括比亞迪、上汽和吉利在內的中國汽車製造商在10月10日商務部舉行的閉門會議上被告知，他們應該暫停對支持歐盟關稅的國家進行大規模投資，例如暫緩在這些國家建廠。知情人士說，幾家外國汽車製造商也參加了會議。

與會者被告知，要"謹慎"投資投棄權票的國家，"鼓勵"投資那些投票反對關稅的國家。

吉利拒絕回應路透社的這一說法。上汽、比亞迪和中國商務部也都沒有立即回復路透社的置評請求。

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在義大利和法國的投資計劃：懸了

義大利和法國都在設法贏得中國汽車製造商前去投資，但這兩個國家也警告稱，大量廉價中國電動汽車湧入歐洲會給歐洲製造商帶來風險。意法兩國均在關稅表決中投下了贊同票。

中國第二大汽車出口商上汽集團正在歐洲為電動汽車工廠選址，並計劃今年在法國開設第二家歐洲零件中心，以滿足歐洲市場對旗下MG品牌汽車日益增長的需求。法國政府沒有立即回復置評請求。

目前，義大利政府正在與中國出口量最大的汽車製造商奇瑞以及包括東風汽車在內的其他中國汽車製造商就潛在投資進行談判。義大利工業部拒絕置評。東風和奇瑞也沒有立即回復路透社的問詢。

比亞迪正在匈牙利建廠，而匈牙利投票反對徵收關稅。兩位知情人士表示，出於成本方面的考慮，比亞迪還一直在考慮將其歐洲總部從荷蘭遷至匈牙利。

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商家不要單獨談談，確保技術留在國內

報導還稱，其實在北京下達指導意見之前，中國企業就對在歐洲獨立設廠持謹慎態度，因為這需要大量投資，並需要深入瞭解當地的法律和文化。

知情人士說，汽車製造商在10月10日的會議上還被告知，他們應避免與歐洲政府單獨討論投資問題，而是應該進行集體談判。

今年9月，彭博社還曾報導說，中國商務部強烈建議中國電動車製造商要確保將先進電動車技術留在國內，避免在像印度和土耳其這類的國家投資。

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（路透社等）

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