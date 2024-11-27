媒體：中國防長董軍涉貪腐遭調查

英國媒體引述消息人士報導，現任中國國防部長董軍因涉嫌貪腐問題，目前正在接受調查。由於中國前兩任防長分別在任內及卸任後，被依涉貪遭調查，董軍是否將成為「第三人」也引發各方關注。

（德國之聲中文網）《金融時報》週三（11月27日）引涉知情的現任及前任美國官員說法報導稱，董軍當前正因涉貪遭調查。

董軍在去年12月獲得中國國家主席習近平任命，接替僅上任7個月就因涉嫌貪腐被解職，並開處共產黨黨籍的李尚福。如今董軍上任未滿一年，若消息屬實，將成為繼魏鳳和及李尚福之後，中國連續第三位因涉貪而受到調查的國防部長。

消息人士稱，習近平正在對解放軍進行一系列調查，但目前尚不清楚董軍面臨哪種貪腐指控。

中國駐華盛頓大使館則拒絕回應《金融時報》報導內容。

值得注意的是，董軍在去年獲任命後，一度被視為可能接替李尚福出任中國中央軍委委員，但最終並未成功補位，當時便引發董軍在北京權力核心圈的地位不穩的質疑。

此前，董軍上週於寮國出席東南亞國家協會國防部長會期間，拒絕與美國國防部長奧斯汀會晤。北京方面稱，美方對此「負有全部責任」，批評五角大廈日前批准新一批對台軍售，其中首度包含了先進的地對空飛彈。

今年5月，董軍及奧斯汀曾在新加坡舉行的香格里拉對話上首次會面。

美國防長奧斯汀：美中會面的正確時間是任何時候 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

習近平鐵腕打軍隊貪腐

自習近平在2012年成為中共總書記並身兼中央軍委主席後，打擊軍隊內部腐敗便成為一項重要目標，多名軍中高級將領先後遭到懲處。

自2023年以來，至少有9名解放軍將領和少數國防工業高層被從國家立法機構中撤職。

其中，魏鳳和從2018年開始擔任國防部長並於2023年3月卸任，並在同年9月被中國中央軍委紀委監委會以「嚴重違紀違法」立案調查。

今年6月，中國官媒也發佈魏鳳和的調查結果報告，內容稱他「違規為他人謀取人事利益、利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」，並稱魏鳳和「信仰坍塌」。

魏鳳和的繼任者李尚福則是因為長時間未公開露面，遭外界懷疑「落馬」，隨後《路透社》引述知情人士消息報導稱，李尚福正在接受軍委紀律檢查委員會的調查，且內容涉及軍事裝備採購中的腐敗案。

去年10月，北京才公開李尚福被免職的消息，並在今年6月由官媒發出調查報告，內容與魏鳳和相同，除了涉嫌受賄罪之外，也被指控「為謀取不正當利益送給他人錢款」，涉嫌行賄。

又一位國務委員「消失」？關於李尚福的已知與未知 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（金融時報、路透社、新華社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。