媒體：俄分享對付美國武器經驗給中國？美國會擔憂

據報導，美國國會跨黨派的眾議院中共問題特設委員會周一（7月15日）致信白宮，要求提供相關訊息：俄羅斯是否將對烏戰爭中應對美國武器的經驗分享給中國。

（德國之聲中文網）據路透社見到的一封美國眾議院中共問題特設委員會致白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的信，該委員會警告俄羅斯在戰場上削弱特定美國武器系統的經驗可能傳遞給中國，包括俄羅斯在電子戰中反制美國精準武器。

該委員會共和黨主席莫雷納爾（John Moolenaar）以及首席民主黨人克裡什納莫提（Raja Krishnamoorthi）寫道：「我們應預期這一點，並採取行動應對假如俄羅斯將美國及盟國武器的弱點或應對方法的訊息傳遞給中國的情況。」

議員們引述相關媒體及智庫報告，涉及中國對俄羅斯軍工業的支持，以及俄羅斯削弱數個美國武器系統的「令人警惕的適應水準」。信中未指明具體是哪些美國武器系統。

議員們請求沙利文評估俄羅斯削弱和打擊美國在烏克蘭武器的能力，莫斯科將經驗教訓與中國分享的程度，以及中國軍方是否在效仿俄羅斯的軍事創新。

美國是烏克蘭最大的支持者，自2022年俄羅斯入侵該國以來，已提供超過500億美元軍援。

上周四，華盛頓宣佈對烏安全援助新方案，價值2.25億美元，其中包括一套愛國者導彈系統，高機動火炮火箭系統和導彈的額外彈藥等。

上周，北約將中國描述為俄羅斯戰爭「具有決定性的促成者」，並呼籲北京停止支持俄羅斯的戰爭。2022年莫斯科入侵烏克蘭前數天，中俄進入「無上限」夥伴關係。

中國則回應北約的表態充斥著偏見，並在過去一直表示與俄羅斯之間是正常貿易。

一些分析人士認為，歐洲的北約成員國必須加強自身應對歐洲安全挑戰的能力，以便讓美國能集中精力應對中國構成的威脅，包括台海局勢。

克里姆林宮曾表示，美國提供給烏克蘭的武器，包括陸軍戰術導彈系統（ATACMS）以及艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克，不會改變戰場上的形勢，因俄軍方持續提高打擊新型武器的能力。

（路透社）

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