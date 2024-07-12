媒體：俄計劃謀殺德軍火商巨頭萊茵金屬總裁 被破獲

（德國之聲中文網）美國CNN電視台7月11日報導稱，美國情報部門今年早些時候破獲俄羅斯政府計劃謀殺德國軍火製造商帕佩爾格（Armin Papperger）。報導稱，消息源自五名知情的美國及西方官員。

CNN引述消息源稱，這一陰謀是俄羅斯計劃謀殺一系列歐洲軍火商高管的一部分。報導稱，美國獲悉相關訊息後告知德國，德國安全部門則得以對帕佩爾格加以保護，從而挫敗了這一陰謀。報導稱，一名德國政府高級別官員證實柏林接到了美國的警報。

《明鏡周刊》：德國接到警報 但無襲擊方式及嫌疑人的具體線索

德國《明鏡周刊》7月12日報導稱，據該刊獲得的訊息，的確有這一威脅的跡象。德國有關部門在大約兩個月前通過美國相關部門得到警報。萊茵金屬總裁帕佩爾格可能因為他顯著的地位成為俄羅斯襲擊的目標。據稱，原因是該企業在烏克蘭設立一家坦克工廠，希望建設那裡的軍工業。但《明鏡周刊》報導稱，至於該襲擊計劃的方式或者嫌疑人團伙的具體訊息，則並沒有確切線索。該刊稱，高級別官員表示，將這一事件稱為破獲一起襲擊，是過於激烈的表述。

該刊稱，俄羅斯計劃向為烏克蘭提供武器的軍火商高管實施襲擊。對帕佩爾格的襲擊計劃很可能是走得最遠的。該刊稱，早在1月份，萊茵金屬總部門前便有一輛警車和兩名手持沖鋒槍的警察。

《南德意志報》：帕貝爾格受到北威州刑事局個人保護

《南德意志報》7月11日報導稱，據該報獲得的訊息，CNN的報導屬實。該報稱，早在去年底、今年初，德國有關部門便收到美國情報部門有關俄羅斯襲擊計劃的初步線索。此後，帕佩爾格一直不間斷地受到北威州刑事局的個人保護。並且，相關危險仍繼續存在。

《南德意志報》報導稱，帕佩爾格並非唯一一位受到威脅、並獲得個人保護的德國軍工企業負責人。該報導稱，早在5月，萊茵金屬總部入口處附近就有一輛警察巡邏車以及一組警察。

歐洲對烏克蘭的武器承諾恐無法兌現 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

外長貝爾博克：俄羅斯進行「混合戰爭」

德國外長貝爾博克（綠黨）7月11日在華盛頓北約峰會期間接受記者提問時表示，俄羅斯正在進行一場混合戰爭。她說，歐洲國家領土上也發生了人員及工廠受到的襲擊。

內政部長費澤爾：非常嚴肅對待

德國內政部長費澤爾（社民黨）7月12日向德新社表示，對於威脅事件的個案不予表態，「但十分明確的是，我們非常嚴肅地對待俄羅斯侵略行為帶來的顯著增加的威脅。」她說，正與國際夥伴及其安全部門共同行動，以保護德國、挫敗俄羅斯總統普丁的計劃。

費澤爾表示，普丁政權希望削弱對烏克蘭的支持。「但我們不會被嚇倒。」她說，鑑於俄羅斯的威脅，過去兩年的保護措施已大幅提高。「這些威脅包括間諜行為、陰謀破壞行動、網路攻擊以及國家恐怖主義等。」

俄羅斯予以否認

克里姆林宮發言人皮斯科夫（Dmitri Peskow）7月12日在莫斯科向記者表示，對於「匿名消息源的無嚴肅依據的傳言難以置評」。

（綜合報導）

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